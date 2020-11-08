Кинг Конг победил уникальным приёмом. После этого разбросал по клетке своих тренеров

Де Лима не мог ни понять, ни поверить в то, как его задушил Александр Романов.

В ночь на 8 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Nigh 181 с главным боем Тиаго Сантос – Гловер Тейшейра. В предварительном карде дрался молдавский боец Александр Романов. Парень по прозвищу Кинг Конг уже после дебютного боя в престижном промоушене заставил говорить о своих феноменальных физических данных и навыках в борьбе.

В интервью «Чемпионату» Александр рассказал о том, что прозвище, о котором сейчас знают все, получил из-за приёма, который получался у него эффектнее других. Он переводил соперников в партер, занимал позицию фул-маунт и добивал бедолагу охаживая его кулаками сверху-вниз. Со стороны это выглядело как карды из известного фильма. Сам боец против такого прозвища не против. И вообще, во врем беседы он произвёл крайне приятное впечатление.

«Кто лучше – Хабиб или Джонс? Емельяненко!» Молдавский Кинг Конг знает толк в ММА Непобедимый Александр Романов насколько обаятелен за пределами октагона, настолько же беспощаден в клетке.

Исключительно обаятельный и правильный парень, с адекватной жизненной позицией, за которого хочется переживать. И попереживать он за себя заставил. Нет, начался бой по плану Кинг Конга, который перевёл бразильца в партер и принялся уверенно и хладнокровно улучшать свою позицию. Маркос де Лима – не самый типичный бразилец. Он предпочитает зарубиться в стойке, а не бороться на канвасе. Но в данной ситуации он с видимым спокойствием выбрался из-под соперника.

И в уже в стойке принялся планомерно разбирать своего оппонента. Александру пришлось крайне непросто. В какой-то момент по значимым ударам Маркос вёл со счётом 18-2. Но как бы тяжело не было в поединке Александру, команду из угла он услышал. На пятой минуте поединка Кинг Конг технично перевёл оппонента в партер и, нагружая бразильца увесистыми ударами, принялся улучшать свою позицию. Но и здесь Де Лима проявил себя с наилучшей стороны, связав ноги молдавского бойца и не позволяя ему занять полностью доминирующую позицию.

Кинг-Конг швырял огромного гуамца через спину. Шикарный дебют Романова в UFC. Видео Молдавский боец легко разобрался с опытным Роке Мартинесом.

Время стремительно таяло, а от Александра неумолимо утекал первый раунд. Что случилось далее понять можно было не сразу. Романов опёрся предплечьем на шею Лимы, который не выказывал по этому поводу особых беспокойств. Но внезапно Хёрб Дин остановил схватку. Даже на повторе сложно было понять, это бразилец сумел подать сигнал о том, что задыхается или Александр что-то подсказал рефери. По крайней мере, Романов о чём-то сигнализировал судье. Но Маркос натурально заснул.

Фото: UFC Fight Pass

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» UFC Russia.

Удивительное дело, но приём, которым многие пользовались на подсознательном уровне во время школьных или уличных драк один на один, в такой серьёзной организации как UFC используется крайне редко. В ММА это действие называется «удушение предплечьем». По сути, давление локтем на кадык Лимы – очень опасное техническое действие, эффект от которого в полной мере ощутил на себе бразильский панчер.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице ESPNMMA в «Твиттере».

После окончания схватки Романов устроил не менее яркий перфоманс. Сначала он эффектно бросил прогибом своего первого тренера, а затем крутанул второго. И только в сравнении с его угловыми можно было ощутить всю мощь и габариты молдавского великана. Эта победа стала для Александра 13-й в карьере. Горечи поражений парень не испытывал. После боя он сообщил, что готов драться уже через месяц и попросил в соперники Марчина Тыбуру. Любопытно, вздрогнул ли поляк после такого заявления?