Молот сломался под натиском 41-летнего Тейшейры. Гловер бросал и бил Сантоса как хотел

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. Ещё не так давно ожидалось, что участники его главного боя – Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос, определят, кто будет претендентом на титул в полутяжёлом весе и сразится с обладателем пояса Яном Блаховичем. Но недавно всё изменилось. Неугомонный чемпион-средневес Исраэль Адесанья намерен подняться на категорию выше, дабы отобрать титул у спортсмена из Польши. Сам Блахович подтвердил готовность сразиться с Исраэлем уже в марте.

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Всё это выглядело некрасиво по отношению к Тейшейре и Сантосу, чей бой будто бы заранее рассматривали как какую-то никому неинтересную мышиную возню. Похоже, такое отношение разозлило и самих спортсменов и они, будто бы в пику всем скептикам выдали ярчайшее шоу.



Тейшейра выходил в клетку на серии из четырёх побед, последнюю из которых завоевал в схватке с Энтони Смитом, буквально уничтожив его. Что касается Сантоса, то возлюбленный Яны Куницкой вышел на схватку впервые почти за полтора года. Минувший бой был титульным и тогда он спорно проиграл Джону Джонсу. То выступление значительно повысило акции Тиаго и считалось, что после противоречивого поражения ему будет достаточно только одной победы для тайтл-шота.



Как бы то ни было, то ли уверенное выступление в бою с Джонсом слишком расслабило Тиаго, то ли сказался длительный простой, то ли Тейшейра оказался слишком хорош, но бой прошёл для Молота не так, как ожидалось.

А начиналось для него всё неплохо. На старте первого раунда Тиаго донёс до головы Тейшейры мощную двойку. Гловер начал идти вперёд, пытаясь ухватиться за соперника и перевести того в партер. Но Молот ещё некоторое время осыпал соперника градом ударов. Тем не менее, 41-летней Тейшейра не только выстоял, но и добился своего – тейкдауна. Вслед за эффектным броском пошла жёсткая работа в партере, в которой Гловер имел явное преимущество.



Второй раунд снова начался с атак Сантоса, но вскоре Тейшейра опять сделал своё дело и перевёл схватку в партер. Тиаго во второй раз оказался в затруднительной ситуации. Гловер не жалел ни себя, ни соперника, выбрасывая множество ударов. К середине раунда статистика показывала, что за время поединка 41-летний спортсмен выбросил более сотни панчей. Однако Сантос терпел и умело защищался от попыток быть задушенным. В конце пятиминутки Тейшейра всё-таки вышел на удушающий, но его соперника спасла сирена.

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В перерыве подумалось, что ветеран спорта не сможет действовать в таком же режиме ещё три раунда. Опасения стали оправдываться уже на старте следующего отрезка. Молот наконец донёс своё орудие до соперника и отправил его на канвас мощным ударом. Но при этом сам всё испортил попыткой добивания. Выглядела она слишком сумбурно и нервно. Сложилось ощущение, что в этой ситуации он потерял больше сил и энергии, чем доставил проблем Гловеру. Последний же, немного оклемавшись в партере от нокдауна, совершил почти невозможное. Выйдя из-под давления Сантоса, он сам забрал его спину и провёл удушающий приём.

Фото: UFC Fight Pass

После остановки боя, по регламенту UFC, победитель должен отправиться в свой угол, а проигравшего осмотреть доктор. Но Гловер корректно, но без вариантов убрал от себя руку Хёрба Дина, обнял Тиаго и пару минут что-то спокойно по-отечески ему объяснял. После этого он поцеловал руку Яне Куницкой и извинился перед ней за исход боя. Невероятно трогательная и душераздирающая сцена.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Что же, Тейшейра добыл невероятную победу, после которой Дане Уайту будет сложно отказать Гловеру в возможности побороться за титул. Своего шанса он добился в честной схватке. Что касается Сантоса, то залечивать его душевные и физические раны от поражения будет возлюбленная Яна Куницкая, которая была рядом с Тиаго и сейчас. Молоту, прежде чем снова задумываться о тайтл-шоте, придётся проделать большую работу над ошибками.