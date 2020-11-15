«Взял кредит в банке». Харитонов влезал в долги, чтобы помогать Яндиеву

В мире российского спорта не перестаёт эхом отдаваться силовой конфликт ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и экс-бойца UFC Адама Яндиева. И если картину самого инцидента удалось более-менее восстановить, то вот его причины не совсем ясны до сих пор. Да, многочисленные источники почти сразу сообщили, что проблема лежала в плоскости финансов, а именно в задолженности Яндиева перед Харитоновым. В частности, называлась даже сумма – 2 млн рублей.

Казалось, что всё более-менее понятно. Но к вечеру 14 ноября Харитонов впервые выступил с заявлением и представил своё видение конфликта. Получилось неоднозначно. С одной стороны, 40-летний ветеран ММА подтвердил информацию о долге Яндиева, но с другой, история о том, как образовался этот долг, оказалась странной.

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По словам Харитонова, он давно был знаком с братьями Адама Яндиева, и в большей степени общался с ними. С самим Адамом же он сблизился, когда вызвался ему помочь. Сергей рассказал, что когда-то встретил Яндиева с женой. Боец по прозвищу Борода был перебинтован и говорил с трудом, но сумел объяснить, что вступил в конфликт с группировкой с Северного Кавказа, которая едва ли не «заказала» его. Харитонов, выслушав всё это, предложил чете Яндиевых отправиться в Таиланд, куда он летел на тренировочный сбор. Те согласились, по сути, так и началось тесное общение Сергея и Адама.

Но сказать, что Харитонов был слишком добр с Яндиевым, значит не сказать ничего. Как утверждает ветеран ММА, в Таиланде он снял паре номер, оплатил проживание, позже купил им билеты до Москвы и дорогие сумки из змеиной кожи стоимостью около $ 3-4 тыс. каждая. Конечно, Сергей ожидал, что со временем ему вернут потраченные средства. Но, как бы то ни было, даже если принимать во внимание это, согласитесь, мало кто решится на такие расходы на малознакомого человека. Так что те решения Харитонова были, как минимум нерасчётливыми, если не сказать странными.

Но мало того, как рассказал Харитонов, после всех этих жестов Яндиев снова попросил у него денег в долг.

«Он позвонил мне и сказал, что нужны деньги, буквально на 1-2 месяца. У меня самого тогда были финансовые проблемы, я вкладывался в бизнес. Пошёл и взял кредит в банке. Не говорил это Яндиеву. Из 1,5 млн кредита 200 тыс. дал ему, хотя на тот момент мне это было тяжело. Потом через месяц он снова позвонил, опять попросил 200 тыс. Я ему сказал, что у меня проблемы. Сказал, что дам ему сейчас, но при первой возможности попросил вернуть. Третий месяц – он снова просит 200 тыс. И вот так третий месяц, четвёртый. Потом сказал ему, что сейчас денег нет, проблемы. Он немного с обидой, но вроде успокоилось», — сказал Харитонов.

И на этом моменте у всех возникает вопрос. Чем руководствовался Сергей, снова и снова занимая в долг человеку, который месяц за месяцем выуживал у него крупные суммы денег? Откровенно говоря, в такой поворот даже сложно поверить. В конце концов, если такие ошибки можно допустить в 20 лет, то в 40 таким простаком быть уже просто невозможно. По его словам, в итоге сумма долга Яндиева составила 1 млн рублей.

«На том свете тебе деньги не понадобятся». Что грозит избившему Харитонова бойцу Рано или поздно разборка между бойцами случилась бы. Всё дело в деньгах.

После он узнал, что по такой же схеме Адам занимал деньги и у многих других людей. Сергей начал предупреждать своё окружение о действиях этого человека и предостерегал, чтобы никто и не думал занимать ему деньги. Когда Яндиев узнал об этом, между спортсменами случился первый скандал, но тогда он не вызвал таких последствий и резонанса.

Прав ли был Сергей, когда начал распространять информацию о проделках Яндиева? Судить сложно. С одной стороны, если у Харитонова были претензии к Адаму, то, наверное, проще было их решить в частном порядке, а не наводить шороху на всё ММА-сообщество, при это не стремясь взыскать долг. С другой, возможно, Сергей руководствовался не обидой, а благими намерениями предостеречь других от его же ошибок. Как бы то ни было, история с постоянным одалживанием выглядит очень неоднозначно.

Ещё больше вопросов появилось после того, как в интервью другому известному изданию Харитонов вдруг заявил, что сумма долга Яндиева составляет «намного больше 2 млн рублей». То есть, за несколько часов Десантник опроверг свои же слова, в которых говорил об 1 млн рублей. Согласитесь, уважаемые читатели, что вся эта история добрых дел от Сергея вызывает недоумение, а после нестыковок в интервью тем более.

Как бы то ни было, оправдывать Яндиева мы также не собираемся. Факт в том, что он напал на Харитонова в тот момент, когда Сергей держал руки в карманах и явно не настраивался на силовой сценарий. А это, мягко говоря, некрасиво. Более жёстко выражаться не будем. И подчеркнём, мы не ставим под сомнения слова Сергея о задолженности его обидчика, ведь эта информация появилась из источников ещё до выступлений Десантника, а дыма без огня не бывает. Вопрос лишь в сумме.

Вместе с тем, пока что всем известна лишь версия пострадавшей стороны. Яндиев обещал прояснить ситуацию уже сегодня.

«Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения», — пообещал Адам.

Что же, ждём с нетерпением. Точка в этой истории пока не поставлена.