Вырубал людей и выкладывал видео в сеть. Майк Перри – самый отбитый боец в UFC?

Полусредневес Майк Перри выступит в главном карде турнира UFC 255, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 21 на 22 ноября по московскому времени. Изначально он должен был драться с Робби Лоулером, но последний травмировался, и на замену вышел Тим Минс. Эпатажный Платиновый подошёл к поединку с перевесом — он превысил лимит на 4,5 фунта. Возможно, поэтому во время стердауна он ограничился пританцовыванием. Но не стоит исключать вариант, что американец мог и оставить дичь «на десерт». Вполне вероятно, что сегодня ночью мы ещё увидим «традиционного» Майка Перри.

Впрочем, к тому, что перед боем, а также во время и после него бойцы стараются выделиться и порой даже ведут себя неадекватно, все уже привыкли. Другое дело, когда это происходит постоянно и в обычной жизни. И если у некоторых бойцов хочется спросить: «Ты правда такой или играешь?», то у Платинового точно этого спрашивать не нужно. Он правда такой. Наглухо отбитый и слетевший с катушек. Но, может быть, без всего этого он не был бы тем безумным Майком Перри в октагоне?

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Тюрьма, алкоголь и драки в ресторанах

Примерным поведением Перри не отличался ещё задолго до того, как попал в спорт. В подростковом возрасте он стал участником уличной банды. Парни в основном занимались хулиганством, но однажды решили сыграть по-крупному и ограбить дом. Незадачливые воришки попались, впоследствии их судили и признали виновными. Перри получил два года домашнего ареста. Отмотав год, умудрился провалить тест на наркотики, и тогда его уже упекли в тюрьму на шесть месяцев. Но именно в тот момент, переосмыслив многие вещи, Платиновый решил всерьёз заняться ММА.



Однако и после попадания в бойцовские лиги, в том числе и в UFC, Перри хорошим мальчиком не стал. Только в этом году он дважды применил свои кулаки за пределами октагона. Первый случай произошёл в марте: неподалеку от какого-то развлекательного заведения к Платиновому и его девушке пристал подвыпивший парень. Боец моментально с ним разобрался и отправил в нокаут. Примечательно, что обычно профессиональные бойцы, если уж ввязались в уличную драку, стараются сей факт скрыть. Майк Перри же, напротив, выложил видео инцидента в соцсети и добавил, что его лучше лишний раз не задирать, иначе такие игры могут плохо кончиться для обидчиков.

«Я мог бы добить его до смерти». Боец ММА вырубил пьяницу и выложил видео в «Инстаграм» Майка Перри частенько били в клетке последнее время. Кажется, боец решил мстить за это случайным людям.

Буквально через несколько месяцев, в июле, Перри подрался в ресторане. Пострадали трое, один из которых – пожилой мужчина – получил достаточно мощный удар от бойца и оказался на полу. В этот раз Перри ещё и выкрикнул в чей-то адрес расистские оскорбления, и это в разгар протестов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. Однако полицейские в итоге расценили действия бойца как проступок, и он отделался штрафом.

Перри бьёт и старых, и пьяных. Сколько ещё Дана будет терпеть его в UFC? Видео На сей раз Платиновому могут пришить ещё и расизм.

Без алкоголя в обеих ситуациях не обошлось. Впрочем, проблема была гораздо глубже. Перри не просто два раза перебрал и накинулся на людей. О зависимости Платинового говорили уже давно. UFC даже пригрозили Майку увольнением в случае, если он не обратится к специалистам и не избавится от неё. Возможно, это помогло: пока в новых скандалах подобного рода Перри замечен не был.

Сам себе тренер, секундант — любимая девушка

С тренерами Майк Перри ссорился постоянно. Он жаловался на то, что «начал слушать коучей и перестал слушать себя», а в поражениях, естественно, винил наставников. В этом году Платиновый психанул основательно и отказался от услуг профессионалов полностью. Перед боем против Микки Галла он объявил, что в его углу будет только его девушка Латори Гонсалес. Это звучало как шутка, но, когда Перри вышел в октагон, все поняли, что он не шутил. Бойца поднимали на смех, а в итоге последним посмеялся он сам, когда выиграл поединок. После он похвалил Латори и сказал, что в качестве углового она «выглядела лучше, чем любой тренер, который просто приносит табуретку и ведро».

Боец UFC победил без тренера и с подругой-секундантом. А что, так можно было? Видео Прикладывающая лёд красавица – всё, что нужно Майку Перри в бою.

В преддверии своего следующего боя, который должен был пройти против Робби Лоулера, Перри решил повеселить публику ещё больше и объявил о продаже второго места в своём углу. Среди потенциальных покупателей обнаружились порноактриса Кендра Ласт и другой боец UFC — Даррен Тилл. Надежду первой моментально обрубила девушка Перри, которая ответила, что этого точно не будет. Появление Тилла же здесь сенсацией не стало.



Конфликт с англичанином у Перри начался довольно давно. В соцсетях они закусывались на протяжении длительного времени, но по-настоящему оскорбили Платинового шутки и мемы об их отношениях с Латори Гонсалес. Перри заблокировал Тилла в «Инстаграм», но Горилла доставал его с других аккаунтов. Позже Платиновый предложил Тиллу подраться. Англичанин в ответ заявил, что он вырубит Перри, а потом «займётся его девушкой». Последнее было сказано в крайне грубой форме, и вряд ли стоит объяснять, что именно имел в виду Тилл. Перри, судя по всему, хочет выяснить отношения в клетке, так как всё ещё намеревается провести поединок против Тилла в среднем весе.

Проверял себя на прочность и чуть не задохнулся

Если вы всё ещё не верите в то, что Майк Перри — действительно сумасшедший тип, то после этой истории сомнений точно не останется. Однажды Платиновый решил испытать себя на прочность и закалиться, чтобы в боях уметь максимально долго терпеть удушающие приёмы. Он пришёл в зал и накинул себе на шею резинку, висевшую на перекладине. Но что-то пошло не так, и уже через несколько секунд резинка затянулась слишком туго, и Перри отключился. Американцу несказанно повезло, что рядом был другой боец, Жакаре Соуза. Он вытащил Платинового из петли и привёл в чувство.



Прямо сейчас кажется, что Перри действительно немного успокоился. Однако, глядя на этого бойца, очень сложно поверить в то, что он может перестать совершать дурацкие и дерзкие поступки. Даже те, кому он не особенно интересен, подсознательно ждут: а что же будет дальше? Как минимум ещё не окончена история с Дарреном Тиллом. Возможно, это и есть «следующая остановка» для Майка Перри в его безумных действиях.