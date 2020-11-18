В 14 лет побеждала 25-летних. Невероятная советская девушка из Перу доминирует в UFC

В ночь на 22 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам, в соглавном событии которого выступит чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Девушка будет проводить четвёртую защиту титула, а её соперницей станет Дженнифер Майя. В преддверии этого поединка рассказываем историю гражданки Перу из Киргизии, которая называет себя советским человеком.

Детство и начало карьеры

Валентина Шевченко появилась на свет в преддверии Международного женского дня, 7 марта 1988 года, в городе Фрунзе Киргизской ССР (ныне Бишкек). Корни семьи Шевченко берут своё начало на Украине. Но, как указывает скупая информация из иностранных источников, старшие поколения семьи Шевченко перебрались в Среднюю Азию вынужденно, из-за сталинских репрессий. Так это или нет, наверное, нужно уточнить у самой Пули, но если всё верно, то современная Киргизия косвенно обязана появлению у себя такой спортсменки именно тем событиям.



Мама Валентины Шевченко занималась несвойственным для того времени для девушек видом спорта – тхэквондо. Более того, она даже имела чёрный пояс в этой дисциплине, так что было очевидно, что рано или поздно Валентина окажется в спортивной секции. Случилось это рано. Когда ей было пять лет, она вместе со своей старшей сестрой Антониной попала на тренировку к тогдашнему тренеру сборной Киргизии по тхэквондо Павлу Федотову. С учётом того, что этот специалист до сих пор работает с сёстрами Шевченко, нетрудно догадаться, что он нашёл подход к ещё совсем маленьким девочкам.



В одном из интервью Валентина признавалась, что до поры до времени ходила на тренировки лишь из-под палки и только из-за слова «надо». Девочка стремилась к жизни обычного ребёнка и подростка, который мог бы гулять во дворах со сверстниками и не проводить свободное время, работая в зале. Но со временем Валентина втянулась и сейчас лишь благодарит свою маму Елену за то, что та настояла на занятии спортом.



«Я рада, что мама отправила меня в секцию к Павлу Федотову. Я была нормальным ребёнком. Ходила на секцию потому, что мне говорили ходить. Говорили, что надо. Но, как у нормального ребёнка, предпочтениями были прогулки с подружками. Но я очень благодарна маме, что она не пошла на поводу у детских капризов, потому что дети в таком возрасте и сами не знают, что им нужно. Когда я стала постарше, когда мне было лет 11-12, тогда действительно поняла, что это то, чем я хочу заниматься», — говорила Валентина.



Похоже, что уже одного этого осознания хватило, чтобы почувствовать в себе силы на подвиги. А как назвать ещё тот факт, что в 12 лет будущая чемпионка UFC вышла на профи-ринг.



«В 12 лет провела свой первый профессиональный бой. Против 25-летней бой тоже был. Это было, когда мне было 14 лет. Дралась в Киргизии против спортсменки из Казахстана. Ей было 25 лет. Но это не был первый профессиональный бой. В 12 лет чувствовалась огромная разница с 17-летним. Павел Федотов был уверен во мне. Настрой у меня всегда был такой, что надо идти вперёд. В возрасте 13-14 лет ни у кого нет большого страха. На тот момент всё казалось органично. Тогда я выиграла по очкам», — вспоминает Шевченко.



Если задуматься об этих цифрах, то приходит понимание, что Валентина дерётся на профессиональном уровне уже 20 лет. Вот уж где мы видим спортивное долголетие, и это при том, что девушке всего 32 года и в запасе у неё ещё несколько лет карьеры.

Муай-тай, кикбоксинг, дзюдо

Когда стало окончательно понятно, что Валентина свяжет свою жизнь с профессиональным спортом, пришло и понимание необходимости совершенствоваться. Шевченко в одном из интервью говорила, что получает удовольствие от ММА потому, что здесь нужно владеть разными видами искусств на высшем уровне и именно к этому она в конечном счёте и пришла. За несколько лет она выполнила норматив мастера спорта международного класса по муай-Тай и тхэквондо, а со временем стала и мастером спорта по боксу и дзюдо в России.



Да-да, именно в России. На определённом этапе она перебралась жить в Краснодар, где и развивалась её карьера. На чемпионатах мира по кикбосингу, муай-тай и ММА она не раз представляла Россию и, к слову, на мировых форумах Валентина завоевала 16 чемпионских титулов. По сути, её можно было назвать самой опасной девушкой планеты, а подтверждением этому стала и награда «Лучшей женщине-тайбоксёру мира».

