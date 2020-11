«О бое узнал за 1,5 часа, руки тейпировали в машине». Бокс в экстремальном 2020-м году

В период пандемии коронавируса индустрия боёв переживает не лучшие времена. Возможно ли при отсутствии зрителей в зале и регулярных положительных тестах бойцов на ковид не только сохранить промоушен, но и раскрутить его, создав с нуля? Алу Сиесте и компании Siesta Boxing это удалось: вот уже четвёртый месяц они проводят турниры в Минске, на территории, свободной от жёстких карантинных мер.

Ал Сиеста пошёл по стопам Даны Уайта и создал свой «бойцовский остров» в Европе. Компания сосредоточилась на телетрансляциях, которые, по их словам, призваны показать зрителям хороший конкурентный бокс. Перед очередным турниром серии KOld Wars II мы пообщались с главой промоушена и выяснили, насколько тяжело было организовать такой непростой проект, с какими сюрпризами пришлось столкнуться команде и чего нам ожидать от нового ивента.

За плечами Ала Сиесты уже восемь вечеров бокса, проведенных в непростых условиях ограничений. Порой обстановка требует умения моментально находить выход из самых сложных ситуаций. По этому поводу у него есть любопытная история.

«2 ноября Алексей Тухтаров должен был подраться с Иваном Козловским на нашем вечере в Минске. До боя — 50 минут. Алексей разминается, потеет, бьёт по лапам. В раздевалку заходит доктор с кучей документов: «Тухтаров здесь? Немедленно снимайте перчатки, надевайте маску и уходите. У вас позитивный тест. Вам надо изолироваться». Я вытаращил глаза и схватился за телефон. Повезло — местный боксёр Надзир Бахшиев согласился подраться без подготовки. Уже через полтора часа он со своей командой был в раздевалке. Руки затейпировали в машине, взвесился прямо у ринга. Бахшиев дал очень хороший бой Ивану Козловскому и по итогам шести раундов проиграл по очкам», – делится Сиеста.

Бойцов приходилось собирать с миру по нитке, попадались и крайне интересные самобытные персонажи. С одним из них – 19-летним британским цыганом – приехал целый табор. Хлопотно было? Не то слово. Но самое интересное началось, когда у боксёра обнаружили ковид. Его соплеменники устроили недельную гулянку, выпили весь алкоголь в гостинице и ретировались. Парень при этом продолжал лечиться и тренироваться.

Георгий Челохсаев vs Евгений ДолголевецЮлия Куценко vs Пуне Тина АхундтабармазандараниТимур Сакулин vs Вадим НовопашинСаджад Мехраби vs Павел ШелестЛевай Смит vs Андрей Нурчинский.