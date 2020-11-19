«Уйду из боёв, когда заработаю $ 100 млн». Звезда Bellator на меньшее не согласен

У Макки рекорд – 16-0, он в двух шагах от титульного боя и… чуть дальше от заветной суммы.

В ночь на 20 ноября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В отличие от минувшего шоу, здесь не будет титульного боя, но в мэйн-ивенте будет разыграна первая путёвка в финал Гран-при полулёгкого веса. Кроме этого, на «Моеган-сан-арене» состоится несколько любопытных событий. Называем четыре причины, почему предстоящий турнир нужно посмотреть всем любителям MMA.

В полутяжёлом весе дебютирует напарник Райана Бейдера

На предстоящем турнире планируется провести девять поединков. Открывать предварительный кард будет схватка в полутяжёлом весе. Здесь встретятся Салливан Коули и Джейсон Маркленд. Первый будет дебютировать на профессиональном уровне в MMA, а у второго в послужном списке лишь один поединок, да и тот был проигран. Казалось бы, ничего примечательного. Но не всё так просто.

Коули является напарником и одним из главных спарринг-партнёров действующего чемпиона лиги в тяжёлом весе Райана Бейдера.

Того самого, которого не так давно нокаутировал Вадим Немков и отобрал у него пояс в полутяжёлом весе. Весьма вероятно, что Райан больше не вернётся в этот дивизион, а потому не исключено, что в клетку впервые выйдет боец, который считает себя правопреемником Бейдера. Сумеет ли Коули выйти на уровень своего старшего товарища? Покажет время, а пока у нас будет возможность оценить его дебют.

Брат Кевина Ли рвётся к вершинам Bellator

Закрывать предварительный кард шоу в Анкасвилле будет встреча в легчайшем весе. В клетке сойдутся мощный техасец Рауфон Стотс и Кит Ли, брат экс-претендента на титул временного чемпиона UFC Кевина Ли.

Стотс – базовый борец, который достиг больших успехов на студенческом уровне в NCAA. В профессионалах он провёл 15 схваток и победил в 14 из них. Единственное поражение в карьере он потерпел от нынешнего бойца UFC Мераба Двалишвили, а сейчас серия побед Стотса составляет 6 боёв. В целом он рассматривается экспертами как самый опасный противник в карьере Ли-младшего.

Но и сам Кит также является крепким орешком. В Bellator он провёл пока два поединка, оба завершились для него успешно. Бой со Стотсом он принял на коротком уведомлении, но заверил, что с момента предыдущего боя не прекращал тренироваться и не терял формы. Единственным недостатком при подготовке к схватке было то, что Кит не мог проводить спарринги со своим постоянным партнёром по тренировкам Кевином Ли, который по-прежнему восстанавливается после тяжёлых травм.

«Вместо мультиков смотрел бокс». У сына легендарного Кимбо выбора не было Кевин-младший променял Академию художеств на бойцовскую клетку.

«Вначале тренироваться без него было тяжело, у меня не было моего наставника. Но мы растём и проходим через всё. Всё происходит по какой-то причине. Знал, что придёт время, когда мне нужно будет идти в самостоятельное плавание. Как бы то ни было, Кевин всё ещё со мной. Он не может двигаться так, как раньше, но колени заживают хорошо. Чувствую, что через несколько месяцев он сможет работать на все 100%», — сказал Кит на пресс-конференции перед поединком.

Ожидается, что Ли-старший будет секундировать Киту. Такая помощь в углу с соперником калибра Стотса явно не помешает. Победа в предстоящем бою значительно повысит акции Кита. Будет интересно посмотреть, как пройдёт бой, да и в целом что случится в карьере Ли после.

Пора ли Бенсону Хендерсону на покой?

Вначале 10-х годов в UFC гремело имя Бенсона Хендерсона. Чемпион лиги в лёгком весе защищал пояс в боях с такими мастерами, как Фрэнки Эдгар и Нэйт Диас, а после утраты титула по-прежнему выступал на высочайшем уровне, соревнуясь с Рустамом Хабиловым, Рафаэлем дос Аньосом и Хорхе Масвидалем. С 2016 года Бенсон выступает в Bellator. Здесь он сразу получил титульный бой в полусреднем весе, но проиграл Андрею Корешкову. После он встретился с Патрисио Фрейре. Победив его, он получил ещё один титульный бой, на этот раз в лёгком весе с Майклом Чендлером, но и в этот раз завоевать заветный пояс не удалось.

Видео можно посмотреть на странице Bellator MMA. Права на видео принадлежат Bellator.

После этого он провёл ещё шесть поединков. Победа в предыдущем фактически могла бы дать ещё один тайтл-шот. Но на пути Бенсона снова встал Чендлер. Майкл нокаутировал ветерана ММА за две минуты, после чего покинул промоушен. А Хендерсон с новым поражением остался у разбитого корыта.

Сейчас он снова пробует силы в полусреднем весе, а его соперником станет скромный Джейсон Джексон. Ямаец провёл в Bellator всего 4 поединка. И если Хендерсон не справится и с ним, то, вероятно, мы станем свидетелями окончательного заката бывшей звезды ММА. Так что у Бенсона один из последних шансов закрыть рот своим критикам.

Остановит ли Колдуэлл рекордсмена Bellator?

В главном событии шоу в Анкасвилле пройдёт поединок, который определит первого финалиста Гран-при Bellator в полулёгком весе. Но уже сама встреча вполне заслуживает статуса финала. В клетке встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Дарион Колдуэлл и небитый Эй Джей Макки, который удерживает рекорд по наиболее длинной в истории промоушена серии побед. Перед боем Наёмник рассказал, что построил план, в результате реализации которого на его счету будет $ 100 млн.

«Я в детстве нарисовал себе чек на сумму $ 1 млн. Там была ошибка в написании суммы, но это была моя цель и задача. И сейчас, когда я в шаге от её достижения, я ставлю новую задачу: уйти из боёв, имея на счету $ 100 млн».

Рекордсмен по победам в Bellator ни разу не дрался за пояс. Как такое возможно? Благодаря старой-доброй системе гран-при теперь всё в руках Эй Джея Макки.

Макки рассматривается экспертами как потенциально главная звезда лиги. 16 побед кряду, 11 из которых добыты досрочно, говорят об этом красноречиво. Но мы не стали бы списывать со счетов и Колдуэлла. Когда тот проиграл на турнире Rizin Кио Хоригучи, а затем потерял пояс в легчайшем весе в противостоянии с ним же, казалось, что Дарион превращается в сбитого лётчика. Но впечатление было обманчивым. Переход в полулёгкий вес вселил в него новые силы. В ходе Гран-при в этом дивизионе он победил опытного Хенри Корралеса, а в четвертьфинале успел «обломать» восходящую звезду лиги Адама Борича, который до встречи с Колдуэллом победил во всех своих 14 поединках в ММА.

Так что похоже, Макки ждёт встреча с убийцей рекордов и Эй Джей реально рискует потерять «0» в графе поражений.