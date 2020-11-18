«Вместо мультиков смотрел бокс». У сына легендарного Кимбо выбора не было

В ночь на 20 ноября состоится турнир Bellator 253 с главным боем Даррион Колдуэлл – Эй Джей Макки. Наёмник заслуживает максимального внимания, поскольку он уникальный в своём роде боец. Во-первых, все свои 16 боёв в профессиональной карьере он провёл в Bellator. Во-вторых, все бои он закончил победой, причём 11 из них – досрочно.

Рекордсмен по победам в Bellator ни разу не дрался за пояс. Как такое возможно? Благодаря старой-доброй системе гран-при теперь всё в руках Эй Джея Макки.

Но не только мэйн-ивентом будет красен предстоящий турнир. В предварительном карде будет драться сын известного бойца смешанных единоборств Кимбо Слайса Бэйби Слайс (настоящее имя Кевин Фергюсон-младший). Способен ли этот парень продолжить наследие своего знаменитого отца? Сам он утвердительно отвечает на этот вопрос.

Напомним, что Кимбо Слайс был очень колоритным и узнаваемым всеми поклонниками смешанных единоборств персонажем. Будучи охранником в ночном клубе, а затем телохранителем порнопродюсера, этот родившийся на Багамских островах чернокожий верзила во внерабочее время участвовал в подпольных боях на голых кулаках. При этом огромную популярность он приобрёл из-за съёмок своих уличных схваток на видеокамеру, которые затем выкладывались на YouTube.



В результате, Кимбо Слайса пригласили выступать в профессиональных боях, а тренировать его взялся сам легендарный Бас Руттен. В профи-боксе Кимбо выиграл семь поединков, не проиграв ни разу, а в официальных боях ММА, где он успел засветиться в UFC, Bellator и EliteXC, одержал пять побед и потерпел два поражения.



Кроме того, экстравагантная внешность харизматичного накачанного здоровяка привела Кимбо к съёмкам в нескольких голливудских фильмах. Но в июне 2016 года он скоропостижно скончался в возрасте 42 лет.

Уличный боец. Ушёл из жизни Кимбо Слайс В США скончался известный боец ММА Кевин Фергюсон, носивший прозвище Кимбо Слайс, сделавший себе имя уличными поединками.

И вот продолжать дело знаменитого отца принялся его старший сын, взявший себе бойцовскую кличку Бэйби Слайс. Ему сейчас 28 лет. Он родился в Майами и с детства увлекался боями. Но сам Кимбо не хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, потому что знал насколько непроста судьба профессионального бойца. Когда Кевин подрос, отец стал настаивать, чтобы он получил высшее образование. Вняв его советам, парень поступил в Академию художеств в Сан-Франциско.



Однако по окончании обучения он по-прежнему испытывал тягу к смешанным единоборствам. Устроившись работать автозаправщиком, по вечерам Кевин тренировался сам и тренировал других любителей ММА.



По-другому он просто не мог. Видимо, сыграли роль и гены отца, и воспитание, и образ жизни, которому он следовал с младенчества. Парень всегда чувствовал себя бойцом, наследуя в этом отца. Это стало его нутром.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA

«Мне просто нравится драться. Я вырос в этой атмосфере. Клетка – мой дом. Ничто не сравнится с этим. Драться – моё призвание. Большинство детей смотрят по телевизору мультфильмы, а я смотрел бои Роя Джонса, Майка Тайсона и Мухаммеда Али. Обычно я сидел на коленях у отца и наблюдал как эти парни дерутся. Я буквально изучал их действия в ринге и с тех пор бойцовский мир стали моим внутренним миром», – одухотворённо рассказывает Бэйби Слайс.



Парень и внешне стремится быть похожим на своего отца – золотые коронки на зубах, цепочки, отращенная борода и всё в таком стиле. Фергюсон-младший вспоминает как они с другом старались ни за что не пропускать занятий в спортзале. «Мы ездили по заснеженной дороге в старом холодном авто. Так и курсировали на тренировку и обратно. И это продолжалось из года в год», – рассказывает Кевин-младший.



Он дебютировал в смешанных единоборствах как боец-любитель в марте 2016 года, выиграв поединок нокаутом в первом же раунде. И кто знает, как бы развивалась его карьера в ММА в дальнейшем, если бы не внезапная смерть отца.



Кимбо Слайс выступал в Bellator, и буквально через месяц после его кончины руководство промоушена предложило его сыну подписать с ними контракт. Кевин-младший без раздумий согласился, посчитав, что это шанс всей его жизни. «Я люблю этим заниматься, это моя страсть», – признаётся он. Таким образом мир профессиональных смешанных единоборств пополнился бойцом по прозвищу Бэйби Слайс.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA

Сейчас Фергюсон-младший живёт в городе Лонг-Бич, расположенном в Калифорнии на побережье Тихого океана, и выступает в составе команды Bodyshop MMA.

У него была серия из трёх досрочных выигрышей на турнирах Bellator. Но предпоследний бой он проиграл, а в последнем поединке одержал одну из самых быстрых побед в истории промоушена, расправившись с оппонентом всего за 38 секунд. Но потом бой признали несостоявшимся, поскольку функционеры решили, что Кевин во время добивания пару раз ударил визави по затылку.



Фергюсон-младший является сбалансированным, довольно техничным бойцом, который, благодаря заложенной его покойным отцом базе, умеет действовать как в стойке, так и в партере. И вот Бэйби Слайс снова возвращается в дело. Хотите увидеть как он намерен выбраться из не самой приятной серии боёв? Тогда смотрите его выступление на завтрашнем турнире.