Уложил шестерых за 15 секунд. Странная история русского регбиста, попавшего в UFC

Палатников играл в регби в Австралии и Красноярске, а в Канаде — в футбол. Теперь Саша представляет Гонконг как боец.

20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 255. Формально его кард далёк от российского спорта и отечественного болельщика. Но на самом деле это не так. В соглавном событии вечера титул в наилегчайшем весе будет защищать представительница Киргизии Валентина Шевченко, а в предварительном карде выступит её сестра Антонина.

Но если о девушках известно многое, то вот о дебютанте промоушена Саше Палатникове нет. Русский по происхождению, 31-летний Палатников станет первым бойцом в истории UFC, который будет представлять особую административную единицу КНР – Гонконг.

Детство в Гонконге. Карате, регби, футбол

Саша Палатников родился в интернациональной семье. Его отец был профессиональным прыгуном в воду с экстремальных высот. Выходец из Красноярска объездил весь мир. На одном из турниров в ЮАР он познакомился с будущей мамой Саши, шотландкой по происхождению. На южной оконечности Чёрного континента и зародилась большая любовь русского прыгуна и парикмахерши из Шотландии. Её плодом стал наш герой. Воспитывался Палатников уже в Гонконге, куда его отца пригласили на работу.

В далёкой Азии маленького Сашу приучали к спорту с детства. Там он уже в пять лет попал в секцию карате, а с шести начал заниматься и регби. После были, футбол, бокс и муай-тай. По словам бойца, к карате он не испытывал особой страсти, а вот к командным видам спорта его тянуло по-настоящему. Палатников выступал в низших футбольных лигах Гонконга и вместе с тем не бросал занятия регби.

В Гонконге Саша занимался регби вплоть до перехода в старшую школу. Обучение будущий боец UFC продолжил в Австралии, где регби также является весьма популярным видом спорта, так что возможность развивать талант оставалась. Ну а в 18 лет в его карьере случился настоящий прорыв. Палатников получил приглашение от одного из сильнейших регбийных клубов России «Енисей-СТМ» и перебрался на историческую родину отца – в Красноярск.

Боец признавался, что в России ему понравилось практически всё. Палатников остался впечатлён как городом, так и русской кухней. Из негатива он отметил лишь холода и не лучшие дороги. Как бы то ни было, невзирая на все плюсы и минусы, в возрасте 18 лет он сколотил неплохой капитал для этого возраста и даже приобрёл недвижимость…. на Украине.

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Да-да, Сашу забрасывало и туда. Его отец, имевший знакомства в тренерской среде любительского бокса, организовал сыну участие в сборах со специалистами, которые в прошлом работали с такими гигантами мирового бокса, как Александр Усик и Василий Ломаченко, а это говорило лишь о том, что Палатников никогда не бросал единоборств и испытывал к ним страсть.

Чемпион Гонконга по боксу, олимпийская мечта и переход в ММА

После выступлений в России Палатников перебрался в Северную Америку, где получал высшее образование. Там он играл в канадский футбол (аналог американского футбола). По словам Саши, получалось неплохо, и он даже мечтал о попадании в NFL, но с этим не сложилось. Как бы то ни было, спортсмен, наверное, не сильно горевал, так как у него была и другая мечта – мир единоборств.

Это своеобразное возвращение к корням (с учётом того, что он занимался ими с пяти лет), прошло под руководством бойца ONE Championship Аленом Нгалани. С мощным и опытным спортсменом он тренировался несколько лет и вышел на совершенно иной уровень. Более того, Палатников даже стал чемпионом Гонконга по боксу в тяжёлом весе и лелеял мечту о поездке на Олимпиаду, но отсутствие китайских корней помешало ему это сделать. Очередная мечта была разрушена, но и в этом случае наш герой не отчаивался. Теперь его начал манить мир ММА.

Страсть к этому виду у него зародилась ещё во время просмотра второго поединка Жоржа Сен-Пьера с Мэттом Серра. Палатников принялся развивать свои навыки, увлёкся борьбой и джиу-джитсу и продолжил шлифовать боксёрские скиллы. Так из Саши получился боец смешанных единоборств, и это уже был его окончательный выбор.

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Путь в ММА и контракт с UFC

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Палатников дебютировал в 2017 году. Карьеру он начал на турнире в США в малоизвестной лиге. Досрочное поражение в бою с Эммануэлем Вердиером было не лучшим началом пути. Но Саша не отчаивался. Вскоре он сфокусировался на выступлениях в родном азиатском регионе, где завоевал четыре победы кряду и выиграл титул одного из промоушенов.

А последние два боя спортсмен провёл в ближневосточной лиге UAE Warriors, где сначала проиграл нынешнему бойцу UFC Муниру Лаззизу, а затем победил Пауло Энрике. После досрочной победы над бразильцем менеджмент Палатникова начал работать над контрактом с UFC. О подписании соглашения с американской лигой было объявлено 5 ноября.

«Невероятно счастлив сообщить, что подписал контракт на несколько поединков в UFC. В восторге от этой возможности и не могу дождаться шанса представлять флаг Гонконга в октагоне», — написал тогда Палатников.

К слову, о духовной связи Саши с Гонконгом. Ещё в 2019 году в интервью китайскому изданию он говорил, что мечтает представить в UFC этот регион.

«Цель остаётся та же. Хочу представлять Гонконг в UFC. Я хочу делать историю, и это очередная возможность», — говорил Палатников после завоевания титула лиги AFC.

Вместе с тем Саша называется себя «русским из Гонконга», так что отечественным болельщикам он точно не будет чужим. Возможно, для кого-то он станет и азиатской версией Хамзата Чимаева, которого в России полюбили очень быстро.

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И это вовсе не высосанное из пальца сравнение. Во-первых, Саша чем-то похож на Хамзата чисто внешне – такой же долговязый, жилистый, с длинной шеей, которая делает визуально его ещё выше. Ну и как признался сам Александр в интервью YouTube-каналу «Ушатайка», особо мирным человеком его не назовёшь.

«На улицах я дрался много. Практически по всему миру. Правда, до профессиональной карьеры. Никогда не искал этих драк сам, но был с друзьями, которые постоянно попадали в такие истории. Я дрался в Австралии, Канаде и Гонконге. Но, кстати, никогда не дрался в России. Там вообще никогда не знаешь, чем подобное может закончиться», — признаётся Саша.

Рассказал он и о самой памятной драке. К его компании, которая сидела на улице возле бара, подошёл незнакомый человек и головой в лицо ударил его друга. Саша потребовал извинений, но пьяный хулиган отвесил ему пощёчину. Далее всё было как в кино. Грубиян был нокаутирован одним ударом, пять налетевших граждан разбросаны по тротуару за 15 секунд.

Путь в UFC он начнёт поединком с дебютантом промоушена, победителем контендер-серии Даны Уайта Луисом Коске. Эта схватка откроет турнир UFC 255.

P.S. Конечно, история Палатникова кажется невероятной. Занятие несколькими видами спорта, успешные выступления в регби и боксе, проживание в Гонконге, Австралии, России, Канаде и США, получение образования. Кажется, невозможно всё это успеть чисто физически. Но кто знает, в выходные мы просто станем свидетелями зарождения новой уникальной звезды UFC.