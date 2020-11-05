Нокаут редчайшим для ММА ударом. Боец одним движением выбил себе контракт с UFC

Многие фанаты UFC интересуются, как оказаться в лиге и драться с лучшими бойцами планеты. На самом деле, возможностей попасть во владения Даны Уайта несколько. Отличные шансы у парней, которые тренируются в команде Хабиба, а их менеджера зовут Али Абдель-Азиз. Правда, в этом случае у них внутри команды будет такая конкуренция, которая не снилась целым дивизионам приличных организаций. Так что расскажем о более простых вариантах.

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Есть масса случаев, когда матчмейкеры UFC приглашали чемпионов других лиг. Это один из самых логичных вариантов, поскольку Дана держит марку и старается подписывать исключительно лучших. Но на каждый дивизион чемпионов не наберёшься, нужно и просто перспективные парни, которые должны драться в предварительном карде. И вот тут речь заходит о парнях, которые более-менее успешно сражаются в региональных промоушенах, которые находится в поле зрения рекрутов из UFC.

Латинская Америка всегда была в числе таких зон интереса. В том числе и Чили. Чемпионов лиги эта страна пока ещё не воспитала, но турнир в 2018 году принимала и рынок там благодатный. И для них менеджментом лиги задуман проект под названием Dana White’s Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта). Это не долгоиграющий проект, здесь спортсмены не проводят тренировочный лагерь, не появляются раз в неделю на экранах, как в The Ultimate Fighters. Здесь всё проще: один бой, победитель забирает контракт.

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Претендентская серия возобновилась после возвращения лиги из ОАЭ. И первый же мини-турнир принёс несколько впечатляющих выступлений. Одним из ни стал бенефис чилийца Игнасио Бахамондеса, выступающего в полусреднем весе. Парню по прозвищу Клетка всего 23 года, его оппонент был старше на шесть лет. Плюс ко всему Эдсон Гомес вышел на бой со значительным перевесом. Эдсон в первых минут пошёл ва-банк, понимая, что против качественного ударника в такой физической форме выстоять не удастся. Но нахрапом Игнасио взять не удалось. Чилиец принялся разбирать соперника на дистанции.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «твиттере» UFC.

В одном из эпизодов второго раунда, когда Гомес, по-бычьи опустив голову, примеривался к оппоненту, Бахамондес исполнил фронт-кик ногой и угодил аккурат в основание челюсти. Добиваний не потребовалось, поскольку «наевшийся» соперник без чувств рухнул на канвас. Один точный удар принёс чилийскому бойцу контракт с UFC на 4 боя.

И ещё немного о самом ударе. Для поклонников кикбоксинга и карате фронт-кик не является чем-то уникальным. Более того, это рабочий инструмент в этих видах спорта. Но наносится он, как правило, в корпус и является по большей части оборонительным инструментом. В голову фронт-кик пробивают крайне редко, тем более в ММА, поскольку это не считается эффективным действием. В данном случае уставший Гомес опустил голову, не опасаясь такого креатива от молодого соперника. Но Игнасио выдал просто идеальный выстрел в голову.

Запомните имя этого парня, скоро он дебютирует в основном составе UFC.