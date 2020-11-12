Первый чемпион UFC оказался в больнице. Врачи едва спасли Молота от сердечного приступа

Первый чемпион UFC в тяжёлом весе и член Зала славы UFC Марк Колман на днях попал в больницу с сердечным приступом. По словам самого 55-летнего ветерана, сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. У Колмана сдавило грудь и онемели руки, но он взял ключи от машины и самостоятельно добрался до больницы. А ведь мог и не доехать: оказалось, что главная артерия была закупорена почти полностью. Таким же рисковым и бесстрашным он был когда-то в клетке. Колман, которого ещё называют Молотом и крёстным отцом граунд-энд-паунда, завершил карьеру 10 лет назад, но его бои до сих пор пересматривают и его ровесники, и молодое поколение.

Взлёт и падение в UFC

К своему дебюту в смешанных единоборствах Колман подошёл с хорошим борцовским бэкграундом. Бывший член олимпийской сборной США по вольной борьбе и вице-чемпион мира 1991 года в категории до 100 килограммов, в UFC Колман мечтал попасть с момента основания промоушена. И вот в июле 1996 года его заветное желание сбылось – ему позвонили и предложили подраться с Моти Хоренштейном. Чемпиона мира по карате Молот переехал, нокаутировав в первом же раунде.

Потом было ещё пять досрочных побед, в том числе над такими бойцами, как Гари Гудридж, Дон Фрай и Дэн Северн. В поединке против последнего Колман и завоевал пояс. Тогда UFC только создали постоянный тяжёлый дивизион, и наш герой оказался его первым в истории чемпионом. Однако, поверив в себя, в следующем же бою Молот расслабился и отдал пояс Морису Смиту. Колман надеялся финишировать Смита так же быстро, как и предыдущих соперников, а в итоге нарвался на мощные лоукики, из-за которых к концу поединка едва стоял на ногах. Следующие два боя Колман тоже проиграл. А затем оказался в Pride FC.

Выиграл три боя в одну ночь и дважды проиграл Емельяненко

Несмотря на то что первый бой в Pride FC закончился для Колмана поражением, в дальнейшем ему удалось вернуться на победную тропу. В мае 2000 года Молот участвовал в турнире Pride Grand Prix, где нужно было выиграть три боя за одну ночь. Финальный поединок Колман провёл против Игоря Вовчанчина. Он нанёс украинскому бойцу множество ударов коленями в голову и финишировал его.

В 2004 году Колман встретился с Федором Емельяненко. Начал бой Молот за здравие, ему даже удалось забрать спину Последнего Императора и провести попытку удушающего. Однако Емельяненко выбрался и переломил ход поединка, выиграв армбаром в первом раунде. Фёдор сразу после остановки поединка отдал дань уважения поверженному сопернику.

А к самому Колману принесли прямо в ринг двух его красавиц-дочерей. Девочки буквально рыдали на плечах у отца, а он всё повторял: «Я в порядке, родные. Я в порядке». И слышно это было на всю затихшую арену. Один из самых трогательных и эмоциональных моментов в истории этого вида спорта. Почти голливудская история. Правда, через два года Колман так и не сумел взять реванш у российской легенды. Результат был точно таким же с единственным отличием: сабмишн Последний Император провёл во втором раунде.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

После этого боя Молот вернулся в UFC, где принял участие еще в трёх поединках. Он победил Стефана Боннара и проиграл Маурисиу Руа и Рэнди Кутюру. Колман планировал драться ещё какое-то время, но помешали травмы. Бой против Кутюра, который Молот проиграл удушением со спины в 2010 году, стал последним в его карьере.

Тренер и любящий отец

До и после завершения карьеры Колман всегда старался делиться своими знаниями и умениями, помогать другим бойцам. В этом отношении примечательна история его дружбы с Кевином Рэндлманом. Молот помог ему стать выдающимся борцом в Университете штата Огайо и чемпионом NCAA (Национальная ассоциация студенческих видов спорта). Именно Колман предложил Рэндлману попробовать себя в ММА, где последний получил прозвище Монстр за свою сокрушительную силу и физическую мощь. В 1999 году Рэндлман победил Пита Уильямса в ходе одного из турниров UFC и стал чемпионом организации в тяжёлом весе.

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Позже в Pride FC Монстр нокаутировал Мурилу Руа и Мирко Филиповича, а в поединке против Фёдора Емельяненко в июне 2004 года крайне зрелищно бросил прогибом Последнего Императора. Хотя бой Рэндлман проиграл, фанатам ММА этот бросок очень запомнился. В подготовке к поединкам Колман всегда помогал Монстру. В феврале 2016 года Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, вызванной осложнениями от пневмонии. Всё последующее время Колман настаивал на включении своего друга и подопечного в Зал славы UFC, и в мае 2020 года это наконец произошло.

Успел Колман побыть тренером по борьбе и на шоу The Ultimate Fighter 19 в 2013 году. Он был в команде Би Джея Пенна, а противостояла им команда Фрэнки Эдгара. Буквально за полгода до шоу Колман перенёс операцию на тазобедренном суставе, но в 2015 году понадобилась ещё одна. Тогда Молоту пришлось собирать деньги на эндопротезирование сустава. К счастью, необходимые средства были собраны, и всё завершилось благополучно.

Сейчас Колман – примерный семьянин и любящий отец. Старается как можно чаще видеться со своими двумя дочерьми от первого брака и воспитывает совсем маленькую дочь от союза с его новой возлюбленной. Колман с теплом вспоминает о своей карьере в смешанных единоборствах и следит за турнирами по ММА. В своём последнем посте в «Инстаграме» Молот написал, что очень рад, что всё-таки обратился в больницу, иначе бы его могло уже не быть в этом мире, а ему хочется ещё так много сделать. Будем надеяться, что у Колмана впереди ещё много времени для осуществления своих планов.