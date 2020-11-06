«О, мой Бог! Что за жесточайший апперкот!» Нокаут, впечатливший Конора и Леброна

В минувший уик-энд в чемпионском бою между американцем Джервонтой Танком Дэвисом и мексиканцем Лео Санта Крусом случился очень зрелищный нокаут.

Такая крутая развязка боя впечатлила очень многих. Видеозапись этого нокаута набрала миллионные просмотры в социальных сетях и видеохостингах. Сам экс-чемпион UFC в двух весах звёздный ирландец Конор Макгрегор оказался в диком восторге от увиденного на ринге, который был установлен на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас).

«О, мой Бог! Что за жесточайший апперкот! Молюсь за здоровье Лео Санта Круса. У Танка Дэвиса были зверские намерения в этом контрударе. Просто невероятно!» – написал Ноториус в своём «твиттере».

«Нокаут года!!! Боже мой!!! Это была ночь Джервонты», – восхищённо вторил Конору на своей странице в «Твиттере» звезда НБА из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions. Ролик можно посмотреть на странице premierboxing в «Инстаграме».

Само собой, много шуму наделала такая эффектная концовка боя и среди боксёрской общественности. Например, американцы Эррол Спенс и Терренс Кроуфорд, действующие чемпионы мира (только по разным основным версиям) в полусреднем весе, которые также нынче входят в топ-10 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от веса, не подбирали слов, высказывая в соцсетях восторг от увиденного.

А Макс Келлерман, бывший аналитик телеканала HBO, который сейчас работает на ESPN, вообще заявил, что это был, возможно, самый впечатляющий нокаут, который он когда-либо видел в своей жизни. А повидал он тысячи боксёрских поединков.

И соперники сошлись в этой схватке не простые. Дэвис является чемпионом мира в двух весах, а Санта Крус – и вовсе в четырёх. Причём на кону их поединка, что бывало в истории бокса крайне редко, стояли два титула из разных весовых категорий (первой лёгкой и лёгкой).

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25-летнего Танка Джервонту, промоутером которого является не кто иной, как Флойд Мейвезер-младший, за его ярко выраженный стиль панчера и нокаутёра некоторые называют уменьшенной копией самого Майка Тайсона. Дэвис пока не знает поражений на профи-ринге, и лишь один из 24 его оппонентов сумел дотянуть до финального гонга, а остальных он вырубил.

В свою очередь, 32-летний Санта Крус является очень выносливым, темповым, многоударным боксёром, который уже не раз закатывал динамичные, остросюжетные бои. Не стал исключением и этот поединок. Зная выдающуюся для этих весов нокаутёрскую мощь соперника, Лео не стал работать вторым номером, избегая боя и стараясь набирать очки. Наоборот, он постоянно огрызался и вступал в размены, за что в итоге и поплатился.

Это был один из самых зрелищных боксёрских поединков этого года. Временами явно уступающий мексиканцу в линейных размерах Джервонта выглядел озабоченным и даже растерянным, видимо, не ожидая от Санта Круса такого серьёзного отпора.

Но неудачи не заставляли Дэвиса отступить от своего плана на бой. Он настойчиво искал подходящий момент для того, чтобы разрядить всю свою впечатляющую ударную мощь в соперника. И вот в конце 6-го раунда Танк начал теснить визави к канатам в угол ринга.

Санта Крус небезуспешно отстреливался сериями ударов. Однако в том роковом для него эпизоде он допустил ошибку (что сам публично признал на следующий день), повторив три подряд прямых удара правой рукой. Стоявший в зоне поражения Джервонта принял на себя первые два удара, а когда Лео выбросил третий, уже просчитав его, мгновенно всадил поистине зверский контратакующий левый апперкот, пришедшийся аккурат в открывшуюся челюсть мексиканца.

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Заваливаясь спиной под канаты в угол ринга, Санта Крус был без сознания, когда ещё стоял на ногах. После глухого падения публика в зале взревела от шока и неожиданности, а рефери тут же сделал отмашку, даже не начиная отсчёта, и принялся энергично призывать докторов подняться в ринг для помощи поверженному мексиканцу. Однако даже врачи не могли привести Санта Круса в чувство на протяжении ещё нескольких минут.

И в заключение отметим, что этот нокаут похож на завершение августовского поединка между российским супертяжем Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Тогда Русский Витязь устроил великолепный и для многих неожиданный нокаут в проигрываемом до этого бою. И ударом Александра, который тогда поставил жирную финальную точку, тоже оказался левый апперкот.

Права на видео принадлежат промоутерской компании Мир Бокса. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Мир бокса».

Безусловно, нокауты в исполнении Дэвиса и Поветкина будут в числе главных претендентов на звание лучшего нокаута года, когда в декабре разные издания, ресурсы и порталы мира станут «раздавать слонов».

Мы предлагаем определить, какой из этих нокаутов, на ваш взгляд, является более крутым.