Волкова ждёт главный бой в карьере. Оверима нужно побеждать уверенно и красиво

Президент UFC Дана Уайт объявил о поединке между россиянином Александром Волковым и бывшим претендентом на титул чемпиона в тяжёлом весе Алистаром Оверимом. Бой должен возглавить турнир UFC Fight Night, запланированный на 6 февраля. Отличный поединок для Волкова, которого от топ-5 дивизиона сейчас отделяет буквально одна строчка. Впрочем, история не нова.

Оверим уже третий соперник Волкова из топ-5 за последние два года. Однако предыдущие шансы попасть в пятёрку лучших россиянин упустил, проиграв и Деррику Льюису, и Кёртису Блэйдсу. Будут ли ещё у Драго шансы получить претендентский бой, кроме как в поединке с голландцем? Но пока не будем забегать далеко вперёд и рассмотрим то, что должно произойти в ближайшем будущем.

Стабильность — явно не то слово, которое можно сейчас применить по отношению к Волкову. Всё те же последние два года он чередует победы и поражения. Выигрывал он совсем недавно — 24 октября нокаутом у Уолта Харриса, который переживает не лучшие времена: в ноябре 2019 года он потерял дочь, а в мае этого года был нокаутирован всё тем же Оверимом. До этого победа была год назад на турнире в Москве — единогласным решением над Грегом Харди, который вышел на замену на двухнедельном уведомлении вместо Джуниора дос Сантоса. А самым топовым бойцам Драго, как уже было сказано, проигрывал, причём поражение в поединке с Льюисом было наиболее обидным: американец нокаутировал Волкова буквально на последних 11 секундах боя.

Оверим извинился за свою победу. Перед этим он чудом выжил под градом ударов. Видео Харрис был в долях секунды от победы, но рефери дал Алистару шанс спастись.

Можно ли делать из этого какие-то однозначные выводы? Учитывая то, что Дана Уайт всё равно продолжает давать Драго шансы попасть в топ-5, нет. Видимо, глава промоушена верит в Волкова, в том числе и как в яркого и зрелищного ударника. Да и у болельщиков, между прочим, давно складывается впечатление, что Александр может больше и лучше, но почему-то показывает не всё, что умеет. Понятно, что борьбу он уже не подтянет, да и больно ли она ему нужна, если в титульном поединке Драго с большой долей вероятности придётся встретиться с ударником? Но вполне может достать из загашника секретные умения. В общем-то, сейчас самое время показать лучшую версию Александра Волкова.

А бой с Оверимом этого точно потребует. Во-первых, голландец, в отличие от Волкова, универсал и хорош не только в ударке, но и в грэпплинге. Несмотря на то что в его активе из 47 побед всего 4 одержаны сабмишенами, Разрушитель представляет серьёзную опасность в борьбе и прекрасно умеет контролировать соперников. Во-вторых, сейчас Оверим находится в хорошей форме и в последних пяти боях одержал четыре победы. Кстати, поражение от Жаирзиньо Розенстрайка было столь же досадным, как и поражение Волкова в бою против Льюиса — голландец проиграл всего за четыре секунды, при этом уверенно забрав все раунды. Но даже если не брать в расчёт этот неприятный эпизод, дела в октагоне сейчас у Оверима однозначно складываются лучше, чем у Волкова.

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Один из самых ярких российских бойцов ММА Александр Шлеменко назвал своего тёзку фаворитом в этом поединке.

«У Волкова в бою против Оверима большие шансы. Они оба представители ударного стиля. Как показывает практика, Александру довольно хорошо удаётся справляться с ударниками. Хотя Оверим опытный, но я верю в Волкова. Судя по последнему бою, Александр хорошо набрал физически, а в этом бою он для меня является фаворитом», — поделился Шторм своим мнением с «Чемпионатом».

Если пытаться выявить скрытые резервы у Александра, то это его уверенность в своих силах. Драго не первый год в UFC и сам давно стал элитным бойцом. И прямым доказательством этого является шестая строчка в рейтинге. В случае победы над Алистаром никому не будет интересен реванш с Блейдсом или Льюисом. Александр вполне законно сможет претендовать на бой если не с Нганну, то с Розенстрайком. Эти противостояния могут стать эпическими.

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Но прежде Волкову необходимо именно в зрелищном стиле разобраться с легендарным ветераном, за спиной которого 65 (!) боёв. И дать повод Дане Уайту не принуждать его больше «ползать» с соперником по октагону. И далее любая победа может выбросить его на гребень волны – к вожделенному тайтл-шоту. Об этом, кстати, говорит и Шторм:

«Всё зависит даже не от победы, а от того, насколько хороша она будет. Если Волков выиграет так же, как и предыдущий бой — уверенно, нокаутом, — тогда, возможно, получит самого серьёзного оппонента».

Мы видим, что Дана если и не испытывает откровенную симпатию к россиянину, то в потенциал его определённо верит. И сейчас самое время не оглядываться назад, а сделать уверенный шаг к своей мечте. Следующего подобного шанса можно будет ждать очень долго. Удачи Александру!