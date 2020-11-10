Двое в ринге против одного. Судья помог Питбулю ограбить чемпиона. Видео

За пояс сражались два заклятых врага, а судьбу Чендлера и его титула решило одно из самых спорных судейских решений в истории Bellator.

В ночь на 12 ноября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене «Мохеган Сан» состоится турнир Bellator 252. В главном поединке встретятся Патрисиу Фрейре (30-4) и Петро Карвальо (11-3). На кону будет стоять титул чемпиона в лёгкой весовой категории, который принадлежит Питбулю. Отнял он его 28 сентября 2019 года у Майкла Чендлера.

История смешанных единоборств знает немало непримиримых конфликтов между бойцами. А уж когда кто-то сталкивается с представителем клана, это становится принципиальным для всех его представителей. Из более раннего ММА этим отличались братья Грейси, наводившие ужас на соперников, в наше время периодически кошмарят недругов братья Диаз. С чем-то подобным в своё время столкнулся и Майкл Чендлер, подписавшийся в сентябре в UFC.

В далёком 2011 году он дважды разобрался с Патриком Фрейре (в первый раз судейским решением, во второй – нокаутом). С тех пор за ним гонялся младший Фрейре – Патрисиу Питбуль. Мы не будем углубляться в подробности их словесных перепалок, а остановимся на долгожданном очном противостоянии, которое состоялось на турнире Bellator 221. Настрой у младшего был запредельный, и он с первых же секунд обозначил свои притязания не просто на реванш за брата.

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Своими атаками Питбуль демонстрировал, что намерен истребить оппонента, закончить бой досрочно, причинив максимальный ущерб. Чендлер вышел в октагон в статусе чемпиона организации в лёгком весе и с первых секунд застолбил за собой место в центре. Занимая доминирующую позицию, он не спешил наносить удары по сопернику, подбирая наиболее подходящий момент. У соперника же план был. Причём коварный.

От первого выпада левой Патрисиу ушёл довольно легко, а когда на исходе первой минуты Майкл выбросил ещё один длиннющий джеб, молниеносно ответил. Его мощный апперкот поверх выброшенной соперником руки угодил аккурат в голову действующему чемпиону. Чендлер оказался на канвасе, а Питбуль бросился его добивать. Но первый, самый опасный удар, до цели не дошёл. Зато влетели в голову соперника четыре последующих.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Удивительно, но на Майкла это подействовало, как показалось, отрезвляюще. Он подобрался и попытался подняться, но в тот самый момент сверху на него навалился уже судья, который сигнализировал о том, что победу в бою одержал бразильский боец. Поверженный чемпион недоумевал, он отлично себя чувствовал и не выглядел сколь-нибудь серьёзно потрясённым. И когда Майкл отправлялся в свой угол, уже рефери не мог скрыть разочарования от собственного решения. Оно буквально читалось на его лице.

Тем не менее пояс перешёл к Фрейре, который после этого при каждом удобном случае, да и просто когда ему становится скучно, выходит в «Твиттер» и начинает троллить поверженного оппонента. Чендлер требовал реванша, но заносчивый бразилец уклонялся от него, ссылаясь на дела в полулёгком дивизионе, а также на планы по покорению наилегчайшей весовой категории.

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Чендлер после этого поединка пытался добиться правды и доказывал, что это была ранняя остановка. Но размахивание кулаками после драки никогда ещё не приводило ни к чему полезному. «Я боец. Может быть много мнений о том, ранняя ли то была остановка. Я требую одного: дайте мне реванш. Мы должны решить это в клетке. Патрисиу Питбуль вернётся в клетку со мной, вопрос в том когда».

Но Патрисиу, как вы уже поняли, на реванш соглашаться не спешил, при этом, постоянно подтрунивая и оскорбляя поверженного чемпиона. Аргументировал свой отказ бразилец тем, что у него есть планы по добыче третьего пояса – в наилегчайшей весовой категории. Важно, чтобы и там судья был правильный. Ну а Чендлер вынужден был покинуть лигу, чтобы найти успокоение и новые вызовы в UFC.