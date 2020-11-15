В UFC появилась американская версия Чимаева. Нокаут Хаоса восхитил самого Уайта. Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 14. Откровенно говоря, шоу получилось не самым интересным. Но всё же одно событие вызвало фурор. И речь даже не о поединке экс-чемпиона лиги Рафаэля дос Аньоса с Полом Фелдером, а о соглавном поединке шоу.

Казалось, в нём тоже не будет ничего примечательного. В клетку вышли малоизвестные Калинн Уильямс и Абдул-Разак Аль-Хассан из Ганы.

Американец до сегодняшнего дня провёл в UFC только один бой. На февральском номерном турнире UFC 247 он за 27 секунд нокаутировал Алекса Мороно и заставил обратить на себя внимание. Как бы то ни было, на протяжении 9 месяцев о нём не было слышно ничего, и та его победа уже стёрлась из памяти.

Что касается Аль-Хассана, то 35-летний боец, за плечами которого было 6 поединков в лиге, выходил в клетку после июльского поражения от Мунира Лаззиза, и был полон решимости реабилитироваться. Впрочем, ему не только не удалось реабилитироваться, но даже продемонстрировать ту самую решимость. Всё закончилось, по сути не успев начавшись.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFCArab в «Инстаграме».

Со стартовой сиреной бойцы пошли на сближение, в поисках удобной дистанции. Уильямс сориентировался очень быстро. Найдя подходящий момент, он словно из пушки пальнул правым прямым, попав точно в подбородок Аль-Хассана. Тот мгновенно свалился без чувств, и благо, что рефери вмешался почти молниеносно и не дал Уильямсу добивать уже беспомощного оппонента. Всё случилось за 30 секунд.

Празднования от Каоса были бурными. Спортсмен исполнил сальто и демонстрировал угрожающие жесты, а несчастный Аль-Хассан всё это время лежал и не мог прийти в себя. После завершения схватки победитель дал короткое интервью, в котором обронил интересную фразу.

«Ничего личного, просто наказание», — сказал Уильямс.

Прямой в челюсть на 17-й секунде. Чимаев нокаутировал Мёршарта первым же ударом За три боя статистка ударов Хамзата в UFС поражает – 196-2! Лучший промоушен мира ещё не видел такого яркого старта.

Что ж, похоже в UFC действительно появился новый вид наказания для бойцов, которое будет заключаться в поединке с Каосом Уильямсом. А как иначе воспринимать парня, который просто крошит своих соперников? На две победы в UFC он в общей сложности потратил всего 57 секунд. За это время американец пропустил только 3 удара. Статистика, которая заставляет вспомнить о другой восходящей звезде промоушена – Хамзате Чимаеве.

«Один из самых безумных нокаутов, которые я когда-либо видел в своей жизни». Президент UFC Дана Уайт не стал скупиться на комплименты в адрес восходящей звезды.

Похоже, в США появилась своя версия Хамзата. А самое интересное, что Уильямс выступает в полусреднем весе, в котором может драться и Чимаев. Так что не исключено, что в будущем мы станем свидетелями схватки ярчайших бойцов.