Чемпион UFC вызвал на бой женщину и потребовал преклонить перед ним колено Успех Валентины Шевченко не даёт покоя Генри Сехудо: он готов отобрать её титул силой. Возможна ли схватка между мужчиной и женщиной?

Параллельно с поединками на любительском уровне, в которых она не раз побеждала Йоанну Енджейчик и била Лину Лансберг, Шевченко находила время на выступления на профессиональном уровне в промоушене Kunlun Fight, K-1 и даже профессиональном боксе. Конечно, не забывала она и про ММА, но тогда бои в смешанных единоборствах Пуля проводила редко и было сложно представить, что именно этот путь сделает её звездой экстра-класса.

Контракт с UFC и титул

2015 год стал поворотным в профессиональной карьере Валентины Шевченко. Тогда она во второй раз за годы выступлений в ММА подралась в США. Пуля вышла на бой в промоушене Legacy FC сДжен Финни на шоу в Техасе и победила решением судей. А уже в конце того же 2015 года был подписан и контракт с UFC. Учитывая эксклюзивность соглашений с детищем Даны Уайта, о боях по правилам муай-тай и кикбоксингу нужно было забыть. Но думается, что девушка об этом не жалеет.



В первом же поединке Валентина выступила в роли спасительницы. С турнира UFC в Орландо (штат Флорида, США) выпала Жермейн де Рандами. Заменить её была призвана Шевченко. В тот вечер она победила Сару Кауфман и громко о себе заявила. Уже во втором бою Валентина получила возможность подраться с Амандой Нуньес и потерпела поражение, которое было достаточно спорным.



Затем были победы над самой Холли Холм и Джулианной Пеньей, а после ещё одна схватка с Нуньес, на сей раз титульная. По итогам пяти раундов победу отдали бразильянке, но то решение судей до сих пор вызывает споры. Не согласна с ним и Валентина, которая, к слову, дралась не в своём весе. Вскоре UFC учредил наилегчайший вес, в который Шевченко и перебралась после обидного поражения.

Порхай, как бабочка. Бей, как молот. Элегантно-убойный нокаут от Пули. Видео Валентина Шевченко эффектно и эффективно убрала с дороги первую претендентку на титул.

Здесь она чувствует себя как рыба в воде. После разминочного боя с Присциллой Качоэйрой Пуля вышла на схватку за вакантный титул в новом дивизионе, победив старую знакомую Йоанну Енджейчик. А после были три уверенные защиты пояса. Одна за одной были повержены Лиз Кармуш, Джессика Ай и Кейтлин Чукагян. По большому счёту, Валентина уже зачистила дивизион, и есть ощущение, что бой с Дженнифер Майей лишь продлит победную серию уроженки Бишкека.

Шевченко вне октагона

Жизнь Валентины — это не только бои. На самом деле, она напоминает человека мира, который демонстрирует свои таланты, где бы ни оказалась. В последние годы Шевченко выступает под флагом Перу. И это ещё одна удивительная история.

В Южную Америку она прибыла вместе с сестрой Антониной. Здесь девушки должны были проводить тренировочные семинары для всех желающих. Но гостеприимная страна инков настолько им понравилась, что они решили осесть здесь. Вот такое необычное и спонтанное решение.



«Здесь прекрасная кухня, великолепные пейзажи и дружелюбные люди», — говорила Шевченко, объясняя своё решение остаться в Перу.



Невзирая на смену места жительства, Валентина не забывает корни, называя себя «советским человеком».



«Я живу в Перу, выступаю за Перу и представляю эту страну. Но не могу сказать, что воспринимают себя как перуанскую спортсмену. Страна дала мне многое и приняла очень тепло. Нас всех там любят, и я очень благодарна за это. Но я родилась в Киргизии, в СССР. Я воспитана на наших пониманиях. Конечно, больше воспринимаю себя нашим человеком, советским», — рассказывала девушка в интервью Александру Лютикову.



Кроме всего этого, в жизни Валентины есть и много других интересных фактов. К примеру, вместе с сестрой она едва ли не на профессиональном уровне занимается пулевой стрельбой и даже демонстрировала свои навыки подписчикам.

Ну и, конечно, все, наверное, знают о знаменитых празднованиях побед от Валентины. Успехи в октагоне она отмечает зажигательной лезгинкой. Но на самом деле, в «арсенале» девушки не только этот танец. Этому она обязана также своей матери, которая вместе с тхэквондо заставляла дочерей заниматься танцами.

В общем-то, талантливый человек талантлив во всём. Нам остаётся пожелать удачи сёстрам Шевченко перед турниром UFC 255. Держим кулаки и ждём ярких боёв и танцев.