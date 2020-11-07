Хабиб хочет изменить мир ММА. И просит скинуться на созданную им лигу

Не прошло и двух недель с момента, когда чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, а событий вокруг бойца за это время накопилось едва ли не на месяцы. Здесь и постоянные разговоры президента лиги Даны Уайта о возможном возвращении спортсмена, и резкие высказывания Орла о президенте Франции, и его выход на первое место в сводном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, и даже предложение депутата Госдумы наградить «простого парня из села» званием Героя России.

«Спас человека, ты – герой». Есть ли основания присвоить Хабибу звание «Герой России»? Эксперты практически единодушны в своём мнении.

Все массово обсуждают, чем займётся один из лучших бойцов в истории после ухода из спорта. Кто-то предполагает, что это будет тренерское ремесло, кто-то говорит о бизнесе и рекламных проектах. Но есть предположение, что Нурмагомедов совместит сразу два дела – займётся раскручиванием собственного промоушена, что и станет бизнес-проектом, и в то же время будет принимать активное участие в обучении своих бойцов. Объясняем, что на это указывает.

Нурмагомедовы и Gorilla Fighting Championships

Семья Нурмагомедовых крутится в сфере ММА уже очень много лет. Можно смело говорить, что они – одни из пионеров смешанных единоборств в России в новейшей истории. Сам Хабиб, общаясь со своими учениками, не раз говорил, что начинал свои шаги в ММА тогда, когда возможность для выступлений приходилось искать, а турниров в России проводилось очень мало. Так что Орёл прекрасно помнит, как в стране строились бойцовские промоушены. Но с той поры утекло много воды. Целые отечественные лиги переживали взлёты и падения, а семья Нурмагомедовых со временем стала аффилирована с одним из промоушенов — Gorilla Fighting Championships.

«Хабиб вернётся на 30-й бой! Его отец так хотел». Президент UFC слов на ветер не бросает Дана Уайт не сомневается в том, что Нурмагомедов проведёт поединок, о котором так много говорил покойный Абдулманап.

Это одна из самых молодых компаний в стране, но стремительно развивающаяся. Хорошим толчком к её росту стало приглашение на должность почётного президента известного тренера и глыбы российского ММА-цеха Абдулманапа Нурмагомедова. Это мгновенно привлекло в лигу множество бойцов, в том числе воспитанников и родственников Нурмагомедова-старшего. Кроме того, частым гостем на турнирах стал и сам Хабиб, который постоянно анонсировал турниры GFC на страницах в социальных сетях. В общем-то, для семьи это был один из первых и очень полезный опыт, который дал ещё лучшее понимание того, как работает бизнес в ММА-промоушенах.

Хабиб организовал новый промоушен

Уже 14 августа, ещё до того, как Хабиб провёл бой с Гэтжи и попрощался с карьерой бойца, стало ясно, что Орёл планирует связать со спортом всю жизнь и не отходить от пути, выбранного с первых лет жизни. На пресс-конференции в Москве Нурмагомедов объявил о создании новой лиги.



«Мы открыли лигу ММА Global, скоро вы всё узнаете. Будут трансляции, турниры, где будут выступать молодые проспекты и звёздные бойцы. Хотим взять старт большим турниром. Скоро вы узнаете о новой лиге смешанных единоборств», — сказал Хабиб 14 августа.

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А уже через две недели Нурмагомедов дал более обширную информацию о новообразованном промоушене.



«Хочу вам сообщить что мы запускаем новый промоутерский проект MMA Global. Это шаг в будущее в индустрии смешанных единоборств. Много качественных и интересных турниров нас ожидает в ближайшем будущем. Но самое интересное это то, что каждый из вас может участвовать в этом проекте, и это очень просто», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Тогда Орёл представил себя, как посла лиги, но, с учётом прежних заявлений, да и текста в целом, ясно, что его роль в компании будет явно выше.

На сайте лиги представлены её воистину наполеоновские планы. По информации, представленной на ресурсе, в промоушене будет задействовано огромное количество бойцов. А соревнования планируют проводить в формате регулярного чемпионата с выходом в плей-офф (нечто подобное есть и в лиге PFL). Первые шаги лига будет делать в Майами (штат Флорида, США), а после переедет в самое сердце Нью-Йорка – Таймс-Сквер.

