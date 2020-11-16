Майк Тайсон против Роя Джонса-младшего в Битве Легенд. Динозавры бокса вернулись! Онлайн

В ночь на 29 ноября по московскому времени в небольшом городке Карсон (штат Калифорния, США) на ранче, которое принадлежит Железному Майку, состоится боксёрский вечер «Битва Легенд», с главным боем Тайсон — Джонс-младший. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях будет носить выставочный характер.
54-летний Майк (50-6-0, 44 KO) и 51-летний Рой (66-9-0, 47 KO) остались крайне недовольны двумя моментами: выставочным характером поединка и двухминутными раундами. Две легенды хоть и являются ветеранами, но у них за спиной испытания, с которыми справился бы далеко не каждый спортсмен. И забота об их здоровье вспринимается ими как личное оскорбление.
Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
Во сколько бой, где смотреть
Прямую трансляцию боя Тайсон – Джонс-мл можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнётся 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени.
Полный кард турнира «Битва Легенд»
Разогревать почтеннейшую публику в зале, а также миллионы фанатов бокса у экранов перед главным событием будут:
В основном карде пройдут ещё три боя:
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США).
Предварительный кард:
Лёгкий вес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)
Полулёгкий вес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США).
- 16 ноября 2020
-
15:37
-
15:11
-
13:53
-
13:11
-
13:01
-
12:38
-
12:04
-
11:00
-
10:41
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:50
-
06:46
-
06:06
-
00:42
- 15 ноября 2020
-
23:51
-
23:40
-
22:56
-
21:22
-
20:42
-
19:41
-
18:59
-
18:26
-
17:04
-
15:37
-
12:58
-
12:33
-
11:47
-
10:34
-
09:22
-
08:55
-
07:10
-
06:40