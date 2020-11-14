Украинский Хабиб довёл рекорд до 25-0. В Bellator зарождается новая легенда?

Прошедший 12 ноября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) турнир Bellator 252 порадовал поклонников ММА зрелищными боями. В главном поединке вечера Патрисио Фрейре нокаутировал Педро Карвальо на третьей минуте первого раунда и в очередной раз успешно защитил титул чемпиона полулёгкого дивизиона. «Десерт» получился вкусным, но и перед ним зрителям подали немало «сочных блюд». Вспомним три самых интересных события, предшествовавших главному бою.
Роман Фаралдо и летящее колено в стиле Масвидаля
Есть среди любителей боев категория людей, которые принципиально не смотрят предварительный кард и особенно ранние прелимы: мол, что с этих ноунеймов взять. Зря, очень зря. Зачастую «ноунеймы» закатывают зрелища ярче, чем «звёздные» бойцы. В копилку таких поединков — бой между дебютантом Bellator Романом Фаралдо и Пэтом Кейси. Во втором раунде Фаралдо нокаутировал оппонента летящим коленом, которое тут же приросло приставкой «в стиле Масвидаля».
Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» BellatorMMA.
Между прочим, Хорхе здесь упоминается совершенно по делу. Фаралдо и Масвидаля готовит к боям один и тот же тренер по ударной технике — Паулино Эрнандес. Фаралдо даже отметил, что был готов к этим сравнениям. Что ж, теперь ждём, когда Bellator учредит свой пояс BMF. Кто будет первым претендентом, мы уже в курсе.
Аарон Пико и бомбический оверхенд
Последний поединок предварительного карда тоже завершился ярким нокаутом. Аарон Пико в бою против Джона де Хесуса снова доказал, что он не просто хайповый парень, а серьезная угроза для полулёгкого дивизиона.
Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть в «Инстаграме» BellatorMMA.
Во втором раунде Пико выбросил мощнейший оверхенд, которым уронил соперника на канвас. Непонятно, зачем судья дал ему ещё и добить бедолагу — первый удар вполне успешно и надежно отправил де Хесуса в царство Морфея. Шестая победа нокаутом для 24-летнего проспекта, который находится на серии из трёх досрочных финишей.
Ярослав Амосов и продолжение победной серии
Ярослава Амосова некоторые журналисты уже окрестили «украинским Хабибом». В последнем поединке он испортил безупречный рекорд Логана Сторли, а свой нолик смог сохранить, продлив победную серию до 25 боев.
Несмотря на то, что победа далась Амосову нелегко, а бой завершился раздельным решением, он тут же заявил о готовности провести следующий поединок против чемпиона полусреднего веса Дугласа Лимы. Здесь свой рекорд придётся защищать ещё яростнее, но, как говорится: «назвался груздем – полезай в кузов». Слово за матчмейкерами Bellator.
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