Бой Тайсона и Джонса приравняли к женскому. Легенды жутко негодуют

Легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс встретятся на ринге 28 ноября 2020 года. Многие эксперты и фанаты изначально считали, что такой поединок не может быть чем-то большим, чем просто шоу двух боксёров-пенсионеров. Тайсон не боксировал с 2005 года, Рой Джонс — с 2018-го. Как ни сопротивлялись участники боя, как ни пытались доказать, что у них всё будет по-настоящему, Атлетическая комиссия штата Калифорния решила так же, как и многие.

«Последнее, что люди хотят видеть, – бои 50-летних». Зачем Емельяненко шоу Тайсона? «Чемпионат» разбирается, стоит ли Последнему Императору ввязываться в авантюру с боем на ранчо у Железного Майка.

Сначала 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс не захотели драться в обычном поединке: мол, вы желаете, чтобы мы провели бой, но вы делаете это без уважения. Вмиг сообразили титул и пояс. Тем не менее поединку всё равно в итоге присвоили статус выставочного. Звёздам бокса это, конечно, не понравилось, но они как будто не обращали внимания на слова комиссии. Рой Джонс заявил, что просто невозможно выходить на бой против великого Майка Тайсона и думать, что поединок выставочный. Бойцы уверяли всех, что грядущее событие не игра и не шутка.

Но комиссия тоже была настроена серьёзно. Серьёзно потроллить легенд. На днях её представители объявили, что раунды будут длиться не по три, а по две минуты. Немедленно последовала реакция. «Это для женщин», — в один голос заявили Тайсон и Джонс.

И тут, как говорится, «феминистки вошли в чат». Действительно, высказывание можно расценить как сексизм. Можно ведь было просто сказать, что две минуты для них мало, и никто бы не пострадал. Но оба боксёра четко выразились, что двухминутные раунды «для женщин».

Как бабки на базаре. Тайсон и Джонс ещё не вышли в ринг, а уже перессорились из-за денег Бой, обещавший стать легендарным, пока превращает престарелых боксёров в посмешище.

С другой стороны, ситуация забавная. Ветераны ведь сами сравнили эти раунды с женскими, при этом не отказавшись от поединка. В итоге звучит как «это для женщин, и мы будем там драться». Что ж, остаётся только посочувствовать. И знаете, что должно печалить ветеранов и их команды? Тот факт, что их провокационные высказывания были проигнорированы женскими организациями.

Кстати, на тот самый пояс — WBC Frontline Battle Belt, который стоит на кону, — нанесена надпись Black Lives Matter. Поединок между двумя престарелыми боксёрами с «женскими» раундами в поддержку темнокожих. Ок.

Говорят, чтобы убедить в чём-то окружающих, для начала самому нужно в это поверить. Тайсон и Рой Джонс в серьёзность своего поединка верят. А у вас до 28 ноября ещё есть время, чтобы передумать и убедиться.