Какие ресурсы будут у компании?

Если говорить о ресурсах любого промоушена, то нужно понимать, что речь идёт не только о финансовой составляющей, но и о кадровом потенциале. Если говорить о денежной стороне, то сейчас бюджет компании активно наполняется. Во-первых, инвестировать в неё может каждый желающий. Минимальная сумма взноса — $ 50. Предполагается, что со временем вложения отобьются сторицей. Во-вторых, не берёмся утверждать, но есть ощущение, что в развитие лиги вложит средства и сам Хабиб. В-третьих, нельзя забывать, что Орёл имеет огромное влияние в исламском мире.



Что и говорить, если к бою с Гэтжи он готовился фактически в резиденции наследного принца Дубая, который построил для команды Нурмагомедова ультрасовременный тренировочный центр. Принимая во внимание это, можно лишь предположить, какие инвестиции с Ближнего Востока сможет обеспечить благодаря связям Хабиб, тем более, интерес к ММА в регионе растёт всё больше и больше.



Говоря же о кадровом потенциале, здесь также хватит одного лишь авторитета Нурмагомедова, чтобы привлечь в ряды компании ярких спортсменов. Во-первых, множество достойных бойцов прозябают без контракта в UFC в силу тех, или иных обстоятельствах. Во-вторых, Хабиб, постоянно работающий с бойцами в Дагестане, имеет огромный ресурс по привлечению тамошних спортсменов. В-третьих, судя по всему, активно в дело включился и тренер Орла Хавьер Мендес, который не так давно поехал в турне по Азии, где наверняка проводит не только мастер-классы, но занимается и селекционной работой. Так что в вопросе наполнения промоушена качественными спортсменами вопросов не будет.

Сможет ли лига соперничать с российскими промоушенами?

Перед любыми амбициозными проектами всегда ставятся соответствующие задачи. Очевидно, что это же случится и с ММА Global. Понятно, что на первых порах никто не будет ждать соперничества промоушена с UFC, но как насчёт российского рынка? Нет сомнений, что Хабиб будет продвигать лигу на родине. Какова вероятность, что ему удастся подвинуть основных игроков? Будем откровенны, российский ММА-бизнес сейчас не на пике. Если же Нурмагомедов начнёт развивать бурную деятельность со своим проектом в России, то у здешних промоушенов начнутся проблемы. Учитывая авторитет Хабиба, особенно среди северокавказских бойцов, многие из них ринутся под крыло Орла, в надежде выйти на мировой рынок как можно быстрее. Благодаря этому MMA Global сможет отхватить огромный сегмент отечественного ММА-бизнеса, в то время, как остальные проекты продолжат стагнировать. Не самый приятный, но очень вероятный сценарий для нескольких лиг.

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Возможна ли конкуренция с UFC?

Что касается возможной конкуренции с ведущими лигами мира и в первую очередь с UFC, то спешить, конечно, не стоит. Детище братьев Фертитта и Даны Уайта – один из самых успешных бизнес-проектов в мире в последние годы, и это касается не только спорта. Доходы компании растут каждый год. Чего уж там, если Уайт утверждает, что даже в «коронавирусный» 2020-й год лига может побить рекорды по доходам. Так что едва зарождающийся ММА-промоушен точно не подвинет с пьедестала UFC. И при всё уважении к Хабибу, вряд ли бойцы промоушена ринутся в новую лигу ради него.



Другое дело ряд других американских промоушенов. Их недостаток заключается в том, что они проводят минимальное количество турниров за пределами США. У Хабиба же, при гипотетической поддержке с Ближнего Востока и глубочайшей связью с Россией, потенциал в этом направлении куда больший. Если MMA Global начнёт продвигать турниры во всех регионах мира и делать это качественно, то сможет навязать конкуренцию целому ряду компаний на международных площадках. Как бы то ни было, перспективы у Нурмагомедова-промоутера просматриваются неплохие. Да, мы не говорим, что на этом поприще он станет таким же успешным, как на поприще бойца. Но опыт работы с такой акулой бизнеса, как Дана Уайт непременно даст о себе знать.