Лучшие нокауты ноября в Bellator. Круче всех оказался удивительный приём Наёмника. Видео

Макки оказался в заведомо проигрышной ситуации. О том, что у его соперника есть проблемы, мы узнали, когда тот сдался.

«Чемпионат» продолжает рубрику «Лучшие финиши Bellator». Несмотря на то что в ноябре один из ведущих промоушенов смешанных единоборств в мире устроил только три турнира (в предыдущем месяце таковых было в два раза больше), ярких нокаутов и прочих результативных действий в прошедших в их рамках боях произошло немало.



Выбрать трёх лучших из них оказалось занятием не из простых. Тем не менее мы предлагаем свой вариант топ-тройки боёв с ярким завершением в Bellator этого месяца.

Двумя номинантами стали мощнейшие, хоть и размашистые, но одновременно очень эффектные и эффективные удары правой рукой, отправлявшие несчастных проигравших с грохотом на канвас. А победителем мы выбрали редчайший, даже загадочный сабмишен в исполнении одного из самых многообещающих бойцов промоушена.

Молниеносный блицкриг Джей Джея Уилсона

Автором одной из самых быстрых побед в истории Bellator стал импозантный новозеландский полулегковес Джей Джей Уилсон. Этот носящий бойцовскую кличку Малыш Маори колоритный 23-летний парень в рамках состоявшегося 19 ноября турнира Bellator 253 всего за каких-то 20 секунд не оставил шансов визави Серджио де Бари.



Представитель коренного народа Новой Зеландии маори своей мимикой и телодвижениями постоянно демонстрирует разнообразные ужимки и жестикуляцию, которые, как выяснилось, являются элементами традиционной культуры этого этноса и не несут в себе чего-то оскорбительного, а лишь придают словам большую выразительность. И называются они таинственным словом «пукана».

Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео Джей Джею вновь помогла традиционная новозеландская народная пукана.

Однако непосредственно в бою Уилсон не стал тратить время на объяснения сопернику своих намерений ни жестами, ни словами, а попросту вырубил его в первой же атаке. Новозеландец позволил визави нанести лишь один лоу-кик. А затем, резко сблизившись, буквально в прыжке нанёс размашистый правый свинг в голову, которым снёс де Бари с ног. Бедный оппонент Малыша Маори, падая, отлетел аж к сетке и тут же был удосрочен стремительным добиванием. Яркий и быстрый перформанс доселе не знающий поражений новозеландец отпраздновал в своём традиционном стиле.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Твиттере».

Брутальный вырубон от Аарона Пико

Не менее круто завалил соперника ещё один полулегковес лиги Аарон Пико, который 12 ноября на турнире Bellator 252 сошёлся в клетке с Джоном де Хесусом. Пико известен среди любителей ММА тем, что никогда не упускает возможности лишний раз напомнить о себе. Но в этом поединке он на деле подтвердил присущую ему браваду.



Развязка схватки наступила во втором раунде, когда во время обоюдного сближения возле сетки Аарону удалось провести поистине зубодробительный оверхенд справа. Голова де Хесуса от пропущенного удара сильно откинулась назад, потянув по инерции за собой всё тело. Выглядело это очень брутально.

Грохнувшегося со всего размаха спиной на канвас соперника Пико сразу же бросился добивать градом ударов, хотя в этом уже явно не было необходимости. Но события развивались настолько стремительно, что рефери не успел вовремя сориентироваться в происходящем и с небольшим опозданием вклинился между победителем и его жертвой.



24-летний Аарон Пико оформил уже шестую досрочную победу из своих семи выигрышей и ещё более отдалился от неприятного прошлогоднего дуплета досрочных поражений, а заодно и ощутимо повысил свою бойцовскую репутацию.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме».

Загадочный сабмишен Эй Джея Макки

Ну а лучшим финишем месяца мы выбрали развязку главного события турнира Bellator 253, который прошёл 19 ноября в Анкасвилле. Поединок, в котором встретились непобеждённый Эй Джей Макки и экс-чемпион лиги в легчайшем весе Дарион Колдуэлл, должен был определить первого финалиста Гран-при Bellator в полулёгком весе.



25-летний Макки является очень многообещающим бойцом, который уже в ближайшем будущем может стать одной из самых больших звёзд Bellator. Этот парень по прозвищу Наёмник обладает рекордом по самой продолжительной в истории промоушена серии побед.

Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца Эй Джею, видимо, надоело просто лупить своих соперников, он придумывает фишки покруче Иезекииля.

И вот Эй Джей в очередной раз продемонстрировал обоснованность своих претензий на звёздный статус, добыв в этом бою победу очень оригинальным способом. Выигрыш его был настолько загадочен, что не только простые любители ММА, но даже эксперты спорят о том, был это удушающий или болевой приём. А заодно и предлагают называть его в честь Наёмника, своеобразно запатентовав таким образом его авторство.

Поединок продлился лишь немногим более минуты. Колдуэлл прошёл в ноги и перевёл Макки в партер. Однако Эй Джей уверенно защищался, не позволяя сопернику развить успех. А затем, находясь в открытом гарде, по классике подготовил и неожиданно ловко произвёл захват и шеи, и левого плеча визави. После чего закрыл гард и провёл оригинальный приём, вынудивший оппонента вскоре просигнализировать о сдаче.



Некоторые полагают, что Колдуэлл капитулировал вследствие жёсткого захвата плеча. Однако, скорее всего, он не смог вытерпеть залом шеи, который из-за необычной позиции был произведён не руками, а туловищем победителя. «Как бы я назвал этот приём? Не знаю. Вы предлагаете назвать его Маккиети? Здорово, мне нравится», – ответил спросившим его об этом на послематчевой пресс-конференции журналистам Макки.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме».

Непобеждённый Эй Джей оформил уже 17-ю победу в профи-боях и вышел в финал Гран-при Bellator в полулёгком весе, где, скорее всего, ему предстоит сойтись в настоящем супербою с чемпионом промоушена в двух весовых категориях Патрисиу Питбулем Фрейре. На кону финальной схватки будут стоять чемпионский титул и приз размером в миллион долларов.