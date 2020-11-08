Жуткая травма в UFC. Новобранцу лиги оторвали половину уха. Фото

В ночь на 8 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Nigh 181 с главным боем Тиаго Сантос – Гловер Тейшейра. В бразильском дерби была и драма, и невероятный камбэк, и трогательная концовка. И вообще, этот турнир стал, пожалуй, одним из самых зрелищных за последние полгода. Всего 3 поединка дошли до судейского решения, остальные семь закончились досрочно.

Кинг Конг победил уникальным приёмом. После этого разбросал по клетке своих тренеров Де Лима не мог ни понять, ни поверить в то, как его задушил Александр Романов.

Один из самых жёстких боёв выдали Макс Гриффин и Рамиз Брахимай. Рубка у парней получилась знатная. В одном из эпизодов Гриффин от всей души пробил сопернику в пах. Удивительно, что ни рефери Марк Смит, ни судьи за пределами октагона не стали предпринимать каких-то действий. А между тем на повторе отлично видно, как в момент атаки Рамиза Макс делает акцентированное движение ногой. Брахимай кричал так, что его вполне могли услышать коллеги, находившиеся в раздевалках.



Но пострадавшему лишь дали стандартное время на восстановление, и бой продолжился. И продолжился он с ощутимым преимуществом Гриффина. По судейским запискам лишь один арбитр отдал Брахимаю раунд. Остальные были единодушны в преимуществе его оппонента. В третьем раунде на лице Рамиза уже были серьёзные сечки, крови было достаточно много. Но боец мужественно продолжал сражаться.

Боец так беспокоился о причёске, что прозевал маваши. Нокаут получился знатный! Видео Чикадзе напомнил сопернику, что красота требует жертв.

Нужно понимать, что для 27-летнего Брахимая это был дебютный бой в UFC. Человек, проделавший долгий путь к мечте, просто так не сдастся. И Рамиз продолжал рубиться, вплоть до ключевого эпизода боя. Макс прижал соперника к сетке и принялся охаживать его кулаками по всем этажам. И одно из попаданий в голову буквально оторвало сопернику половину уха. Зрелище было не для слабонервных.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Судья немедленно остановил бой, а новобранец UFC не мог поверить в то, что такая «мелочь» встанет между ним и первой победой в одном из главных промоушенов планеты. Дай ему волю, Рамиз продолжил бы бой. Чуть позже президент лиги Дана Уайт в своём «инстаграме» выложил фото травмы американского бойца. Что сказать, зрелище не для слабонервных.



Мы желаем Рамизу скорейшего восстановления и возвращения в октагон. По контракту новичка у него четыре поединка. Значит, в октагон он непременно вернётся. Ну а настолько отважные и мужественные парни нужны в любой лиге. Так что, проявить себя в UFC он ещё сумеет.