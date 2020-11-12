Чимаеву нашли соперника. Несчастного грозят уволить, если не подерётся

19 сентября 2020 года Хамзат Чимаев провёл очередной поединок в UFC. На турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) он встретился с Джеральдом Мёршертом и нокаутировал беднягу уже за 17 секунд, не позволив тому выкинуть даже один удар. Это был третий кряду успех для шведа чеченского происхождения, что ещё больше повысило его акции. После боя Хамзат традиционно для себя стал вызывать на поединок всех и вся, выражая готовность драться хоть ежедневно.

Прямой в челюсть на 17-й секунде. Чимаев нокаутировал Мёршарта первым же ударом За три боя статистка ударов Хамзата в UFС поражает – 196-2! Лучший промоушен мира ещё не видел такого яркого старта.

Такое рвение просто покорило президента лиги Дану Уайту, который откровенно делает ставку на то, чтобы сделать из Чимаева новую звезду. Но, как оказалось, одного желания Чимаева и восторга Уайта оказалось мало, чтобы найти Хамзату нового соперника.

Спортсмен, пропустивший за три боя в UFC всего два удара, видимо, действительно навёл страху на весь дивизион. Сначала от боя с ним отказался ветеран Дэмьен Майя, встреча с которым казалась в какой-то момент неизбежной. Затем в отказ пошёл Стивен Томпсон. Мотивы были понятны – риск проиграть велик, а победа над парнем не из топ-15 не даст фактически ничего. Положение становилось патовым. Все попытки Чимаева поддеть Нэйта Диаса игнорировались.

Позже на горизонте замаячил средневес Даррен Тилл, который обещал дать Хамзату бой в 2021 году, но Чимаеву нужен был соперник на декабрь уходящего года. Тогда немного похайпиться решил Нил Мэгни, занимающий девятое место в рейтинге UFC. Но, видимо, такой соперник для пятираундового боя, который к тому же будет закрывать весь год в лиге, показался боссам UFC посредственным, и идею боя Чимаев – Мэгни тоже проигнорировали.

Как оказалось, неспроста. У матчмейкеров появился свой гениальный план по поводу того, как принудить одного из топ-бойцов встретиться с Чимаевым. Выбор UFC пал на третьего номера в рейтинге полусреднего веса Леона Эдвардса, который может похвастать серией из восьми побед.

Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест? Быть очередной ступенькой на пути Хамзата к поясу – сомнительная перспектива.

Ближе к концу октября в СМИ неожиданно прошла информация, что Леон исключён из топ-15. Объяснялось это тем, что он не проводит боёв уже почти 1,5 года и при этом отказывается от выступлений. В частности, указывалось, что британец ямайского происхождения не хочет биться с Чимаевым и не принял вызов Стивена Томпсона.

Леон быстро среагировал и ответил, что он всё ещё в топе и готов драться, в том числе и с Чимаевым. По сути, это было принуждением к бою с Хамзатом.

Откровенно говоря, поступок в отношении Леона как минимум некрасивый. Отказы британца можно было понять. С какой стати парень с цифрой 8-0 в последних боях должен соглашаться на поединок с уже без пяти минут сбитым лётчиком Томпсоном или Чимаевым, который ещё не в топ-15? Тем более если учитывать тот факт, что в марте 2020 года его бой с Тайроном Вудли сорвался не по его вине. По сути, Леона пытаются превратить в ступеньку к пьедесталу для Чимаева. Потому реакция спортсмена на схватку с Хамзатом объяснима. В недавнем интервью он пообещал размазать бойца из Швеции и тем самым сломать планы Даны Уайта по раскрутке нового героя.

«Если отбрасывать титульный бой, это лучший вариант для меня. Конечно, встретиться с Масвидалем было бы хорошо, но он отказался. Встреча с Чимаевым гарантирует мой следующий шаг, именно так я думаю. В UFC любят Хамзата, Дана любит его. Все думают, что он непобедим. Но когда я выйду и выиграю, вижу, что мне могут дать титульный бой. Буду единственным на серии из 9 побед.

Знаю, что UFC идёт ва-банк. Они молятся на победу этого парня, но говорю вам, я слишком хорош для него. Чувствую себя так же, как Хабиб, который предупреждал Уайта о победе над Конором. Дана, я размажу твоего мальчика. Не могу дождаться. Это будет отличная декабрьская ночь. Понимаю, что это бизнес. Понимаю, что они пытаются инвестировать в этого паренька. Но я использую это как мотивацию. У меня серия из восьми побед, убеждён, что я лучший в мире», — говорил Эдвардс в последнем интервью.

Что ж, посмотрим, удастся ли Леону сбить хайп вокруг нового золотого мальчика UFC Хамзата Чимаева. Напомним, встреча Эдвардс – Чимаев возглавит последний турнир лиги в 2020 году. Бой будет пятираундовым и пройдёт 19 декабря. Ждать осталось недолго.