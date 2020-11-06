Чемпион мира по боксу загремел в тюрьму. Он просто выложил в Сеть видео со $ 100 000

Июнь 2013 года. 24-летний Эдриен Бронер становится чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Молодой парень, хвастающийся дружбой с уже тогда легендарным Флойдом Мейвезером, заставляет проводить параллели между ним и знаменитым товарищем. Кажется, это нравится и самому Мэю.

Перед Бронером открываются огромные перспективы, но кажется, что уже тогда слава вскружила ему голову. Зимой того же 2013 года он терпит первое поражение в карьере, и ореол нового Флойда разрушается сам собой. Но в 2014-м парень по кличке Проблема становится чемпионом в четвёртой весовой категории. Казалось, что вот оно — возвращение на победную тропу. Но, наверное, было бы лучше, если бы Бронеру не удалось так быстро и легко отыграться за осечку. Возможно, тогда бы слава с новой силой не ударила бы ему в голову и мы до сих пор могли наблюдать за красивыми победами Эдриена.

Бои и тени: как создаётся кинематограф единоборств У фильмов-боевиков есть своя история, а у постановки каждой экшн-сцены — особые правила.

Но случилось так, как случилось. После получения титула в четвёртом дивизионе американец окончательно поймал звезду. Как следствие сейчас он появляется на обложках СМИ только как участник скандалов, судебных процессов или чего-то из той же оперы.

Бронер уже несколько раз сталкивался с проблемами с законом, но последний случай уже из ряда вон выходящий. Всё началось ещё в 2018 году. В июне боксёр напал на девушку. Случилось это в Кливленде (штат Огайо, США) во время финальной серии НБА. В ноябре его обвинили в сексуальных домогательствах. Дело слушалось более года. В итоге в декабре 2019 года суд постановил выплатить жертве $ 830 тыс.

Но 35-летняя пострадавшая так и не получила средств, предписанных ей законом. Бронер пытался объяснить это тем, что не имеет такой суммы. В качестве защиты Эдриен избрал странную линию, утверждая, что у него есть всего $ 13 (да-да, тринадцать, а не тринадцать тысяч). Но аргументы спортсмена не выдержали никакой критики, как только судья штата Огайо Маргарет Руссо потрудилась заглянуть в «инстаграм» спортсмена.

«О, мой Бог! Что за жесточайший апперкот!» Нокаут, впечатливший Конора и Леброна Врачи несколько минут не могли привести соперника Танка Дэвиса в сознание.

За несколько дней до заседания суда он выложил на странице в социальной сети фото с кучей денег, видимо, следуя примеру своего бывшего кумира Флойда Мейвезера, который любит хвастать своим состоянием. В другом посте он писал, что готов поставить всё, что у него есть, на победу Джервонты Дэвиса над Лео Санта Крусом. Мало того, ещё в одном послании в «Инстаграме» он выложил видео, на котором видно, что за три года он потратил около $ 3 млн.

Тогда суд постановил отправить боксёра за решётку. В ответ на это Эдриен придумал ещё одну несусветную ерунду.

«Послушайте, у меня большое сердце. Когда у меня были деньги и все просили меня о помощи, я помогал. Теперь эти люди видят, что помощь нужна мне», — говорил Бронер, ссылаясь на помощь от звёздных коллег по цеху.

Кусает соперников, не любит Ломаченко, спорит про Крым. Чем знаменит боксёр Редкач Иван – талантливый спортсмен, но слишком много разговаривает.

Вряд ли суд прислушался к такому аргументу боксёра, но всё-таки Эдриен получил желанный билет на свободу. Спортсмен отметил, что в январе его ждёт бой, благодаря которому он и сумеет выплатить необходимую сумму своей жертве. Что ж, похоже, Проблеме уже просто придётся выйти на ринг. Последний раз он боксировал ещё в январе 2019 года, когда проиграл Мэнни Пакьяо. К слову, соперником Бронера может стать ещё один скандалист Иван Редкач. Так что зрелище должно получиться захватывающим, как минимум с точки зрения раскрутки.