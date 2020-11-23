Продолжит ли Тайсон кусаться в 54 года? Джонс от греха подальше решил застраховать уши

В ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсон-Сити (штат Невада, США) пройдет выставочный поединок двух легенд бокса: Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Тайсон, которому в июне исполнилось 54, не выступал с 2005 года. С момента завершения карьеры он боролся с наркотической и алкогольной зависимостями, становился веганом, избавлялся от лишнего веса и всячески пытался изменить свой образ жизни.
Но в истории бокса он навсегда останется очень плохим парнем: вряд ли когда-то публика забудет обо всех его выходках. Оглядываясь назад, можно задаться вполне логичным вопросом: а не был ли Майк самым отвязным чемпионом за всю историю мирового бокса?
Фото: Getty Images
1. Обращался к колдунье и жрецам, чтобы не загреметь за решётку.
В 1991 году Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 18-летней модели и обладательницы титула «Мисс чёрная Америка» Дезире Вашингтон. Боксёр утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию и очень переживал, что этот эпизод может подпортить его будущее и карьеру.
В отчаянии он обратился к колдунье, которая рекомендовала ему положить в банку пять стодолларовых купюр, помочиться в неё и поставить банку под кровать на три дня. Вероятно, чтобы надёжнее защитить себя от злых судей, спортсмен позже попросил советов у двух жрецов религиозных культов. Первый советовал ему мазать на себя какое-то масло, молиться и пить воду, второй – разбить возле здания суда ночью голубиное яйцо и отпустить голубя в небо с криком «Мы свободны!».
Несмотря на то, что в ходе расследования обнаружилось достаточно много доказательств в пользу Тайсона, эксцентричные методы не помогли. Боксёра приговорили к шести годам заключения. Тем не менее, выйти на свободу ему удалось уже через три года. Интересно, связывал ли это Железный Майк с действием голубиных яиц и банки с деньгами и мочой.
2. Откусил ухо Эвандеру Холифилду.
Пожалуй, самая известная история о Майке Тайсоне, которая произошла в 1997 году во время второго боя спортсменов. Как уверял сам Железный Майк, он кусал Холифилда за уши в отместку за его удары головой. Левое ухо осталось целым, а вот часть правого Тайсону удалось откусить. За это Атлетическая комиссия штата Невада лишила его боксёрской лицензии и впаяла штраф на сумму 3 млн долларов. В 1999 году лицензию восстановили, а в 2009 году Тайсон публично извинился перед Холифилдом, который принял извинения и простил Майка.
Фото: Getty Images
3. Попадал в тюрьму за драки и наркотики.
Проблемы с законом – это то, без чего Тайсона уже давно никто не представляет. Помимо множества сравнительно мелких инцидентов на его счету есть и судимости за более серьёзные проступки. Так, в 1998 году боксёра приговорили к 3,5 месяцам тюрьмы за избиение людей, которые врезались в его автомобиль. В 2004 году он получил 100 часов общественных работ за драку в отеле, а в 2008 году – сутки за употребление наркотиков и вождение машины в нетрезвом виде.
В 2009 году его задержали по подозрению в нападении на фотографа в аэропорту Лос-Анджелеса, но Тайсон утверждал, что действовал исключительно в рамках самообороны, чтобы защитить свою семью. Скандал в итоге замяли.
4. Укусил боксёра Леннокса Льюиса за ногу во время пресс-конференции.
Судя по всему, история с ушами Холифилда Тайсона ничему не научила, и он бросился на ногу Леннокса Льюиса. На пресс-конференции перед их боем 22 января 2002 года в Нью-Йорке Железный Майк устроил драку, в которой прилетело даже президенту WBC Хосе Сулейману. В ходе всего этого безобразия Льюис почувствовал, как кто-то кусает его за ногу. Оказалось, что это был сам Тайсон. Позже он сказал, что делал это для того, чтобы раскрутить поединок. В итоге журнал The Ring признал событием года не сам бой двух боксёров, а скандальную пресс-конференцию.
5. Избил промоутера Дона Кинга.
Спустя время после того, как Тайсон разорвал деловые отношения с Доном Кингом, последний вновь предложил ему организовывать его бои, точнее, 20 миллионов долларов за это право. Сначала они договорились вместе полететь во Флориду и обсудить ситуацию и детали соглашения. В пути Тайсона вдруг осенило, что это совсем не то, что ему нужно. По дороге из аэропорта боксёр пришёл в ярость и ударил Кинга ногой в голову. Он чуть не задушил промоутера, а потом еще и подрался с его водителем. В 1998 году Тайсон подал в суд на Кинга и потребовал компенсации в 100 миллионов долларов за причинённый ему материальный ущерб за все годы совместной работы. Дело всё же удалось уладить.
6. Использовал чужую мочу, чтобы сдавать допинг-тесты.
Тайсон рассказывал, что постоянно был под действием кокаина и марихуаны в своих поединках. Конечно же, такие вещи моментально выявляются в ходе допинг-тестов. Чтобы обмануть систему, Железный Майк использовал искусственный пенис, наполненный чужой, чистой от наркотиков, мочой для успешного прохождения тестов после боев – как правило, боксёру в этом помогал кто-либо из его команды.
Всё вскрылось после боя с Анджеем Голотой в 2000 году, когда передать пенис с чужой мочой Тайсону не смогли, и спортсмен попался на марихуане. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч долларов.
Фото: Getty Images
P.S.
Сложно сказать, способен ли 54-летний Майк Тайсон на подобные выходки, но его будущий соперник решил хоть как-то предохраниться и объявил тендер для страховых компаний. Объектом, понятное дело, стали уши. Случилась ли какая-то сделка, не сообщается.
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