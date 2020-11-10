«О бое узнал за 1,5 часа, руки тейпировали в машине». Бокс в экстремальном 2020-м году

В период пандемии коронавируса индустрия боёв переживает не лучшие времена. Возможно ли при отсутствии зрителей в зале и регулярных положительных тестах бойцов на ковид не только сохранить промоушен, но и раскрутить его, создав с нуля? Алу Сиесте и компании Siesta Boxing это удалось: вот уже четвёртый месяц они проводят турниры в Минске, на территории, свободной от жёстких карантинных мер.
Ал Сиеста пошёл по стопам Даны Уайта и создал свой «бойцовский остров» в Европе. Компания сосредоточилась на телетрансляциях, которые, по их словам, призваны показать зрителям хороший конкурентный бокс. Перед очередным турниром серии KOld Wars II мы пообщались с главой промоушена и выяснили, насколько тяжело было организовать такой непростой проект, с какими сюрпризами пришлось столкнуться команде и чего нам ожидать от нового ивента.
Как найти замену бойцу за час до поединка
За плечами Ала Сиесты уже восемь вечеров бокса, проведенных в непростых условиях ограничений. Порой обстановка требует умения моментально находить выход из самых сложных ситуаций. По этому поводу у него есть любопытная история.
«2 ноября Алексей Тухтаров должен был подраться с Иваном Козловским на нашем вечере в Минске. До боя — 50 минут. Алексей разминается, потеет, бьёт по лапам. В раздевалку заходит доктор с кучей документов: «Тухтаров здесь? Немедленно снимайте перчатки, надевайте маску и уходите. У вас позитивный тест. Вам надо изолироваться». Я вытаращил глаза и схватился за телефон. Повезло — местный боксёр Надзир Бахшиев согласился подраться без подготовки. Уже через полтора часа он со своей командой был в раздевалке. Руки затейпировали в машине, взвесился прямо у ринга. Бахшиев дал очень хороший бой Ивану Козловскому и по итогам шести раундов проиграл по очкам», – делится Сиеста.
Бойцов приходилось собирать с миру по нитке, попадались и крайне интересные самобытные персонажи. С одним из них – 19-летним британским цыганом – приехал целый табор. Хлопотно было? Не то слово. Но самое интересное началось, когда у боксёра обнаружили ковид. Его соплеменники устроили недельную гулянку, выпили весь алкоголь в гостинице и ретировались. Парень при этом продолжал лечиться и тренироваться.
Георгий Челохсаев vs Евгений Долголевец
Юлия Куценко vs Пуне Тина Ахундтабармазандарани
Тимур Сакулин vs Вадим Новопашин
Саджад Мехраби vs Павел Шелест
Левай Смит vs Андрей Нурчинский.
«Левай Смит — перспективный парень. Технически подкованный и физически сильный. Спарринговал с Джорданом Гиллом и Рисом Беллотти. Сейчас боец сдал новый анализ. Он отрицательный, но антител пока нет. Надеюсь, всё будет в порядке, и Смит проведет свой профессиональный дебютный бой с Андреем Нурчинским 10 ноября», – говорит Сиеста.
Любитель против профессионала в главном событии
Главный бой турнира обещает быть не просто любопытным, но и принципиальным. Кто-то скажет, что ставить любителя против профессионала – это нечестно и неправильно. Однако любитель любителю рознь, и эта фраза как нельзя лучше подходит Евгению Долголевцу (3-0). Он – чемпион мира среди военнослужащих, который в этом году дебютировал в профи и нокаутировал трёх оппонентов в первом раунде.
По словам тренера Евгения Константина Маханькова, у его подопечного около 500 боёв на международных турнирах, среди которых по-настоящему проиграно только пять. Одним из главных достижений Евгения тренер считает несколько выигранных боев у Ивана Баранчика, который позже стал чемпионом мира в профессионалах. Сейчас Долголевец жаждет подраться с кем-то из серьёзных профи и уверен, что на 100 процентов готов к этому.
Кажется, мечта белорусского спортсмена близка к осуществлению. И поможет ему в этом Георгий Челохсаев. Поможет, но просит не рассчитывать на лёгкую прогулку и победу. Челохсаев (19-1-1) уверен, что Долголевцу с его рекордом слишком рано выходить против такого опытного бойца, как он. Тем не менее, россиянин решил дать Евгению возможность показать свои умения, а самому себе – заработать денег в сложный период пандемии.
Организаторы решили, что турнир непременно нужно украсить, и добавили туда женский поединок. В со-главном событии вечера встретятся Пуне Тина из Ирана и россиянка Юлия Куценко. Две абсолютно разных по типажу девушки призваны привнести в турнир нотку экзотики.
Тину смело можно назвать девушкой-сенсацией в мире бокса. Она успешно совмещает карьеру актрисы и профессионального боксёра. Это при том, что в Иране запрещен не только женский, но и весь профессиональный бокс. Своим примером Тина хочет доказать, что иранские девушки тоже могут выбирать свой путь. Она обещает Юлии сложный бой и уверяет, что будет бить жёстко.
Юлия Куценко (7-1-1) по прозвищу Опасная блондинка пробовала себя и в смешанных единоборствах. В боксе у неё получается лучше, однако, по её собственным словам, опыт в ММА заметно улучшил её выносливость. Главная цель Юлии сейчас – пояс чемпионки в боксе. Неужели кто-то откажется от возможности увидеть этих красавиц в ринге?
Поединки Евгения Долголевца против Георгия Челохсаева и Юлии Куценко против Пуне Тины на KOld Wars II, Battle 5 пройдут в Минске. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 23:00.
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