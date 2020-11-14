Украинский Хабиб довёл рекорд до 25-0. В Bellator зарождается новая легенда?

Защитил свой пояс и Питбуль, который готов был поставить на себя $ 1 млн в бою против настоящего Хабиба.

Прошедший 12 ноября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) турнир Bellator 252 порадовал поклонников ММА зрелищными боями. В главном поединке вечера Патрисио Фрейре нокаутировал Педро Карвальо на третьей минуте первого раунда и в очередной раз успешно защитил титул чемпиона полулёгкого дивизиона. «Десерт» получился вкусным, но и перед ним зрителям подали немало «сочных блюд». Вспомним три самых интересных события, предшествовавших главному бою.

Питбуль нокаутировал соперника за две минуты. Фрейре просто не замечает соперников Чемпион Bellator в двух весовых категориях заявил, что он лучший в мире.

Роман Фаралдо и летящее колено в стиле Масвидаля

Есть среди любителей боев категория людей, которые принципиально не смотрят предварительный кард и особенно ранние прелимы: мол, что с этих ноунеймов взять. Зря, очень зря. Зачастую «ноунеймы» закатывают зрелища ярче, чем «звёздные» бойцы. В копилку таких поединков — бой между дебютантом Bellator Романом Фаралдо и Пэтом Кейси. Во втором раунде Фаралдо нокаутировал оппонента летящим коленом, которое тут же приросло приставкой «в стиле Масвидаля».

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» BellatorMMA.

Между прочим, Хорхе здесь упоминается совершенно по делу. Фаралдо и Масвидаля готовит к боям один и тот же тренер по ударной технике — Паулино Эрнандес. Фаралдо даже отметил, что был готов к этим сравнениям. Что ж, теперь ждём, когда Bellator учредит свой пояс BMF. Кто будет первым претендентом, мы уже в курсе.

Аарон Пико и бомбический оверхенд

Последний поединок предварительного карда тоже завершился ярким нокаутом. Аарон Пико в бою против Джона де Хесуса снова доказал, что он не просто хайповый парень, а серьезная угроза для полулёгкого дивизиона.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» BellatorMMA.

Во втором раунде Пико выбросил мощнейший оверхенд, которым уронил соперника на канвас. Непонятно, зачем судья дал ему ещё и добить бедолагу — первый удар вполне успешно и надежно отправил де Хесуса в царство Морфея. Шестая победа нокаутом для 24-летнего проспекта, который находится на серии из трёх досрочных финишей.

Ярослав Амосов и продолжение победной серии

Ярослава Амосова некоторые журналисты уже окрестили «украинским Хабибом». В последнем поединке он испортил безупречный рекорд Логана Сторли, а свой нолик смог сохранить, продлив победную серию до 25 боев.



Несмотря на то, что победа далась Амосову нелегко, а бой завершился раздельным решением, он тут же заявил о готовности провести следующий поединок против чемпиона полусреднего веса Дугласа Лимы. Здесь свой рекорд придётся защищать ещё яростнее, но, как говорится: «назвался груздем – полезай в кузов». Слово за матчмейкерами Bellator.