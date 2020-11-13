Питбуль нокаутировал соперника за две минуты. Фрейре просто не замечает соперников

Чемпион Bellator в двух весовых категориях заявил, что он лучший в мире.

В ночь на 13 ноября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. Его главным поединком стала титульная схватка в полулёгком весе между Патрисио Фрейре и Педру Карвалью, которая прошла в рамках четвертьфинала Гран-при в этой весовой категории. В Bellator по-прежнему очень любят формат Гран-при. Нынешняя турнирная сетка берёт своё начало ещё в 2019 году.

Фрейре обеспечил себе место в четвертьфинале в сентябре минувшего года. Тогда на шоу Bellator 228 он встретился с Хуаном Арчулетой. В Инглвуде (штат Калифорния) Питбулю пришлось попотеть, титул удалось защитить, лишь проведя все пять раундов. То была уже третья успешная защита для Фрейре в полулёгком весе.

Двое в ринге против одного. Судья помог Питбулю ограбить чемпиона. Видео За пояс сражались два заклятых врага, а судьбу Чендлера и его титула решило одно из самых спорных судейских решений в истории Bellator.

Что касается Карвалью, то португалец попал в четвертьфинал Гран-при благодаря досрочной победе над экс-бойцом UFC Сэмом Сицилией, завоёванной также в сентябре минувшего года. Педру в преддверии противостояния с Фрейре считался аутсайдером встречи. Но предполагалось, что ему могут помочь его антропометрические данные. Преимущество в росте над 165-сантиметровым Питбулем составляло 15 см, и казалось, что за счёт этого Педру сможет сдерживать чемпиона на дистанции. Но картина боя получилась совершенно иной.

Левша Карвалью попытался начать активно, шёл вперёд и пробовал проложить путь к сопернику, выбрасывая лоу-кики. Но опытный Фрейре не тушевался перед этим прессингом и очень скоро встретил противника жёстким левым сбоку. Это окончательно раскрепостило чемпиона. Вскоре он снова классно встретил Карвалью, на этот раз поймав его справа. Сразу за этим бойцы оказались на канвасе. Фрейре пытался провести удушающий приём, но пока ещё свежий португалец сумел выстоять и вернулся в стойку.

Впрочем, здесь Фрейре уже также нашёл ключи к обороне оппонента. Да и сам Карвалью зачем-то шёл в ближний бой и не пользовался преимуществом в антропометрии. Вначале третьей минуты раунда Питбуль перестал церемониться с соперником, который продолжал бить в молоко, и сам перешёл в наступление.

Посмотреть видео можно на странице Bellator MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Сначала Патрисио донёс до подбородка португальца тяжёлый удар справа. А через несколько минут пробил классную двойку – левый боковой-правый прямой. Оба выстрела достигли цели, что привело к громкому падению Карвальою. Рефери сразу же остановил схватку, сохранив проигравшему здоровье. Блестящая и практически молниеносная победа Питбуля, который не только провёл четвёртую защиту титула в полулёгком весе, но и обеспечил себе место в полуфинале Гран-при. Здесь он встретится с 30-летним висконсинцем Эммануэлем Санчесом, которого уже бил в ноябре 2018 года на турнире в Израиле. Матадор внимательно наблюдал за боем Фрейре и красноречивым жестом дал понять, что во второй раз уже не проиграет ему.

Посмотреть видео можно на странице Bellator MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

После боя триумфатор сделал громкое заявление: «Я не лучший полулегкий вес в Bellator. «Я лучший боец в полулёгком весе в мире. Ни у одного другого нет моих рук. Сейчас у меня 11 нокаутов и 11 сабмишенов. В мире нет другого полулегкого веса, который был бы таким полным, как я». Это должно подстегнуть бойцов Bellator к тому, чтобы дать Питбулю достойный бой уже в рамках идущего гран-при.

К слову, первый финалист Гран-при в полулёгком весе определится уже на следующей неделе, 19 ноября, на шоу Bellator 253 встретятся Эй Джей Макки и Дарион Колдуэлл. Так что развязка большого турнира всё ближе.