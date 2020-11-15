Быстрейший нокаут в истории. Диаз вырубил соперника за три секунды. Видео

В ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени в Майами (штат Флорида, США) прошёл турнир Bare Knuckles Fighting Championship 14. Главным событием вечера стал титульный бой между Луисом Паломино и Джимом Элерсом. Паломино защитил свой пояс в дивизионе до 155 фунтов, моментально разобравшись с соперником: уже на 44-й секунде первого раунда он отправил Элерса в нокаут. Впрочем, в самой известной лиге кулачных боёв в этот раз были и парни побыстрее. В 185 фунтах Ули Диаз не просто оперативно вырубил Донелея Бенедетто, но ещё и наработал на рекорд.

Это был один из тех поединков, перед началом или во время которых нельзя «быстренько пойти поставить чайник». Поединок, про который поклонники боёв из городов Московского часового пояса скажут: «И ради этого я заводил будильник?!». Третья секунда боя. Диаз выбрасывает сокрушительный оверхенд. Бенедетто падает на канвас, и добивание там точно уже не нужно. Всё закончилось, не успев начаться.

Поединок завершился, а слава Диаза, наоборот, начала расти. Оказалось, что боец по прозвищу Монстр оформил самый быстрый нокаут не только в истории BKFC, но и единоборств в целом. Предыдущий рекорд принадлежал полусредневесу UFC Хорхе Масвидалю, который управился с Беном Аскреном за пять секунд с помощью летящего колена в июле прошлого года. Примечательно, что и Диаз, и Масвидаль кубинского происхождения. Похоже, наряду с термином «польская мощь» (Polish power) пора вводить и понятие «кубинская скорость».

Свою радость по поводу нокаута Диаза бурно выражал ещё один кубинец, который находился непосредственно в зале — средневес UFC Йоэль Ромеро. Сам Монстр и ранее неоднократно упоминал Ромеро в своих постах в «Инстаграме», где благодарил за подготовку к боям. Пожалуй, стоит пристальнее следить за всеми бойцами кубинского происхождения, чтобы не проморгать другие возможные молниеносные финиши. И ни в коем случае не отлучаться перед их поединками ни на секунду.