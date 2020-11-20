Во что превратили бокс современные звёзды? Бой Тайсона и Джонса вызывает больше интереса

Эти имена знают миллионы простых людей, а того же Кроуфорда забудут уже завтра. Причины – хитрость и жажда наживы.

Профессиональный бокс утрачивает свою популярность. А ММА в этом плане всё дальше уходят от него в отрыв. Об этом свидетельствуют и телевизионные рейтинги, и даже то, что подписчиков в Инстаграме у супёрзвёздных бойцов Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова больше, чем у самых популярных и кассовых боксёров – Энтони Джошуа, Канело Альвареса и даже отставного миллиардера Флойда Мейвезера.

В ночь на 29 ноября в Калифорнии состоится бой двух легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. На двоих этим многоуважаемым господам более 100 лет, но интерес к их противостоянию больше, чем к большинству титульников в современном профессиональном боксе. Во-первых, эти мастера из того бокса, который обожали фанаты; во-вторых, они из тех времён, которые навсегда запомнятся знаковыми противостояниями.

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На примере выступлений одного из лучших боксёров современности 33-летнего американца Терренса Кроуфорда (37-0-0, 28 KO) мы наглядно покажем, почему один из любимейших и популярнейших когда-то видов спорта теряет популярность у публики и как способному на очень многое бойцу не нужно выстраивать карьеру, если он хочет вписать своё имя в его историю.

В рейтингах лучших боксёров мира вне зависимости от веса (так называемом P4P) ведущих специализированных изданий Кроуфорд неизменно входит в топ-5. Самый авторитетный ресурс The Ring Magazine позиционирует его на 3-й позиции, а второй по значимости P4P-рейтинг спортивного медиа-холдинга ESPN и вовсе считает Терренса боксёром №1.

В минувший уик-энд Кроуфорд остановил уже в 4-м раунде британского экс-чемпиона мира, а ныне сбитого лётчика Келла Брука и защитил мировой титул WBO в полусреднем весе. За этот проходной для себя бой Терренс получил около $4 млн.

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В резюме Кроуфорда, который чемпионит уже в третьем весе, почти нет больших боёв и громких побед. Пожалуй, самым серьёзным его оппонентом был кубинец Юриоркис Гамбоа, которого Терренс победил ещё в 2014 году в рамках лёгкого веса. При этом Гамбоа явно уступал ему в габаритах.

После этого Кроуфорд поднялся в первый полусредний вес и сумел там стать абсолютным чемпионом мира. Правда, собирая мировые титулы основных четырёх версий, Терренс побил таких противников как Томас Дюлорме, Виктор Постол и Джулиус Индонго. Это неплохие бойцы, но не более того.

Казалось бы, пребывающему на пике своих возможностей Кроуфорду нужно строить своё наследие, выискивая самых крутых соперников из имеющейся в наличии оппозиции. Но вместо этого Терренс поднимается в полусредний вес, обзаводится там чемпионским поясом WBO и снова принимается бить либо середняков, либо сбитых лётчиков.

И вот несколько дней назад в СМИ прошла инсайдерская информация о том, что многолетний промоутер Кроуфорда Боб Арум доплачивал ему в последних двух боях бонусы размером $1 млн сверх гонорара, чтобы он не встречался в объединительном поединке с 30-летним чемпионом мира WBC и IBF Эрролом Спенсом (26-0-0, 21 KO).

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Как и Кроуфорд, Спенс тоже входит в топ-10 лучших действующих боксёров. В P4P-рейтинге «библии бокса» The Ring он является №5, а Кроуфорд, напомним, там №3. И организации этого унификационного боя двух непобеждённых чемпионов из «паунда» ждёт уже несколько лет вся боксёрская общественность. Но Кроуфорд предпочитает находиться «на другой стороне улицы» и получать минимум по $3,5 млн за мисматчи.

Но и промоутер Спенса Эл Хэймон не горит желанием сводить его с Кроуфордом. Впрочем, Арума с Хэймоном можно понять. Зачем делиться доходами от боёв своей звезды с другим промоутером, если можно регулярно устраивать ему мисматчи, не рискуя потерей нолика в графе поражений и успешно состригая с этого купоны? Вот вам и одно из основных объяснений утраты популярности профи-бокса.

Как же он может не терять интерес болельщиков, если уже доходит до того, что промоутеры платят своим боксёрам миллионы долларов компенсации, чтобы те не встречались с другими элитными бойцами?!

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Но самое забавное, что при этом Арум ещё и скулит о потере кучи вложенных в Кроуфорда денег, из-за того, что тот плохо рекламирует свои бои и они не приносят доходов. А какова же тогда роль и функции самого промоутера?! И это говорит человек, за плечами которого имеется 60-летний стаж промоутерской деятельности!

Однако и это ещё не всё. Ожидаемого поклонниками бокса супербоя двух небитых чемпионов не хотят не только их промоутеры, но, похоже, и сами они к нему не особо стремятся. Накануне Кроуфорд заявил: «Мне не нужен Эррол Спенс ради моего наследия. Это я ему нужен, а не наоборот».

В свою очередь, Спенс выдвигает жёсткое финансовое требование, при котором их бой может состояться. «У меня выше рыночная стоимость. Да, Терренс крутой чемпион, но я требую распределения гонораров в соотношении 60/40 в мою пользу. Это мои условия», – категорично заявляет Эррол.

Вот такие царят времена и нравы в профессиональном боксе. Определённо эта индустрия нуждается в кардинальных переменах.