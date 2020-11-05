«Он мне стал вторым отцом». Кто сделал из футболиста Усика чемпиона мира по боксу

Имя Александра Усика сейчас известно всем любителям бокса. 33-летний уроженец Симферополя становился чемпионом мира и Европы среди любителей, завоевал олимпийское золото, а на профи-ринге сумел стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте, зарекомендовать себя одним из лучших боксёров мира вне зависимости от веса, а теперь намерен покорять вершины в супертяжёлом дивизионе.

В отличие от соотечественника и близкого друга Василия Ломаченко, Усик далеко не сразу стал тем боксёром, который выигрывал практически все подряд бои и турниры. Кто и когда помог ему стать таким вот не проигрывающим бойцом-чемпионом, каким мы его знаем на протяжении уже довольно длительного времени?

Александр относительно поздно пришёл в бокс. До этого он серьёзно занимался футболом, играл на позиции левого полузащитника за юношескую команду симферопольской «Таврии». Бокс же появился в его жизни только в 15 лет.

Поначалу Александр не был успешным боксёром. Он не имел каких-то серьёзных достижений на юниорском и молодёжном уровне. А на взрослом ринге поначалу мог похвастаться разве что бронзовой медалью чемпионата Европы 2006 года, где он в полуфинале уступил известному российскому боксёру Матвею Коробову.

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И на свою первую Олимпиаду в 2008 году Усик попал в значительной мере случайно, будучи заявлен для участия в олимпийском лицензионном турнире вместо тогдашнего первого номера сборной Украины Дениса Пояцыки, который незадолго до этого получил травму.

В олимпийском Пекине Александр тоже не снискал особых успехов, прекратив борьбу уже после своего второго боя. На стадии 1/4 финала он проиграл итальянцу Клементе Руссо, с которым ему суждено было снова встретиться в финале следующей Олимпиады.

В 2009 году Усик дошёл до полуфинальной стадии чемпионата мира, на которой потерпел обидное поражение от ещё одного известного российского боксёра – будущего олимпийского чемпиона Егора Мехонцева. Тогда Александру не хватило выносливости, чтобы противостоять мощному и напористому оппоненту. В итоге, выигрывая по очкам, Усик упустил победу буквально в самой концовке боя.

Александр представлял собой способного, быстрого, пластичного и нестандартного, но не реализующего в полной мере имеющийся потенциал боксёра. И вот в 2010 году он сдружился с тогдашним локомотивом сборной Украины Василием Ломаченко, который единственным из их команды завоевал золото сначала на Олимпийских играх 2008 года, а затем и на чемпионате мира 2009 года.

Александр Усик Фото: Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images

Их дружба привела к тому, что плотно работать с Усиком начал отец Василия – Анатолий Николаевич. Последний сумел буквально преобразить сборную Украины из крепкого середняка международных турниров в поистине золотую сборную. Так что в этом плане тогда повезло не только Александру, но и другим украинским ребятам-сборникам.

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Ломаченко-старший был не только грамотным тактиком, стратегом и специалистом по технической подготовке, но и заставлял ребят тренироваться на пределе своих возможностей, бегая марафоны, совершая многокилометровые заплывы на открытой воде в речках и лиманах, задерживая на максимальное время дыхание под водой и т.п. Таким образом, они всегда подходили к соревнованиям в превосходной физической и функциональной форме, что и психологически очень повышало уверенность в своих силах.

И именно после начала сотрудничества с Анатолием Ломаченко случилось чудесное преображение просто способного боксёра Усика в почти не знающего поражений бойца чемпионского уровня.

Итоги их совместной работы начали проявляться сразу же. На ближайшем чемпионате мира 2011 года в Баку Александр блестяще прошёл турнирный путь от начала и до конца. В финальном бою он разгромил местного боксёра Теймура Мамедова и завоевал золотую медаль. Тогда в 4 из 10 весовых категориях на высшую ступень пьедестала почёта поднимались боксёры сборной Украины (Усик, Ломаченко, Евгений Хитров и Тарас Шелестюк).

А на Олимпиаде 2012 года в Рио «сладкая парочка» Усик и Ломаченко снова стали золотыми медалистами, вместе с ещё тремя товарищами-призёрами обеспечив своей сборной первое общекомандное место. Причём в финальном бою Александр поквитался со своим обидчиком по прошлым Олимпийским играм Клементе Руссо.

Затем Вася, Александр и компания, разумеется, снова под предводительством Анатолия Ломаченко, на протяжении одного сезона успешно выступали в рамках проекта Всемирной серии бокса (WSB) за команду «Украинские Атаманы». В том полупрофессиональном проекте АИБА Усик также не проиграл ни одного боя. Причём, там он боксировал в супертяжёлом весе.

А после перехода Александра на профи-ринг Ломаченко-старший остается для него своеобразным ментором и духовным наставником. Дело в том, что Анатолий Николаевич принципиально решил в профи тренировать только своего сына Василия. Однако ради Усика он всё же сделал однажды исключение.

Отец Ломаченко планирует и расписывает Усику почти все его тренировочные лагеря к боям, а также определяет общую стратегию подготовки. Хотя непосредственно тренируется в профи Александр под руководством других специалистов. «Анатолий Ломаченко каждый день присутствует в моём лагере. Мы с ним находимся всё время на связи. Мы работаем по его системе», – говорит о нынешнем сотрудничестве с главным тренером своей жизни Усик.

Однако для ключевого в профессиональной карьере Александра боя в финале Всемирной боксёрской суперсерии против россиянина Мурата Гассиева, на кону которого стоял не только Кубок Мухаммеда Али, но и звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, Анатолий Ломаченко решил готовить Усика лично. Александр вспоминает, что когда Ломаченко-старший дал согласие на это, то сам он, пребывая в восторге, назвал эту дату «Днём, когда мне сказали “да”».

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И плоды их совместной подготовки все смогли лицезреть 21 июля 2018 года на забитом до отказа московском СК «Олимпийский», когда Усик одержал уверенную победу над Гассиевым, стал первым обладателем Кубка Мухаммеда Али и обзавёлся статусом абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Сам Александр не раз признавался в интервью, что мечтает, чтобы его постоянным тренером в профи-боксе всё-таки когда-нибудь стал Анатолий Ломаченко. Кстати, если недавно проигравшего свой бой Василия Ломаченко окончательно замучают травмы и он решит завершить боксёрскую карьеру, то не исключено, что его отец действительно может стать постоянным тренером Усика.

Александр Усик, Анатолий Ломаченко и Василий Ломаченко Фото: instagram.com/usykaa

И такой поворот в карьере Александра накануне намечающегося в ближайшем будущем участия в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе полностью соответствовал бы его личным желаниям.

И в заключение надо отметить, что Усик не просто безмерно благодарен человеку, который усовершенствовал его из просто хорошего боксёра в бойца самого высокого чемпионского уровня. Он считает его своим вторым отцом.

«У меня уже нет моего отца, царство ему небесное. Анатолий Николаевич Ломаченко – это мой тренер и главный советчик, это отец моего друга Василия. Я ему очень многим обязан в моей жизни. И знаете, я считаю его своим вторым отцом», – признаётся Александр Усик.