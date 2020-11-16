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Бокс, Майк Тайсон против Роя Джонса: когда состоится бой, андеркард, дата и время боя. Онлайн

Бокс, Майк Тайсон против Роя Джонса, онлайн
Игорь Брагин
Майк Тайсон против Роя Джонса-младшего в Битве Легенд. Динозавры бокса вернулись! Онлайн
Железный Майк и Капитан Хук успели поругаться и сплотиться, чтобы доказать, что бой будет настоящим. Главное — в нашей онлайн-трансляции.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 29 ноября по московскому времени в небольшом городке Карсон (штат Калифорния, США) на ранче, которое принадлежит Железному Майку, состоится боксёрский вечер «Битва Легенд», с главным боем Тайсон — Джонс-младший. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях будет носить выставочный характер.

54-летний Майк (50-6-0, 44 KO) и 51-летний Рой (66-9-0, 47 KO) остались крайне недовольны двумя моментами: выставочным характером поединка и двухминутными раундами. Две легенды хоть и являются ветеранами, но у них за спиной испытания, с которыми справился бы далеко не каждый спортсмен. И забота об их здоровье вспринимается ими как личное оскорбление.

Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

Во сколько бой, где смотреть Полный кард турнира «Битва Легенд»
Live Игорь Брагин

Во сколько бой, где смотреть

Прямую трансляцию боя Тайсон – Джонс-мл можно будет посмотреть в эфире телеканала «Рен-ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнётся 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени.

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14:51 Игорь Брагин

Полный кард турнира «Битва Легенд»

Разогревать почтеннейшую публику в зале, а также миллионы фанатов бокса у экранов перед главным событием будут:

В основном карде пройдут ещё три боя:
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Джейк Пол (США) — Нейт Робинсон (США)
Полутяжёлый вес, до 79,38 кг: Баду Джек (Швеция) — Блейк Маккернан (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Виддал Райли (Великобритания) — Рашад Коултер (США).

Предварительный кард:
Лёгкий вес, 61,23 кг: Джамейн Ортис (США) — Нахир Олбрайт (США)
Полулёгкий вес, до 57,15 кг: Ирвин Гонсалес (США) — Эдвард Васкеса (США)
Тяжёлый вес, свыше 90,72 кг: Джузеппе Кусумано (США) — Ник Джонс (США).

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images/РИА Новости

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Рой Джонс-младший Майк Тайсон •••
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