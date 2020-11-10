«О бое узнал за 1,5 часа, руки тейпировали в машине». Бокс в экстремальном 2020-м году

В период пандемии коронавируса индустрия боёв переживает не лучшие времена. Возможно ли при отсутствии зрителей в зале и регулярных положительных тестах бойцов на ковид не только сохранить промоушен, но и раскрутить его, создав с нуля? Алу Сиесте и компании Siesta Boxing это удалось: вот уже четвёртый месяц они проводят турниры в Минске, на территории, свободной от жёстких карантинных мер.

Ал Сиеста пошёл по стопам Даны Уайта и создал свой «бойцовский остров» в Европе. Компания сосредоточилась на телетрансляциях, которые, по их словам, призваны показать зрителям хороший конкурентный бокс. Перед очередным турниром серии KOld Wars II мы пообщались с главой промоушена и выяснили, насколько тяжело было организовать такой непростой проект, с какими сюрпризами пришлось столкнуться команде и чего нам ожидать от нового ивента.

Как найти замену бойцу за час до поединка

За плечами Ала Сиесты уже восемь вечеров бокса, проведенных в непростых условиях ограничений. Порой обстановка требует умения моментально находить выход из самых сложных ситуаций. По этому поводу у него есть любопытная история.

«2 ноября Алексей Тухтаров должен был подраться с Иваном Козловским на нашем вечере в Минске. До боя — 50 минут. Алексей разминается, потеет, бьёт по лапам. В раздевалку заходит доктор с кучей документов: «Тухтаров здесь? Немедленно снимайте перчатки, надевайте маску и уходите. У вас позитивный тест. Вам надо изолироваться». Я вытаращил глаза и схватился за телефон. Повезло — местный боксёр Надзир Бахшиев согласился подраться без подготовки. Уже через полтора часа он со своей командой был в раздевалке. Руки затейпировали в машине, взвесился прямо у ринга. Бахшиев дал очень хороший бой Ивану Козловскому и по итогам шести раундов проиграл по очкам», – делится Сиеста.

Бойцов приходилось собирать с миру по нитке, попадались и крайне интересные самобытные персонажи. С одним из них – 19-летним британским цыганом – приехал целый табор. Хлопотно было? Не то слово. Но самое интересное началось, когда у боксёра обнаружили ковид. Его соплеменники устроили недельную гулянку, выпили весь алкоголь в гостинице и ретировались. Парень при этом продолжал лечиться и тренироваться.

Кард турнира KOld Wars II. 10 ноября



Георгий Челохсаев vs Евгений Долголевец

Юлия Куценко vs Пуне Тина Ахундтабармазандарани

Тимур Сакулин vs Вадим Новопашин

Саджад Мехраби vs Павел Шелест

Левай Смит vs Андрей Нурчинский. Георгий Челохсаев vs Евгений ДолголевецЮлия Куценко vs Пуне Тина АхундтабармазандараниТимур Сакулин vs Вадим НовопашинСаджад Мехраби vs Павел ШелестЛевай Смит vs Андрей Нурчинский.

«Левай Смит — перспективный парень. Технически подкованный и физически сильный. Спарринговал с Джорданом Гиллом и Рисом Беллотти. Сейчас боец сдал новый анализ. Он отрицательный, но антител пока нет. Надеюсь, всё будет в порядке, и Смит проведет свой профессиональный дебютный бой с Андреем Нурчинским 10 ноября», – говорит Сиеста.

Любитель против профессионала в главном событии

Главный бой турнира обещает быть не просто любопытным, но и принципиальным. Кто-то скажет, что ставить любителя против профессионала – это нечестно и неправильно. Однако любитель любителю рознь, и эта фраза как нельзя лучше подходит Евгению Долголевцу (3-0). Он – чемпион мира среди военнослужащих, который в этом году дебютировал в профи и нокаутировал трёх оппонентов в первом раунде.

По словам тренера Евгения Константина Маханькова, у его подопечного около 500 боёв на международных турнирах, среди которых по-настоящему проиграно только пять. Одним из главных достижений Евгения тренер считает несколько выигранных боев у Ивана Баранчика, который позже стал чемпионом мира в профессионалах. Сейчас Долголевец жаждет подраться с кем-то из серьёзных профи и уверен, что на 100 процентов готов к этому.

Кажется, мечта белорусского спортсмена близка к осуществлению. И поможет ему в этом Георгий Челохсаев. Поможет, но просит не рассчитывать на лёгкую прогулку и победу. Челохсаев (19-1-1) уверен, что Долголевцу с его рекордом слишком рано выходить против такого опытного бойца, как он. Тем не менее, россиянин решил дать Евгению возможность показать свои умения, а самому себе – заработать денег в сложный период пандемии.

Организаторы решили, что турнир непременно нужно украсить, и добавили туда женский поединок. В со-главном событии вечера встретятся Пуне Тина из Ирана и россиянка Юлия Куценко. Две абсолютно разных по типажу девушки призваны привнести в турнир нотку экзотики.

Тину смело можно назвать девушкой-сенсацией в мире бокса. Она успешно совмещает карьеру актрисы и профессионального боксёра. Это при том, что в Иране запрещен не только женский, но и весь профессиональный бокс. Своим примером Тина хочет доказать, что иранские девушки тоже могут выбирать свой путь. Она обещает Юлии сложный бой и уверяет, что будет бить жёстко.

Юлия Куценко (7-1-1) по прозвищу Опасная блондинка пробовала себя и в смешанных единоборствах. В боксе у неё получается лучше, однако, по её собственным словам, опыт в ММА заметно улучшил её выносливость. Главная цель Юлии сейчас – пояс чемпионки в боксе. Неужели кто-то откажется от возможности увидеть этих красавиц в ринге?

Поединки Евгения Долголевца против Георгия Челохсаева и Юлии Куценко против Пуне Тины на KOld Wars II, Battle 5 пройдут в Минске. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 23:00.