Хабиб вернётся. Бой с Гэтжи – не лучшее завершение легендарной карьеры

Признавайтесь, дорогие наши читатели, кто из вас во время речи Хабиба после боя с Гэтжи почувствовал себя Станиславским? И кто из вас произнёс хрестоматийную фразу Константина Сергеевича «Не верю!»? Да, Нурмагомедов был убедителен в своих аргументах, но в его слова о том, что карьера профессионального бойца завершена, не верилось. Возможно, просто не хотелось в это верить.
Что это было?
Тогда, поздним вечером 24 октября, аргументы Хабиба звучали убедительно. Но когда первые эмоции улеглись, возникло множество вопросов. Во-первых, неужели его многочисленная команда не знала об этом решении? А если знала, то как им удалось не слить эту информацию в Сеть, ведь они все проявляли активность в социальных сетях? Во-вторых, Дана Уайт не присутствовал в клетке во время вручения пояса.
Оно и понятно, это была рядовая для Орла победа, после которой все ожидали по-настоящему великого боя. К этому, кстати, мы ещё вернёмся. Президент UFC на пресс-конференции выглядел растерянным и заявил, что верит Хабибу. Странно было бы услышать от него что-то иное в тот момент. Но вопросы возникали уже тогда. И главный из них: что же с мечтой Абдулманапа, отца Хабиба, который грезил о красоте в послужном списке сына – 30 побед без поражений. Ну никак не укладывалось это заявление в гармоничную картину мира.
«Он вернётся, я уверен»
Неделя. Прошла всего неделя с того момента, как Хабиб сделал своё громкое заявление, потрясшее весь мир ММА. И вот Дана Уайт, с присущим ему прищуренным взглядом, заявляет: «У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой». Читатели «Чемпионата» призывали к этому ещё в ночь после боя. «Давайте убедим маму позволить ему провести этот бой», — таков был лейтмотив адекватной части комментариев.
И если кто-то с недоверием отнёсся к словам Даны, то пост в «Твиттере», который сделал накануне менеджер и близкий соратник по жизни Хабиба Али Абдель Азиза, укрепил в понимании того, что Нурмагомедов вернётся. Как минимум на один бой. Али написал: «30-0». Интерпретировать четыре этих знака иначе, как необходимость войти в клетку, поднять перчатки и добыть столь значимую 30-ю победу, мы не можем. Ради шутки такие вещи не пишут.
Только не после боя с Гэтжи
У каждого есть свой аргумент в пользу того, что Хабиб вернётся. Нельзя исключать и тот, который в ключевой момент жизни привёл герой Безрукова в легендарном сериале «Бригада»: «Главное, что скажут люди!» И люди наговорили за это время столько, что голова кругом. Высказывались и те, кто имеет вес в мире смешанных единоборств. В частности, Олег Тактаров. Первый российский чемпион UFC завил, что бой с Хайлайтом был договорным.
Доказать сей факт без показаний возможных участников процесса невозможно. Но Олег Николаевич не первый, кто высказался на этот счёт. Ход поединка действительно был неоднозначным. Особенно в свете появившейся позже информации о травме Хабиба. И дело не только и не столько в том, что у бойцов один менеджер (сейчас это нормальное явление), а в том, как вёл себя Джастин. Нурмагомедов ничем не удивил. Все знали, что будет. И тот факт, что в первом же перерыве из Гэтжи выпустили весь воздух, откровенно озадачил.
Как закончить красиво?
Мы много раз слышали слово «наследие». В бытовом смысле все употребляли его относительно статистики – 30-0. И здесь не сработает футбольный принцип «игра забывается, счёт остаётся». Счетов много, и уже сейчас пошли разговоры о том, в боях с какими соперниками Хабиб набрал большую часть своего рекорда. К этому прибавится пять сорвавшихся попыток подраться с Фергюсоном. В том числе в те времена, когда тот был в большом порядке. И уж бой с Гэтжи никак не может восприниматься как эпичное окончание карьеры.
С точки зрения эпичности подошёл бы в качестве соперника Жорж Сен-Пьер. Для тех, кто не особо погружён в мир ММА: JSP – настоящая признанная легенда, о бое с которым, кстати, мечтал отец Хабиба. И именно этого бойца видел в качестве соперника для последнего боя сына. Но сейчас канадцу уже 39, он на семь лет старше Орла и завершил карьеру бойца. Жорж готов на ещё один тренировочный лагерь и весогонку ради подобного поединка. Но, чтобы сделать бой значимым, а не избиением пенсионера, проводить его нужно в 2021 году.
Наследие
Хабиб уже назвал своего преемника. Но Исламу Махачеву катастрофически не везёт. Боец, находящийся сейчас на 12-м месте в рейтинге, имел реальную возможность проявить себя в бою с дос Аньосом, но сначала бразилец заразился коронавирусом, а затем и сам дагестанец подхватил инфекцию. Теперь необходимо восстанавливаться и искать другой вариант. Бойцы из топ-5 драться с них не желают. А потому Ислам оказался отброшен от борьбы за титульный поединок.
Пока ты на коне, пока приносишь лиге баснословные прибыли, твоё слово ценится высоко. Кстати, поединок с Гэтжи плох ещё и потому, что провалился (не оправдал ожиданий) в финансовом плане. И это ещё один повод вернуться и сделать что-то лучшее.
Ещё год-два, и Махачеву будет ещё труднее пробиваться наверх. У него крайне прагматичная, но не всегда зрелищная манера ведения боя. Дана в конце концов может начать делать выбор в пользу бойцов, которые способны дать шоу, а соответственно кассу.
Всё это означает, что его друг должен вернуться в клетку хотя бы для того, чтобы иметь возможность как можно дольше оказывать влияние на Дану Уайта. Плюс на подходе ещё несколько парней из команды Хабиба. И им тоже нужно дать возможность набрать обороты. В частности, Умару, который из-за досадной инфекции не смог дебютировать в UFC в одном ивенте со старшим двоюродным братом.
Если все эти аргументы не убедили вас в том, что действующий чемпион вернётся, вам осталось лишь дождаться самого факта. Будущее не за горами.
- 11 ноября 2020
-
09:00
-
04:01
-
00:46
- 10 ноября 2020
-
23:28
-
22:19
-
22:09
-
21:04
-
20:40
-
20:33
-
19:48
-
18:59
-
17:57
-
17:51
-
17:35
-
16:32
-
16:01
-
14:45
-
14:23
-
14:00
-
13:01
-
12:10
-
11:44
-
11:03
-
10:14
-
09:36
-
09:00
-
06:14
-
01:38
-
00:55
- 9 ноября 2020
-
22:51
-
22:02
-
20:59
-
19:51
-
18:44
-
16:20