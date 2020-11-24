«Я не боюсь угроз Яндиева!» Харитонов выйдет к людям и расскажет всю правду! LIVE

Друг Сергея примирился с обидчиком. Десантник же готов отстаивать свои права до конца. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

Во вторник, 24 ноября 2020 года, ветеран ММА Сергей Харитонов проведёт пресс-конференцию, во время которой расскажет о том, какие будет предпринимать в дальшем шаги по отстаиванию своих прав в конфликте с Адамом Яндиевым. Пресс-конференция начнётся в 13:00.

Поздним вечером 13 ноября на Малой арене спорткомплекса «Лужники» произошёл конфликт Яндиева с Русланом Абдо и Сергеем Харитоновым. В результате двух потасовок в больницу отправились Руслан и Сергей. Первый с переломом носа, второму же диагностировали не только перелом носа и рассечение, но и перелом орбитальной кости лица.

Предлагаем вам видео, повествующее о хронологии событий:

В нашей онлайн-трансляции мы подробно расскажем, как развивались события и какие заявления сделает Харитонов во время общения с журналистами.