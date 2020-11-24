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Пресс-конференция Харитонова по конфликту Сергея и Адама Яндиева, 24 ноября. Онлайн

Пресс-конференция Сергея Харитонова, онлайн
Роман Дёмин
«Я не боюсь угроз Яндиева!» Харитонов выйдет к людям и расскажет всю правду! LIVE
Друг Сергея примирился с обидчиком. Десантник же готов отстаивать свои права до конца. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Во вторник, 24 ноября 2020 года, ветеран ММА Сергей Харитонов проведёт пресс-конференцию, во время которой расскажет о том, какие будет предпринимать в дальшем шаги по отстаиванию своих прав в конфликте с Адамом Яндиевым. Пресс-конференция начнётся в 13:00.

Поздним вечером 13 ноября на Малой арене спорткомплекса «Лужники» произошёл конфликт Яндиева с Русланом Абдо и Сергеем Харитоновым. В результате двух потасовок в больницу отправились Руслан и Сергей. Первый с переломом носа, второму же диагностировали не только перелом носа и рассечение, но и перелом орбитальной кости лица.

Предлагаем вам видео, повествующее о хронологии событий:

В нашей онлайн-трансляции мы подробно расскажем, как развивались события и какие заявления сделает Харитонов во время общения с журналистами.

Нападение Яндиева на Харитонова. Видео Когда и как случился конфликт Пресс-конференция Срегея Харитонова. Когда и во сколько состоится
Live Игорь Брагин

Конфликт с Харитоновым. Версия Яндиева

Адам Яндиев хранил молчание более двух суток. Не отвечал он и на призывы органов дознания прийти в полицию и дать показания. В итоге привод для допроса обеспечивали соответствующие службы, а сам Борода был задержан. На следующий день появилось видео, в котором Яндиев поделился своей версией событий, приведших к конфликту, кардинально отличавшейся от той, которую поведал Харитонов.

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Версия событий, приведших к конфликту, у Адама кардинально отличается от изложенной Харитоновым.
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Как образовался долг. Версия Сергея Харитонова

«Он позвонил мне и сказал, что нужны деньги, буквально на 1-2 месяца. У меня самого тогда были финансовые проблемы, я вкладывался в бизнес. Пошёл и взял кредит в банке. Не говорил это Яндиеву. Из 1,5 млн кредита 200 тыс. дал ему, хотя на тот момент мне это было тяжело. Потом через месяц он снова позвонил, опять попросил 200 тыс. Я ему сказал, что у меня проблемы. Сказал, что дам ему сейчас, но при первой возможности попросил вернуть. Третий месяц – он снова просит 200 тыс. И вот так третий месяц, четвёртый. Потом сказал ему, что сейчас денег нет, проблемы. Он немного с обидой, но вроде успокоилось», — сказал Харитонов.

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08:41 Игорь Брагин

Позднее Сергей рассказал о подробностях инцидента. По словам Харитонова, он неоднократно оказывал финансовую поддержку Яндиеву. В итоге Борода задолжал ему порядка миллиона рублей. Не получив деньги назад, Сергей рассказал общим знакомым, чтобы они больше не давали ему в долг. В «Лужниках» Адам предъявил Харитонову претензии в том, что тот обсуждает его финансовые дела с посторонними людьми.

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08:40 Игорь Брагин

Нападение Яндиева на Харитонова. Видео

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08:39 Игорь Брагин

Когда и как случился конфликт

Поздним вечером пятницы 13 ноября, в «Лужниках» проходил бойцовский вечер под названием «Битва чемпионов». Случился инцидент после окончания спортивного действия. Адам Борода Яндиев, на счету которого 9 побед в 10 поединках в среднем весе, начал разборку с 41-летним Русланом Абдо и сломал ему нос.

Происшествие с Харитоновым уже попало на камеры наблюдения «Лужников». 40-летний Харитонов неделю назад проводил бой по правилам панкратиона в Дубае, где одержал уверенную победу нокаутом. Известный российский боец беседовал с Яндиевым один на один. По картинке на видео не до конца понятно, что стало причиной дальнейших событий. Борода внезапно исполнил двойку, пробив точно в челюсть незащищавшемуся оппоненту. После этого бойцы сцепились, и Яндиев бросил Сергея через бедро на кафельный пол, где продолжил добивание в стиле жесточайшего граунд-энд-паунд.

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Обидчиком оказался бывший профессиональный боец Адам Борода Яндиев.
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08:34 Игорь Брагин

Пресс-конференция Срегея Харитонова. Когда и во сколько состоится

Пресс-конференция Сергея Харитонова, во время которой он расскажет о причинах конфликта с Адамом Яндиевым, а также о своих дальнейших планах, состоится 24 ноября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия».

Участники пресс-конференции:
Сергей Харитонов, российский боец MMA
Александр Кравцов, адвокат Сергея Харитонова
Олег Пахомов, адвокат Сергея Харитонова

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08:19 Игорь Брагин

Друг Харитонова отказался от претензий к Яндиеву

Чтобы понимать, насколько принципиальным оказался Сергей Харитонов, достаточно посмотреть это видео, на котором Руслан Абдо идёт на примирение с Адамом Яндиевым. Напомним, что в тот злополучный ноябрьский московский вечер именно 41-летний экс-боец ММА первым попал под раздачу.

«Просто я не вижу смысла всё это продолжать, не зная, как это всё закончится…
За что я извинился перед Яндиевым? Я без согласия Сергея начал говорить за какие-то долги, какие-то комментарии в интернете писать. В принципе за это. Сергей тоже правильно об этом сказал, и я сам с этим согласен: такого я делать не должен был. За это я и извинился. А он извинился за то, что распустил руки. Все вопросы сняты…
Я подумал и решил так. Никто же не знает, чем это закончится и как это закончится. И силы были неравны. Поэтому я решил не продолжать», — приводит слова Абдо «Матч ТВ».

Друг Харитонова подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda/РИА Новости

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