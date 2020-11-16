По печени главному тренеру сборной. От золота чемпионата мира по боксу к тюремному сроку

В контексте недавнего инцидента между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым продолжаем вспоминать аналогичные случаи из истории.

На этот раз речь пойдёт о том, как знаменитый советский боксёр избил на сборах другого не менее знаменитого бывшего боксёра, являвшегося тогда главным тренером национальной сборной, из-за чего угробил свою дальнейшую международную спортивную карьеру.

Легковес Василий Соломин стал первым советским чемпионом мира по любительскому боксу в 1974 году, когда больше половины наших читателей ещё даже в планах не было. Тогда Соломину был 21 год и о его триумфе писали спортивные газеты многих стран мира. Тот дебютный чемпионат мира проходил в столице Кубы Гаване, и золотую медаль Василию вручил лично команданте Фидель Кастро.

Спустя два года Соломин завоевал ещё и бронзовую медаль на Олимпийских играх в Монреале. Но уже в следующем году вопиющим поступком 24-летний железный первый номер сборной сам себе навсегда закрыл в неё двери.

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Василий был очень талантливым и неординарным бойцом, но вспыльчивый и дерзкий характер постоянно создавал ему серьёзные проблемы. Возможно, виной тому было тяжёлое детство. Парень рос в очень бедной семье с отцом-алкоголиком.

Заниматься боксом Соломин начал в 16-летнем возрасте в Перми у тренера Юрия Подшивалова. Казалось, Василий был создан для этого вида спорта. Он был очень резким и быстрым, обладал отличными рефлексами, очень жёстким ударом и ярко выраженным чемпионским характером.

Василий Соломин с Юрием Подшиваловым Фото: РИА Новости

Всего через три года занятий боксом 19-летний Соломин стал чемпионом СССР среди взрослых и победителем континентального первенства среди юниоров. И если на своей первой Олимпиаде в 1972 году Василий проиграл в 1/4 финала раздельным решением судей со счётом 2:3 сопернику из США, то затем стал чемпионом мира 1974 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года.

Но Соломин постоянно попадал в конфликты и драки. Его вспыльчивый нрав усугубляло увлечение алкоголем, которое, возможно, передалось ему по наследству. И эта гремучая смесь должна была рано или поздно создать в его жизни серьёзные проблемы.

И вот когда сборная СССР находилась в Кисловодске на тренировочных сборах к чемпионату Европы 1977 года, подвыпивший Василий не успел прибыть ко времени отбоя в свой номер. А сделавшего ему за это замечание главного тренера сборной, двукратного серебряного призёра Олимпиад 1964 и 1968 годов Алексея Киселева он молниеносным ударом по печени отправил в нокдаун.

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Как видим, и здесь более лёгкий по весу боец внезапной атакой обескуражил другого, пусть и старшего на 15 лет, но гораздо более массивного высококвалифицированного боксёра.

Потеряв контроль над собой, 24-летний чемпион мира набросился и на другого тренера сборной Бориса Гранаткина. Но тот успел убежать от него и запереться в тренерской комнате за железной дверью.

И если Киселёв затем великодушно простил разбушевавшегося подопечного, то Гранаткин на следующий же день написал на него жалобу, которая быстро дошла до Спорткомитета. Тамошние чиновники отреагировали оперативно, убрав Соломина из заявки сборной на чемпионат Европы. Турнир должен был стартовать буквально через несколько дней, и в лёгком весе даже не успели заявить кого-то из других советских боксёров.

Несмотря на то что Василий на следующий год снова стал чемпионом СССР, а ещё через год – серебряным призёром, после того дебоша он больше ни разу не вызывался в сборную ни в качестве первого, ни второго номеров. И поняв, что на международные турниры он уже никогда не попадёт, в 1979 году 26-летний Соломин повесил перчатки на гвоздь.

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С тех пор алкоголь занял ещё большее место в его жизни. Впоследствии Василий был осуждён на 10 лет колонии строгого режима за разбойное нападение. По версии следствия, Соломин входил в группу грабителей, где его обязанностью было вырубать с одного удара кулаком хозяев квартир, в которые наведывалась их банда.

Фото: РИА Новости

Василий отсидел четыре года, после чего его реабилитировали. Согласно дополнительному расследованию, доказательств его вины в ограблениях не было в достаточном количестве. К тому же один из грабителей впоследствии признался, что под давлением следователей он дал показания против чемпиона мира, но позднее от них отказался.

Соломин прожил всего 44 года, скоропостижно скончавшись во время визита из Москвы в родную Пермь. Он отправился туда по приглашению своего первого тренера Подшивалова, который хотел торжественно отметить 45-летие знаменитого ученика.

Ещё по пути Василий почувствовал себя плохо. Он был доставлен в одну из пермских больниц, где ему стало ещё хуже. И буквально через полчаса он скончался. Причиной смерти первого советского чемпиона мира по боксу стала перешедшая в острую форму запущенная пневмония. Василий не дожил до своего 45-летия всего неделю.