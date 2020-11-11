Хабиб вернётся. Бой с Гэтжи – не лучшее завершение легендарной карьеры

Признавайтесь, дорогие наши читатели, кто из вас во время речи Хабиба после боя с Гэтжи почувствовал себя Станиславским? И кто из вас произнёс хрестоматийную фразу Константина Сергеевича «Не верю!»? Да, Нурмагомедов был убедителен в своих аргументах, но в его слова о том, что карьера профессионального бойца завершена, не верилось. Возможно, просто не хотелось в это верить.

Хабиб ещё вернётся! Заявление о завершении карьеры – гениальный ход UFC? Орёл должен выиграть свой 30-й бой и позволить всем заработать баснословные деньги.

Что это было?

Тогда, поздним вечером 24 октября, аргументы Хабиба звучали убедительно. Но когда первые эмоции улеглись, возникло множество вопросов. Во-первых, неужели его многочисленная команда не знала об этом решении? А если знала, то как им удалось не слить эту информацию в Сеть, ведь они все проявляли активность в социальных сетях? Во-вторых, Дана Уайт не присутствовал в клетке во время вручения пояса.

Оно и понятно, это была рядовая для Орла победа, после которой все ожидали по-настоящему великого боя. К этому, кстати, мы ещё вернёмся. Президент UFC на пресс-конференции выглядел растерянным и заявил, что верит Хабибу. Странно было бы услышать от него что-то иное в тот момент. Но вопросы возникали уже тогда. И главный из них: что же с мечтой Абдулманапа, отца Хабиба, который грезил о красоте в послужном списке сына – 30 побед без поражений. Ну никак не укладывалось это заявление в гармоничную картину мира.

«Надо всей страной уговорить мать Хабиба на 30-й бой». Читатели – об уходе Нурмагомедова Орла называют величайшим бойцом в истории ММА и добрым словом вспоминают его отца.

«Он вернётся, я уверен»

Неделя. Прошла всего неделя с того момента, как Хабиб сделал своё громкое заявление, потрясшее весь мир ММА. И вот Дана Уайт, с присущим ему прищуренным взглядом, заявляет: «У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой». Читатели «Чемпионата» призывали к этому ещё в ночь после боя. «Давайте убедим маму позволить ему провести этот бой», — таков был лейтмотив адекватной части комментариев.

«Хабиб вернётся на 30-й бой! Его отец так хотел». Президент UFC слов на ветер не бросает Дана Уайт не сомневается в том, что Нурмагомедов проведёт поединок, о котором так много говорил покойный Абдулманап.

И если кто-то с недоверием отнёсся к словам Даны, то пост в «Твиттере», который сделал накануне менеджер и близкий соратник по жизни Хабиба Али Абдель Азиза, укрепил в понимании того, что Нурмагомедов вернётся. Как минимум на один бой. Али написал: «30-0». Интерпретировать четыре этих знака иначе, как необходимость войти в клетку, поднять перчатки и добыть столь значимую 30-ю победу, мы не можем. Ради шутки такие вещи не пишут.

Только не после боя с Гэтжи

У каждого есть свой аргумент в пользу того, что Хабиб вернётся. Нельзя исключать и тот, который в ключевой момент жизни привёл герой Безрукова в легендарном сериале «Бригада»: «Главное, что скажут люди!» И люди наговорили за это время столько, что голова кругом. Высказывались и те, кто имеет вес в мире смешанных единоборств. В частности, Олег Тактаров. Первый российский чемпион UFC завил, что бой с Хайлайтом был договорным.

«Рыльце-то в пушку». Тактаров усомнился в спортивной чистоте боя Хабиба с Гэтжи Первый чемпион UFC из России даже нашёл плюсы в этой ситуации.

Доказать сей факт без показаний возможных участников процесса невозможно. Но Олег Николаевич не первый, кто высказался на этот счёт. Ход поединка действительно был неоднозначным. Особенно в свете появившейся позже информации о травме Хабиба. И дело не только и не столько в том, что у бойцов один менеджер (сейчас это нормальное явление), а в том, как вёл себя Джастин. Нурмагомедов ничем не удивил. Все знали, что будет. И тот факт, что в первом же перерыве из Гэтжи выпустили весь воздух, откровенно озадачил.

Кто-то выпустил из Гэтжи воздух. Что случилось с американцем на 5-й минуте боя? Хабиб провёл тяжёлый первый раунд, но практически не испытал проблем во втором. К Гэтжи есть вопросы.

Как закончить красиво?

Мы много раз слышали слово «наследие». В бытовом смысле все употребляли его относительно статистики – 30-0. И здесь не сработает футбольный принцип «игра забывается, счёт остаётся». Счетов много, и уже сейчас пошли разговоры о том, в боях с какими соперниками Хабиб набрал большую часть своего рекорда. К этому прибавится пять сорвавшихся попыток подраться с Фергюсоном. В том числе в те времена, когда тот был в большом порядке. И уж бой с Гэтжи никак не может восприниматься как эпичное окончание карьеры.

С точки зрения эпичности подошёл бы в качестве соперника Жорж Сен-Пьер. Для тех, кто не особо погружён в мир ММА: JSP – настоящая признанная легенда, о бое с которым, кстати, мечтал отец Хабиба. И именно этого бойца видел в качестве соперника для последнего боя сына. Но сейчас канадцу уже 39, он на семь лет старше Орла и завершил карьеру бойца. Жорж готов на ещё один тренировочный лагерь и весогонку ради подобного поединка. Но, чтобы сделать бой значимым, а не избиением пенсионера, проводить его нужно в 2021 году.

Макгрегор показал свою актуальную форму. А такого Конора Хабиб смог бы победить? Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях серьёзно готовится к возвращению в лёгкий вес.

Наследие

Хабиб уже назвал своего преемника. Но Исламу Махачеву катастрофически не везёт. Боец, находящийся сейчас на 12-м месте в рейтинге, имел реальную возможность проявить себя в бою с дос Аньосом, но сначала бразилец заразился коронавирусом, а затем и сам дагестанец подхватил инфекцию. Теперь необходимо восстанавливаться и искать другой вариант. Бойцы из топ-5 драться с них не желают. А потому Ислам оказался отброшен от борьбы за титульный поединок.

Пока ты на коне, пока приносишь лиге баснословные прибыли, твоё слово ценится высоко. Кстати, поединок с Гэтжи плох ещё и потому, что провалился (не оправдал ожиданий) в финансовом плане. И это ещё один повод вернуться и сделать что-то лучшее.

Ещё год-два, и Махачеву будет ещё труднее пробиваться наверх. У него крайне прагматичная, но не всегда зрелищная манера ведения боя. Дана в конце концов может начать делать выбор в пользу бойцов, которые способны дать шоу, а соответственно кассу.



Всё это означает, что его друг должен вернуться в клетку хотя бы для того, чтобы иметь возможность как можно дольше оказывать влияние на Дану Уайта. Плюс на подходе ещё несколько парней из команды Хабиба. И им тоже нужно дать возможность набрать обороты. В частности, Умару, который из-за досадной инфекции не смог дебютировать в UFC в одном ивенте со старшим двоюродным братом.

Хабиб назвал своего преемника. Но это не сделает путь Ислама легче Авторитет Нурмагомедова и деньги его менеджера вряд ли помогут Махачеву в борьбе за чемпионство в UFC.

Если все эти аргументы не убедили вас в том, что действующий чемпион вернётся, вам осталось лишь дождаться самого факта. Будущее не за горами.