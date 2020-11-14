«На том свете тебе деньги не понадобятся». Что грозит избившему Харитонова бойцу

Продолжает обрастать новыми подробностями история с избиением Сергея Харитонова. Инцидент произошёл в пятницу вечером, 13 ноября, в «Лужниках», где проходил бойцовский вечер под названием «Битва чемпионов». По задумке организаторов, в ринге должны были сойтись представители различных стилей боевых искусств: карате, бирманский бокс, самбо и панкратион.

Харитонов госпитализирован после нападения. Легенде ММА потребовалась операция. Видео Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.

Вот именно там и случился конфликт между старыми знакомыми Сергеем Харитоновым и Адамом Борода Яндиевым. Последний сначала нанёс телесные повреждения 41-летнему другу Харитонова Руслану Абдо. После этого уже состоялась короткая беседа Бороды и Сергея, в результате которой десантник сначала получил жёсткую двойку в голову, после этого броском через бедро доставлен на кафельный пол и добит несколькими акцентированными ударами в область головы.

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Позднее Сергей рассказал о подробностях инцидента. По словам Харитонова, он неоднократно оказывал финансовую поддержку Яндиеву. В итоге Борода задолжал ему порядка миллиона рублей. Не получив деньги назад, Сергей рассказал общим знакомым, чтобы они больше не давали ему в долг. В «Лужниках» Адам предъявил Харитонову претензии в том, что тот обсуждает его финансовые дела с посторонними людьми. Дальнейшее мы все видели на видео. Сам десантник увидел эту ситуацию так:

«Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то вроде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал», — цитирует Сергея телеграм-канал Baza.

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Ситуация более-менее прояснилась. Как же теперь будет развиваться ситуация? Органы следствия задержали и допросили нападавшего. По результатам первичной проверки было принято решение о возбуждении двух уголовных дел по статье 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 40 тысяч рублей, либо компенсацию потерпевшему упущенного дохода, связанного с временной нетрудоспособностью.



Что касается ограничения свободы, худшее, что грозит Бороде – 4 месяца ареста. И это в том случае, если у Харитонова не обнаружатся какие-то осложнения, связанные с травмами. Мы искренне желаем Сергею обойтись как говорится малой кровью. Объединить два дела (в отношении Яндиева возбуждено уголовное производство и по эпизоду с Абдо) не получится, поскольку это разные эпизоды.

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Понятно, что в данном случае напрашивается сравнение с нашумевшим делом Кокорина и Мамаева. Но оно крайне некорректно. В случае с футболистами речь шла об очевидном хулиганстве на почте розни. Здесь же банальные личные неприязненные отношения. Поэтому, дальше пункта первого следствие квалификацию не продвинет. Рассматривать вариант переквалифицирования на средний или тяжкий вред здоровью мы не будем, верим, что всё со здоровьем Сергея будет нормально.



Подводя промежуточные итоги, можно сделать следующие выводы. Во-первых, кучу проблем и неудобств от этой ситуации получили потерпевшие, а не подозреваемый в совершении преступления. Во-вторых, с большой вероятностью Яндиев отделается в данном случае элементарным штрафом. Как правило, подобные дела решаются по взаимной договорённости сторон и одним документом закрываются по факту их примирения.

Денежная компенсация, которую суд может обязать Адама выплатить Харитонову, зависит от того, с каких боёв Сергей слетит из-за полученных повреждений. Сам пострадавший уже объявил, что вынужден будет менять планы и отказываться от ивентов. Существует такое понятие, как неполученная выгода. Если в суде будет доказана вина Яндиева, а также факт упущенной десантником выгоды, финансовые обязательства перед бывшим приятелем у Бороды существенно вырастут.