Макгрегор показал свою актуальную форму. А такого Конора Хабиб смог бы победить?

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор начал подготовку к своему поединку против Дастина Порье. Бой назначен на 23 января 2021 года и пройдёт в лёгком весе. О том, в какой форме подойдёт к поединку Конор, начали гадать ещё с того момента, когда Печально известный только спросил у Порье в «Твиттере», не хочет ли тот снова зарубиться. На днях самый высокооплачиваемый боец ММА развеял все сомнения фанатов, выложив свежие фото в «Инстаграм».

Ранее Макгрегор трижды объявлял о завершении карьеры. В последний раз это было в июне нынешнего года: тогда боец сказал, что «эта игра перестала его интересовать». На снимках же Конор бодро лупит по макиварам, отрабатывая удары ногами с разворота и хайкики. Кроме того, он выложил две фотографии: первая была сделана в 2017 году, незадолго до его боксёрского поединка с Мэйвезером, а вторая — буквально на днях. Разница заметна: Конор стал более крупным и уже сейчас находится в отличной форме.

Глупо было бы полагать, что ирландец вернётся только ради одного боя с Порье. Судите сами: в августе этого года Хабиб говорит: «Победите Порье — и я с вами подерусь». В сентябре Конор бросает вызов Дастину с намерением провести якобы выставочный поединок безо всяких весовых категорий и вообще без UFC.

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Один раз Конор уже побеждал Порье. Сделать это второй раз, если предположить, что ирландец готовится к бою, как в старые добрые времена, вполне возможно. А те самые новые фото в его профиле доказывают, что готовится он серьёзно. Ну а при положительном для Макгрегора исходе, собственно, настанет время отвечать за слова.

Конор наверняка припомнит эту фразу Хабиба и начнёт снова заманивать его в октагон всеми правдами и неправдами. Если к тому моменту титул всё же станет вакантным, Ноториус однозначно поборется за него, и в случае победы у него вообще будут все козыри на руках. Если же придётся снова встретиться с Орлом, то сможет ли последний одолеть улучшенного, более мощного и мотивированного Макгрегора?

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Кроме того, у Конора есть ещё один интересный вариант. Учитывая проведённый в январе этого года победный поединок в полусреднем весе против Дональда Серроне и то, насколько крупнее стал ирландец, есть все основания полагать, что Макгрегор всё же осуществит то, о чём говорил очень давно: пойдёт за третьим поясом. А потом представьте, что Ноториус становится чемпионом в трёх дивизионах и обгоняет Хабиба в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории…

Не стоит делать поспешных выводов о невозможности такого расклада. За то мы и любим ММА, что здесь подчас случаются самые неожиданные и удивительные вещи. Особенно если в игру вступает Конор Макгрегор.