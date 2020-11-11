Крашер возвращается в ринг. Спортивные амбиции или «просто деньги»?

Бывший обладатель мировых титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв на днях сделал заявление о намерении в скором будущем снова взойти на спортивную вершину. «Не в этом, так в следующем году я вновь стану чемпионом мира», – написал 37-летний российский боксёр по прозвищу Крашер в своём «инстаграме».

А ещё прошла информация, что следующий бой проживающий в США Ковалёв может провести в России. «Ведём переговоры по бою Сергея. Возможно, что следующий бой пройдёт и в России», – сообщил источник из его команды. А чуть раньше многолетний менеджер Крашера Эгис Климас рассказал, что если всё будет, как они планируют, то Ковалёв появится в ринге ещё до конца этого года.



Последний бой Сергей провёл в прошлом ноябре, потерпев поражение нокаутом в 11-м раунде от мексиканца Сауля Канело Альвареса и потеряв принадлежавший ему титул чемпиона мира по версии WBO.

Живая легенда Мексики. Канело почти догнал великого Мейвезера — остался один шаг Альварес не просто нокаутировал Сергея Ковалёва, но и вошёл в историю бокса.

Многие отечественные болельщики неоднозначно восприняли то поражение Крашера. Некоторые даже упрекали его в сдаче боя поднявшемуся в его полутяжёлую категорию из среднего веса коренастому мексиканцу. Кстати, эта победа позволила Канело возглавить рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от веса (так называемый P4P), по мнению многих ведущих боксёрских порталов.



И вот, похоже, Крашер твёрдо решил продолжить боксёрскую карьеру. За год простоя Сергей уладил свои проблемы с американским правосудием, связанные с обвинением в домогательствах и нанесением телесных повреждений американской модели Джейми Фронтц. По итогам судебного разбирательства Ковалёв получил три года условно и выплатил определённую сумму в качестве возмещения физического и морального ущерба этой женщине.



А между тем Сергей отдыхал, восстанавливал силы и занимался прочими, не связанными с боксом делами. Подписчикам своего «инстаграма» Крашер похвалился тем, что купил на аукционе почти за 30 тысяч долларов автомобиль марки «Мерседес», а чуть позже приобрёл ещё одну, уже новую модель машины того же производителя. Также Ковалёв отдыхал с семьёй в солнечной Флориде и других курортных местах.



Он заработал в боксе уже столько денег, что, казалось бы, может не беспокоиться о будущем своей семьи. Но, как видим, на ринг Сергея всё-таки ещё тянет. Что это: обусловленное амбициями стремление завершить свою карьеру на мажорной ноте или банальное желание заработать ещё больше денег?



Что касается денег, мы не можем не вернуться к некрасивой истории, связанной с насильственными действиями в отношении женщины. В суде спортсмен пошёл на соглашение с прокуратурой. Сергей признал свою вину и получил минимально возможное наказание. Но решил он лишь часть своих проблем. Дама, зовут которую Джейми Фронца, подала в суд гражданский иск. Сумма его неизвестна, но есть опасения, что она будет близка к $ 10 млн, которыми боксёр хвастался в «Инстаграме». К тому же, как оказалось, Ковалёв обманул её с выплатами компенсации. Подробности — по ссылке ниже.

Ковалёву в США дали 3 года условно. Побитая им модель нацелилась на миллионы боксёра Крашеру грозил реальный срок. С прокуратурой россиянин договорился, с Джейми Фронцой будет куда сложнее.

Летом один из подписчиков его «инстаграма» предположил, что Крашера на ринге мы уже больше не увидим. «Ещё два боя по контракту! Так что доработаю их до победного конца – и хорош. Жду сам с нетерпением выхода в ринг», – ответил ему тогда Ковалёв.



С кем же он может ещё подраться? Судя по всему, подниматься в первый тяжёлый вес Сергей не планирует, хотя сразу же после поражения от Канело он допускал такую возможность. В полутяжёлом же дивизионе тремя из четырёх основных мировых титулов владеют российские боксёры – двумя (WBC и IBF) Артур Бетербиев и одним (WBA) Дмитрий Бивол.

Ещё один пояс – по версии WBO – ныне пребывает в вакантном статусе. Его как раз оставил не пожелавший дальше боксировать в полутяжах Сауль Альварес. На этот титул уже определены официальные претенденты. И там тоже в одном из полуфинальных отборочных боёв должны встретиться два россиянина – Максим Власов и Умар Саламов. Правда, на днях у последнего был обнаружен коронавирус и их схватка была отложена.



Но даже если Ковалёву придётся оспаривать чемпионское звание у одного из своих соотечественников, это будет интересно многим любителям бокса. Конечно, Крашер уже давно прошёл пик своих функциональных возможностей и того неумолимого, напористого и остро бьющего бойца, который буквально «казнил» британца Натана Клеверли и завоевал свой первый мировой титул, мы уже никогда не увидим.



Но, скорее всего, Сергей всё ещё может стать хорошим тестером и для Бетербиева, с которым у него имеются старые счёты ещё со времён выступлений в любителях, и для гораздо более молодого чем он сам, очень техничного и скоростного Бивола.



В общем, потенциальные чемпионские поединки дадут Крашеру возможность попытаться реализовать всё ещё остающиеся у него спортивные амбиции, а также позволят на закате боксёрской карьеры заработать ещё и неплохие деньги.