Шевченко одержала рекордную победу. Валя – абсолютная королева наилегчайшего веса! Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился соглавный поединок турнира UFC 255, в котором чемпионка лиги в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защищала титул от посягательств третьего номера рейтинга Дженнифер Майи.

Для уроженки Бишкека это был уже второй бой в 2020 году. В феврале она выступила в соглавном бою шоу UFC 247 и нокаутировала Кейтлин Чукагян. Что касается Майи, то бразильянка в минувшем бою завоевала самую большую победу в карьере, справившись с опытнейшей Джоанной Калдервуд. Тем не менее, девушка в прошлом проигрывала Лиз Кармуш и той же Чукагян, которых Шевченко буквально разбирала на запчасти. Так что многие болельщики и эксперты полагали, что и на этот раз Пуля превратит защиту пояса в очередную экзекуцию для соперника. Но на деле всё получилось немного иначе.

UFC 255: Валентина Шевченко одержала рекордную победу. Вот это возвращение! LIVE Главные события турнира, на котором будут сражаться не чужие для нас сёстры — Валентина и Антонина, — на «Чемпионате».

Первый раунд был небогат на события. Шевченко быстро провела тейкдаун и контролировала соперницу в партере, методично пытаясь улучшить позицию. Дженнифер неплохо защищалась и сковывала соперницу по мере сил. Пуля же донимала её неприятными тычками. Валентина не отпускала Майю до конца раунда, фактически проведя в партере 4 минуты.



Во втором раунде Шевченко снова хотела положиться на борьбу, но ничего путного из тейкдауна не извлекла. Другое дело Дженнифер. Соперницы долгое время провели в клинче у сетки. Здесь бразильянка была достаточно эффективной и основательно отбивала Валентине ноги, особенно в области колен. Вскоре схватка перешла в партер и на этот раз преимущество было у Майи. Моментами за Шевченко становилось по-настоящему тревожно. Но её богатый опыт помог избежать критических ситуаций. Как бы то ни было, вторая пятиминутка осталась за претенденткой.



В третьем раунде Шевченко поменяла тактику и начала больше работать в стойке. Более привычная манера начала приносить свои плоды. Защита Майи оказалась далеко не идеальной, и она раз за разом пропускала тяжёлые удары, но стойко их выдерживала. Более того, порой Дженнифер неплохо отстреливалась. Тогда Шевченко снова перешла к тейкдаунам, проведя шикарный бросок, после чего вышла на боковой контроль. Однако Майя снова демонстрировала хорошую защиту и не позволяла Шевченко выйти на болевой или удушающий.

В 14 лет побеждала 25-летних. Невероятная советская девушка из Перу доминирует в UFC А первый профессиональный бой Валентина Пуля Шевченко провела в 12 лет.

В четвёртой пятиминутке Шевченко уже явно нарастила преимущество, кроме уже привычных тейкдаунов (к слову, в бою Валентина показала 100% эффективности по попыткам тейкдаунов), она снов перебивала соперницу в стойке. В итоге, к пятому раунду стало ясно, что Майе для победы нужна досрочная победа. Эту же информацию до неё донесли и тренеры. Девушка, сама прекрасно осознавая ситуацию, пошла вперёд. Но почти сразу нарвалась на жёсткие контратаки Пули.

Шевченко, не отягощённая большим количеством пропущенных ударов, смотрелась более свежей и атаковала на любой вкус. Майя по-прежнему периодически тревожила Шевченко опасными выстрелами, но большего сделать не смогла. В итоге Валентина одержала победу единогласным решением судей, но этот успех оставил некоторые вопросы. То ли Валентина решила разнообразить свой арсенал, сосредотачиваясь на борьбе и, тем самым, давая шансы сопернице. То ли он сдала после травмы и простоя длинною в девять месяцев. Как бы то ни было, выступление уже не было столь доминирующим, как во время прежних защит. Позиции Шевченко немного пошатнулись.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице ESPNMMA в «Инстаграм».

Но пока она может праздновать. Сегодня она установила абсолютный рекорд по количеству побед в наилегчайшем женском весе (6), и завоевала пятую победу в титульных боях. По этому показателю она приблизилась к легендарной Ронде Роузи и экс-чемпионке Йоанне Енджейчик, которые выигрывали чемпионские бои по 6 раз. Что же, поздравляем сестёр Шевченко с победами на турнире и ждём их возвращения.