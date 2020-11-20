Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца

Ранним утром 20 ноября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В его главном событии встретились полуфиналисты Гран-при полулёгкого веса. Небитый Эй Джей Макки оспаривал путёвку в финал с экс-чемпионом лиги в легчайшем весе Дорионом Колдуэллом.

«Уйду из боёв, когда заработаю $ 100 млн». Звезда Bellator на меньшее не согласен У Макки рекорд – 16-0, он в двух шагах от титульного боя и… чуть дальше от заветной суммы.

На предыдущих стадиях турнира Макки легко разобрался с Георгием Караханяном, нокаутировав в первом раунде, а также победил удушающим приёмом Дерека Кампоса. Таким образом, к поединку с Колдуэллом его профессиональный рекорд достиг цифр 16-0. Что касается Колдуэлла, то он, перебравшись в полулёгкий вес, восстановился после потери титула в легчайшем дивизионе. В ходе Гран-при Дорион победил Хенри Корралеса, а затем нанёс первое поражение в карьере перспективному Адаму Боричу. Казалось, что Колдуэлл окончательно вернулся на победную орбиту и создаст Макки множество проблем.

Видео доступно на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Но интрига в поединке продержалась недолго. Колдуэлл совершил проход в ноги и пытался разбить Макки ударами локтей, но тот, невзирая на два пропущенных панча, хладнокровно оборонялся, а затем провёл великолепный удушающий приём, заставив соперника постучать. На всё это ушла 71 секунда.

«Его план заключался в том, чтобы побороть меня. Он надеялся получить контроль в партере. Он надеялся на удары локтями. Я ж собирался заставить его перейти в невыгодную позицию и пытался уходить от его локтей. Как бы я назвал этот удушающий приём? Не знаю. Вы предлагаете назвать его Маккиети? Здорово, мне нравится», — сказал американец на пресс-конференции после завершения шоу в Анкасвилле.

Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео Джей Джею вновь помогла традиционная новозеландская народная пукана.

Кроме того, на пресс-конференции Макки признался, что уже мечтает «надрать зад» чемпиону лиги Патрисиу Фрейре.

Что ж, благодаря победе Эй Джей уже обеспечил себе место в финале Гран-при Bellator в полулёгком весе. Здесь он будет ожидать встречи с победителем пары Эммануэль Санчес – Патрисиу Фрейре. Всем очевидно, что шансы Санчеса на успех минимальны. А потому любители единоборств уже сейчас предвкушают бой небитого и амбициозного Макки с одним из самых доминирующих бойцов промоушена, действующим чемпионом Bellator в двух весовых категориях Фрейре.

Ориентировочно эта схватка пройдёт в апреле 2021 года. И как уже с досадой успел отметить Эй Джи, похоже, его будет ожидать весогонка в дни празднования своего дня рождения. Как бы то ни было, думается, что ради титула и чека на $ 1 млн Макки пойдёт на такие жертвы. Нам же остаётся ждать интригующего финального противостояния.