«Спас человека, ты – герой». Есть ли основания присвоить Хабибу звание «Герой России»?

Если вы предполагали, что после объявления о завершении карьеры профессионального бойца Хабиб Нурмагомедов постепенно уйдёт с орбиты всеобщего внимания, спешу вас обрадовать/разочаровать. Орёл лишь только выходит на эту орбиту. И как далеко взлетит дагестанский чемпион, не ведомо сейчас никому.

«Надо всей страной уговорить мать Хабиба на 30-й бой». Читатели – об уходе Нурмагомедова Орла называют величайшим бойцом в истории ММА и добрым словом вспоминают его отца.

Уже за первые две недели после удивительного UFC 254, в финальном бою которого Нурмагомедов с лёгкостью разобрался с Джастином Гэтжи, появилось столько новостей, не имеющих отношения к октагону, что стало понятно, Хабиб не уходит, он просто меняет вектор своей деятельности. Уже сейчас мы видим его движение в сторону промоушена, который был открыт в конце лета 2020 года. Плюс к этому Орёл открыл курсы личностного роста.

Чем ещё планирует заниматься Нурмагомедов, можно лишь гадать. По всему видно, что знал он, что уходит в налаженную жизнь, а не в никуда. И он заслужил своим трудом и талантом то, что сейчас имеет. Деньги ему платили не федерации из федерального бюджета, а та же UFC, для которой он и сам заработал едва ли не больше, чем кто-то иной. И потому ко всему, что сейчас есть у лучшего бойца UFC вне весовых категорий, нужно относиться с уважением и пониманием того, что не с неба ему всё упало.

«Надо всей страной уговорить мать Хабиба на 30-й бой». Читатели – об уходе Нурмагомедова Орла называют величайшим бойцом в истории ММА и добрым словом вспоминают его отца.

Но у нас такое случается, что всегда найдутся горячие головы, которые попытаются примерить на человека регалии, которые ему самому не особенно нужны. На которые он сам, в силу своего характера и воспитания, даже думать не будет. Но маховик идеи запущен, и во что это всё выльется, пока непонятно.

Наверняка вы уже догадались, что речь о депутате ГД РВ Гаджимураде Омарове, который, как сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак, обратился к президенту РФ с предложением присвоить Хабибу звание Героя России.

Герой Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Мы обратились к уважаемым в мире спорта людям с просьбой поделиться мнением, есть ли основания рассматривать вопрос.

Экс-чемпион Bellator российский боец Александр Шлеменко отметил, что для него герои те, кто, к примеру, воевал в чеченской кампании, где многие это звание получили посмертно.

«Звание Героя РФ Хабибу, в моём понимании, это всё-таки перебор. Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нём деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Назвать Хабиба величайшим нельзя». Превзошёл ли Орёл легендарного Фёдора? Что важнее — вклад в развитие российских ММА или 29 побед подряд без поражений?

Легендарная в прошлом советская фигуристка а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина считает, что эта награда не для спортсменов.

«У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Для кого? Для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела», — цитирует Роднину «Спорт-экспресс».

Ещё один видный представитель депутатского корпуса Виталий Милонов был просто удивлён такой постановкой вопроса.

«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. У него есть все регалии, которые положены для участника подобного рода соревнований. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал Героя России ему», — приводит слова Милонова «Вечерняя Москва».

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, также работающий ныне депутатом ГД РФ, Николай Валуев порекомендовал своему коллеге Омарову для начала прочитать соответствующие документы, где чётко прописано, за что может быть дана эта высшая награда страны.

«Вообще, когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о «Герое России», – цитирует Валуева радио «Комсомольская правда».

Своим мнением поделился и известный телевизионный ведущий и футбольный комментатор Геннадий Орлов.

«Хабиб — спортсмен. Он молодец, что выиграл 29 боёв. Но таких спортсменов у нас сразу найдётся человек 100. Кто-то выиграл три золотые олимпийские медали, а то и пять. Я был и против того, что футболистам дали заслуженных мастеров спорта … Если ты спас человека, то ты герой. Но если ты выиграл спортивное состязание, то сделал то, что должен делать», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».