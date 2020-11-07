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Шамиль Шахбулатов нокаутировал Уолтера Перейру в АСА, рефери вмешался, видео

Шамиль Шахбулатов
Алла Князева
Судья исполнил идеальный бросок через бедро. Боец отлетел, как пушинка. Видео
Максиму Протасову пришлось останавливать Шамиля Шахбулатова силой, чтобы сохранить здоровье его сопернику.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Вечером 6 ноября в Москве состоялся турнир АСА 113, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между Азаматом Керефовым и Курбаном Гаджиевым. Пояс чемпиона остался у Керефова: он победил единогласным решением судей.

Если в главном бою судьям пришлось вмешиваться только записками с оценкой действий бойцов, то в со-главном — вмешаться в прямом смысле. Рефери в октагоне был вынужден буквально отрывать победителя от проигравшего, чтобы сохранить последнему здоровье.

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В клетке сошлись представители легчайшего веса бразилец Уолтер Перейра и чеченец Шамиль Шахбулатов, который раньше уже радовал публику зрелищными нокаутами. Шахбулатов твёрдо решил сделать свой рекорд мощнее и увеличить количество досрочных побед в нём. Он сразу уверенно пошёл на Перейру и нокаутировал его в первом же раунде хорошей двойкой. Бразильцу явно хватило бы и этого, но чеченский боец решил ещё и добить соперника.

Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» ACA.

Судья Максим Протасов, понимая, что поединок закончен, кинулся разнимать бойцов. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Шахбулатов поймал кураж и не хотел останавливаться. Тогда рефери пришлось продемонстрировать и свои навыки в единоборствах. Он схватил победителя и выполнил эффектный и техничный бросок.

Складывается впечатление, что Максим Протасов отрабатывал этот бросок если не всю свою жизнь, то уж точно долгое время — настолько легко и красиво это у него получилось. Может быть, лиге стоит ввести поощрительные бонусы не только для бойцов, но и для рефери? Тогда финиши в поединках приобретут максимальную яркость.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/acamma

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