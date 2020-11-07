Судья исполнил идеальный бросок через бедро. Боец отлетел, как пушинка. Видео

Вечером 6 ноября в Москве состоялся турнир АСА 113, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между Азаматом Керефовым и Курбаном Гаджиевым. Пояс чемпиона остался у Керефова: он победил единогласным решением судей.
Если в главном бою судьям пришлось вмешиваться только записками с оценкой действий бойцов, то в со-главном — вмешаться в прямом смысле. Рефери в октагоне был вынужден буквально отрывать победителя от проигравшего, чтобы сохранить последнему здоровье.
В клетке сошлись представители легчайшего веса бразилец Уолтер Перейра и чеченец Шамиль Шахбулатов, который раньше уже радовал публику зрелищными нокаутами. Шахбулатов твёрдо решил сделать свой рекорд мощнее и увеличить количество досрочных побед в нём. Он сразу уверенно пошёл на Перейру и нокаутировал его в первом же раунде хорошей двойкой. Бразильцу явно хватило бы и этого, но чеченский боец решил ещё и добить соперника.
Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» ACA.
Судья Максим Протасов, понимая, что поединок закончен, кинулся разнимать бойцов. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Шахбулатов поймал кураж и не хотел останавливаться. Тогда рефери пришлось продемонстрировать и свои навыки в единоборствах. Он схватил победителя и выполнил эффектный и техничный бросок.
Складывается впечатление, что Максим Протасов отрабатывал этот бросок если не всю свою жизнь, то уж точно долгое время — настолько легко и красиво это у него получилось. Может быть, лиге стоит ввести поощрительные бонусы не только для бойцов, но и для рефери? Тогда финиши в поединках приобретут максимальную яркость.
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