Майк Тайсон против Роя Джонса-младшего в Битве Легенд. Динозавры бокса вернулись! Онлайн

Железный Майк и Капитан Хук успели поругаться и сплотиться, чтобы доказать, что бой будет настоящим. Главное — в нашей онлайн-трансляции.

В ночь на 29 ноября по московскому времени в небольшом городке Карсон (штат Калифорния, США) на ранче, которое принадлежит Железному Майку, состоится боксёрский вечер «Битва Легенд», с главным боем Тайсон — Джонс-младший. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях будет носить выставочный характер.

54-летний Майк (50-6-0, 44 KO) и 51-летний Рой (66-9-0, 47 KO) остались крайне недовольны двумя моментами: выставочным характером поединка и двухминутными раундами. Две легенды хоть и являются ветеранами, но у них за спиной испытания, с которыми справился бы далеко не каждый спортсмен. И забота об их здоровье вспринимается ими как личное оскорбление.

Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.