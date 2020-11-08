Боец так беспокоился о причёске, что прозевал маваши. Нокаут получился знатный! Видео

Турнир UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) не изобиловал звёздами и на первый взгляд мог показаться заурядным. Но, как нередко бывает в подобных случаях, именно такие ивенты дарят зрителям много зрелища.
В предварительном карде все пять поединков завершились досрочно. Основная часть турнира началась боем Клауди Гадельи и Сяонань Янь. После победы Гадельи по очкам подумалось, что вот и настал черёд более размеренных схваток. Но эти мысли развеяло уже следующее противостояние, в котором встретились представители полулёгкого веса Гига Чикадзе и дебютант лиги Джейми Симмонс.
Гига, дебютировавший в лиге чуть более года назад, стремительно пробивается к её вершинам. Мало того, что пока он победил во всех поединках в промоушене, так он ещё и делает это с завидной частотой. Отчётная встреча стала для него уже четвёртой в 2020 году. В предыдущей он победил Омара Моралеса, нанеся тому первое поражение.
Что касается Симмонса, то 28-летний боец по кличке Афросамурай дебютировал в лиге и, забегая вперёд, отметим, что первый блин вышел комом.
Чикадзе с первых секунд выглядел активным. Уроженец Тбилиси поддавливал, выбрасывал удары ногами и постоянно дёргал оппонента. Симмонс же был зажат. Любой ложный выпад практически пугал его и заставлял растерянно отходить. Немного освоившись, Джейми решился на активные действия. В течение полутора минут он дважды пытался перевести соперника в партер, но Чикадзе умело оборонялся и держался на ногах. Борьба в ближней дистанции изрядно подпортила пышную шевелюру Симмонса, пусть даже и собранную в хвост. В результате, после того, как бойцы вернулись к поединку на средней и дальней дистанции, он принялся активно приглаживать растрёпанные волосы.
Как же было странно видеть, что этот фактор и стал одной из причин поражения. Поправляя причёску, которая явно мешала, он в следующий же момент пропустил мидл-кик по корпусу. Очевидно, что удар причинил Джейми существенную боль. Чикадзе воспользовался заминкой в долю секунды от Симмонса и почти сразу добавил эффектный маваши в область виска противника. Тот рухнул на канвас. Добивание было уже делом техники. Хёрб Дин едва ли не оттаскивал поймавшего кураж Чикадзе от оппонента.
Фото: ufc.com
После яркой победы Гига о чём-то активно беседовал с президентом UFC Даной Уайтом. В интервью Джо Рогану он признался, что просил у главы лиги пятый бой в 2020 году. Чикадзе хочет выступить в соглавном бою вечера на одном турнире с соотечественниками – Романом Долидзе и Мерабом Двалишвили, которые выступят уже 5 декабря. Что же, похоже, скоро мы станем свидетелями грузинской экспансии в UFC. Что касается конкретно Чикадзе, то такими темпами в 2021 году он уже станет угрозой и для бойцов топ-10 полулёгкого веса. Нам остаётся пожелать ему удачи.
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