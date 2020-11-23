Продолжит ли Тайсон кусаться в 54 года? Джонс от греха подальше решил застраховать уши

Вся жизнь Железного Майка говорит о том, что вернётся он непременно громко, не исключено, что со скандалом.

В ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсон-Сити (штат Невада, США) пройдет выставочный поединок двух легенд бокса: Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Тайсон, которому в июне исполнилось 54, не выступал с 2005 года. С момента завершения карьеры он боролся с наркотической и алкогольной зависимостями, становился веганом, избавлялся от лишнего веса и всячески пытался изменить свой образ жизни.

Но в истории бокса он навсегда останется очень плохим парнем: вряд ли когда-то публика забудет обо всех его выходках. Оглядываясь назад, можно задаться вполне логичным вопросом: а не был ли Майк самым отвязным чемпионом за всю историю мирового бокса?

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1. Обращался к колдунье и жрецам, чтобы не загреметь за решётку.

В 1991 году Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 18-летней модели и обладательницы титула «Мисс чёрная Америка» Дезире Вашингтон. Боксёр утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию и очень переживал, что этот эпизод может подпортить его будущее и карьеру.

Джентльмены удачи, или Немного о боксёрах-уголовниках Смертная казнь, сроки за грабежи и сутенёрство – всё это не из обычных криминальных хроник, а из жизни известных боксёров.

В отчаянии он обратился к колдунье, которая рекомендовала ему положить в банку пять стодолларовых купюр, помочиться в неё и поставить банку под кровать на три дня. Вероятно, чтобы надёжнее защитить себя от злых судей, спортсмен позже попросил советов у двух жрецов религиозных культов. Первый советовал ему мазать на себя какое-то масло, молиться и пить воду, второй – разбить возле здания суда ночью голубиное яйцо и отпустить голубя в небо с криком «Мы свободны!».

Несмотря на то, что в ходе расследования обнаружилось достаточно много доказательств в пользу Тайсона, эксцентричные методы не помогли. Боксёра приговорили к шести годам заключения. Тем не менее, выйти на свободу ему удалось уже через три года. Интересно, связывал ли это Железный Майк с действием голубиных яиц и банки с деньгами и мочой.

2. Откусил ухо Эвандеру Холифилду.

Пожалуй, самая известная история о Майке Тайсоне, которая произошла в 1997 году во время второго боя спортсменов. Как уверял сам Железный Майк, он кусал Холифилда за уши в отместку за его удары головой. Левое ухо осталось целым, а вот часть правого Тайсону удалось откусить. За это Атлетическая комиссия штата Невада лишила его боксёрской лицензии и впаяла штраф на сумму 3 млн долларов. В 1999 году лицензию восстановили, а в 2009 году Тайсон публично извинился перед Холифилдом, который принял извинения и простил Майка.

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3. Попадал в тюрьму за драки и наркотики.

Проблемы с законом – это то, без чего Тайсона уже давно никто не представляет. Помимо множества сравнительно мелких инцидентов на его счету есть и судимости за более серьёзные проступки. Так, в 1998 году боксёра приговорили к 3,5 месяцам тюрьмы за избиение людей, которые врезались в его автомобиль. В 2004 году он получил 100 часов общественных работ за драку в отеле, а в 2008 году – сутки за употребление наркотиков и вождение машины в нетрезвом виде.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

В 2009 году его задержали по подозрению в нападении на фотографа в аэропорту Лос-Анджелеса, но Тайсон утверждал, что действовал исключительно в рамках самообороны, чтобы защитить свою семью. Скандал в итоге замяли.

4. Укусил боксёра Леннокса Льюиса за ногу во время пресс-конференции.

Судя по всему, история с ушами Холифилда Тайсона ничему не научила, и он бросился на ногу Леннокса Льюиса. На пресс-конференции перед их боем 22 января 2002 года в Нью-Йорке Железный Майк устроил драку, в которой прилетело даже президенту WBC Хосе Сулейману. В ходе всего этого безобразия Льюис почувствовал, как кто-то кусает его за ногу. Оказалось, что это был сам Тайсон. Позже он сказал, что делал это для того, чтобы раскрутить поединок. В итоге журнал The Ring признал событием года не сам бой двух боксёров, а скандальную пресс-конференцию.

22-летний Тайсон устроил реванш с Грином прямо на улице. Сломал себе руку и убежал Железный Майк нанёс сопернику серьёзный урон, а его друг отстреливался от преследователей во время погони.

5. Избил промоутера Дона Кинга.

Спустя время после того, как Тайсон разорвал деловые отношения с Доном Кингом, последний вновь предложил ему организовывать его бои, точнее, 20 миллионов долларов за это право. Сначала они договорились вместе полететь во Флориду и обсудить ситуацию и детали соглашения. В пути Тайсона вдруг осенило, что это совсем не то, что ему нужно. По дороге из аэропорта боксёр пришёл в ярость и ударил Кинга ногой в голову. Он чуть не задушил промоутера, а потом еще и подрался с его водителем. В 1998 году Тайсон подал в суд на Кинга и потребовал компенсации в 100 миллионов долларов за причинённый ему материальный ущерб за все годы совместной работы. Дело всё же удалось уладить.

Под откос. Как губили свою репутацию именитые чемпионы Жестокое убийство подруги, кража денег на выпивку, передозировка в публичном доме – и другие дикие поступки, погубившие знаменитых атлетов.

6. Использовал чужую мочу, чтобы сдавать допинг-тесты.

Тайсон рассказывал, что постоянно был под действием кокаина и марихуаны в своих поединках. Конечно же, такие вещи моментально выявляются в ходе допинг-тестов. Чтобы обмануть систему, Железный Майк использовал искусственный пенис, наполненный чужой, чистой от наркотиков, мочой для успешного прохождения тестов после боев – как правило, боксёру в этом помогал кто-либо из его команды.

Всё вскрылось после боя с Анджеем Голотой в 2000 году, когда передать пенис с чужой мочой Тайсону не смогли, и спортсмен попался на марихуане. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч долларов.

Фото: Getty Images

P.S.



Сложно сказать, способен ли 54-летний Майк Тайсон на подобные выходки, но его будущий соперник решил хоть как-то предохраниться и объявил тендер для страховых компаний. Объектом, понятное дело, стали уши. Случилась ли какая-то сделка, не сообщается.