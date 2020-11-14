Харитонова госпитализировали после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео

В пятницу, 13 ноября, в «Лужниках» проходил бойцовский вечер под названием «Битва чемпионов». По задумке организаторов, в ринге должны были сойтись представители различных стилей боевых искусств: карате, бирманский бокс, самбо и панкратион. И попытаться дать ответ на вечный вопрос: «Чьё кунг-фу сильнее?». В итоге, сильнее оказался кастет, которым размахивал в фойе один из представителей мира ММА.

Случился инцидент после окончания спортивного действия. Адам «Борода» Яндиев, на счету которого 9 побед в 10 поединках в среднем весе, начал разборку с 41-летним Русланом Абдо, сломав ему нос. Вот что рассказывает о конфликте сам Абдо:

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт. Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей», — приводит слова Абдо сайт телеканала «РЕН ТВ».

Шикарный нокаут от Харитонова! Десантник вырубил британского бойца эффектным апперкотом Если мобильность у Сергея снижается, то ударная мощь только растёт.

Происшествие с Харитоновым уже попало на камеры наблюдения «Лужников». 40-летний Харитонов неделю назад проводил бой по правилам панкратиона в Дубае, где одержал уверенную победу нокаутом. Известный российский боец беседовал с Яндиевым один на один. По картинке на видео не до конца понятно, что стало причиной дальнейших событий. Борода внезапно исполнил двойку, пробив точно в челюсть не защищавшемуся оппоненту. После этого бойцы сцепились и Яндиев бросил Сергея через бедро на кафельный пол и продолжил добивание в стиле жесточайшего граунд-энд-паунд.

После этого бойцов бросились разнимать. В случае с Бородой это оказалось крайне непросто. Он несколько раз бросался на Харитонова, пытаясь нанести ему ещё больший ущерб. По свидетельствам очевидцев, на руке Яндиева был кастет. «Он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — дополняет свой рассказ Абдо. Бороде удалось достать Харитонова ещё раз, когда бойцов уже разнимали. Видимо, в этом эпизоде в ход и пошёл кастет, нанесший десантнику столь значительный урон.

При первичном опросе свидетелей полицейскими выяснились некоторые подробности. Потасовка началась после того, как Бороде напомнили о некоем денежном долге, который он не вернул Харитонову. О какой сумме идёт речь, не сообщается. Помимо повреждённого глаза, у Сергея Харитонова диагностировали сильное рассечение и сотрясение головного мозга.

Джамал Яндиев и Сергей Харитонов Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda

Адвокат Сергея Александр Кравцов сообщил, что заявление в полицию по поводу инцидента Харитонов написал, объяснение дал. «Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — приводит слова юриста ТАСС. Его слова подтверждаются данными из больницы. Сергею потребовалась операция, у него диагностирован также и перелом носа.

«Чемпионат» будет пристально следить за развитием событий.