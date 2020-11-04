Хабиб назвал своего преемника. Но это не сделает путь Ислама легче

Итак, Хабиб ушёл и пока не обещает вернуться. Претенденты на его трон уже вовсю строят свои планы по восхождению на него. Но босс UFC Дана Уайт пока обломал их, заявив, что титул полновесного чемпиона организации в лёгком весе не вакантен, а всё ещё остаётся во владении Нурмагомедова.

«Титул не вакантен. Хабиб – чемпион». Уайт разочаровал Конора Президент UFC всё активнее намекает, что Хабиб вернётся. Шансы Макгрегора на завоевание титула стремительно падают.

Сам же Орёл не подаёт никаких признаков изменения вышеупомянутого решения, а, наоборот, называет имя своего преемника на чемпионском посту. Эту роль Хабиб отводит 29-летнему Исламу Махачеву, который является не только одним из членов его команды, но и близким другом по жизни.

На счету Махачева сейчас 18 побед и 1 поражение в официальных профи-боях ММА. Его ближайшим соперником станет экс-чемпион UFC в лёгком весе бразилец Рафаэль дос Аньос. Бой между ними возглавит кард турнира UFC Fight Night 183, который состоится 14 ноября в Лас-Вегасе.



Эти соперники должны были подраться ещё 24 октября на турнире UFC 254, но опытный бразилец вынужден был отказаться от схватки, так как заразился коронавирусом. Таким образом, Ислам выступит впервые с сентября минувшего года, когда он победил другого бразильца – Дэви Рамоса.



Сам Хабиб будет одним из секундантов в углу Махачева во время этого боя. Как известно, ранее наставниками Ислама были Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес. И теперь последнему отводится роль главного тренера.



На данное время Махачев занимает 12-е место в рейтинге UFC лёгкого веса и считается одним из самых талантливых российских бойцов. Многие уже давно ему прочат звание чемпиона самой престижной организации мира ММА.

«Хабиб вернётся на 30-й бой! Его отец так хотел». Президент UFC слов на ветер не бросает Дана Уайт не сомневается в том, что Нурмагомедов проведёт поединок, о котором так много говорил покойный Абдулманап.

Сейчас Ислам пребывает на серии из шести побед, частью которой является и выигрыш нокаутом у бразильца Глейсона Тибау, известного упорным боем с самим Хабибом. Однако в этом контексте стоит вспомнить, что, пожалуй, главной проблемой карьерного продвижения для Махачева является то, что оппоненты хорошего уровня и с высоким рейтингом не хотят драться с ним, рискуя проиграть бойцу не из топ-10.

А это очень важно для достижения Исламом его главной цели – выхода на чемпионский бой. Сейчас лидеры рейтинга лёгкого веса Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Тони Фергюсон и Конор Макгрегор планируют устроить разборки между собой, чтобы взобраться на чемпионский престол. Возможно даже, что уже в ближайшее время какая-то пара из них разыграет пояс временного чемпиона.



Махачева же каждый из них, скорее всего, пока продолжит игнорировать, даже если он одержит уверенную победу над дос Аньосом, который после двух поражений кряду в последних боях вылетел даже из топ-15 рейтинга лёгкого веса.

В то же время, мы знаем, что Ислам является протеже Хабиба, которого очень уважает и ценит Дана Уайт. Однако, поможет ли в ускорении продвижения Махачева это обстоятельство, если учитывать то, что Дана всё ещё надеется на скорое возвращение самого Хабиба для оформления его 30-й победы в ММА?

Ведь понятно, что если Махачев взойдёт на чемпионский трон, то с ним Нурмагомедов драться точно не будет. Поэтому складывается впечатление, что самому Уайту пока не выгодно как можно быстрее проталкивать Ислама к чемпионству, даже если его об этом будет просить Хабиб.

К тому же, как мы уже упоминали выше, имеется несколько случаев отказов известных бойцов драться с Махачевым. Достаточно вспомнить свежие примеры, когда перед турниром UFC 254 заболевшего коронавирусом дос Аньоса не пожелали заменить бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер и Тони Фергюсон.



Чендлер мотивировал это решение такой вот несколько странной позицией: «Русские, дагестанцы, все эти парни на хвосте у Хабиба – их миллионы – уничтожают меня, обзывают меня цыплёнком и трусом, и я не намерен принимать бой с ним на двухнедельном уведомлении». А Фергюсон, по словам Али Абдель-Азиза, являющегося менеджером и Хабиба, и Ислама, отказался от предложенной ему за бой с Махачевым дополнительной к гонорару приличной суммы денег.



Таким образом, можно сделать вывод, что, если поединок с дос Аньосом завершится для Махачева успешно, ему затем, даже несмотря на покровительство Хабиба, придётся сразиться ещё минимум в двух-трёх боях с соперниками из топ-10 рейтинга лёгкого веса UFC, чтобы, в случае побед на ними, замахнуться на титул.

«Где мои $ 200 тыс. и 20 отжиманий?» Фергюсону готовы переплатить за бой с другом Хабиба Менеджер Махачева предложил Тони $ 100 тыс. просто за согласие драться с Исламом на UFC 254. Эль Кукуй торгуется.

Ускорению возможного восхождения Ислама к чемпионской вершине могли бы поспособствовать зрелищность его боёв и высокая популярность у публики. Но, к сожалению, ни тем, ни другим этот действительно техничный и мастеровитый парень особо похвастаться не может.



Как известно, поединки бойцов, отдающих предпочтение борьбе, не вызывают у зрителей такого интереса, как рубки в стойке. А относительно медийности Махачев интересен в России, но в Америке подобного пока не наблюдается. Будем надеяться, что в этом плане ситуация для Ислама вскоре изменится в лучшую сторону. Но это будет зависеть прежде всего от него самого и от его выступлений в октагоне.