«Я уверен, что его убили». Загадка гибели Артуро Гатти

С момента ухода Грома прошло 11 лет, но его преданные фанаты до сих пор не смирились с официальной версией событий.

Артуро Гатти был одним из самых ярких боксёров конца XX – начала XXI столетия, а по мнению ряда экспертов, канадец итальянского происхождения мог бы и вовсе претендовать на звание самого зрелищного боксёра в истории. С этим трудно не согласиться. Бои чемпиона мира в двух весовых категориях Артуро Гатти четырежды признавались «поединками года». А его легендарные битвы с Микки Уордом до сих пор считаются наиболее жёсткими в XXI столетии. Именно к очередной годовщине их второго боя мы решили вспомнить о великом Артуро. И если его наследие не вызывает вопросов, то уход из жизни до сих пор остаётся большой загадкой. Именно о последних годах Гатти мы и расскажем.

Уход из бокса

14 июля 2007 года. 35-летний ветеран, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Артуро Гатти выходит на ринг «Бордуок Холл» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Это был уже не тот Гром, который сокрушал соперников и мог, словно Феникс, возрождаться из пепла непосредственно во время боёв. Измученный тяжёлыми схватками с Оскаром де ла Хойей, Микки Уордом, Флойдом Мейвезером и другими, Гатти уже был в конце пути профессионального боксёра. Тем не менее тот поединок с Альфонсо Гомесом канадец рассматривал как подготовительный, надеясь после встретиться с Хулио Сезаром Чавесом. Но с самого начала схватки стало ясно, что Артуро уже совсем не тот, что прежде. Год простоя после поражения от Карлоса Бальдомира оставил на Громе ещё больший отпечаток. В седьмом раунде он был нокаутирован. Сразу после этого Гатти объявил об уходе из спорта. В подтрибунных помещениях его успокаивала любимая девушка, 21-летняя Аманда Родригес.

Жизнь после завершения карьеры

Аманду Родригес Гатти встретил незадолго до завершения карьеры. Артуро, выделявшийся не только ярким стилем, но и такой же яркой внешностью, всегда пользовался спросом у противоположного пола. Но именно юная бразильянка укротила его. В августе 2007 года, спустя месяц после ухода из спорта, Артуро женился. Церемония бракосочетания прошла в Большом Каньоне. Пара выглядела невероятно счастливой. Через год Родригес подарила мужу сына, которого назвали в честь отца. Это был второй ребёнок Гатти. Но от предыдущих отношений у него была дочь, а боксёр никогда не скрывал, что мечтал и о сыне.

Фотографии и видео служили доказательством тому, насколько всё гладко в семье Гатти. Но это была лишь обёртка. Как стало известно после смерти, отношения Аманды и Артуро были далеки от идеальных. По словам девушки, драки между ними случались даже тогда, когда она была беременна.

«Он очень тяжело переживал уход из спорта. Артуро не знал, чем себя занять, и пил. Когда он был пьян, это был совершенно другой человек», — говорила Родригес, пытаясь объяснить многочисленные скандалы.

Фото: Al Bello/Getty Images

Казалось, что рождение сына придаст Гатти новый смысл жизни и худшее останется в прошлом, но всё это оказалось иллюзией.

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Роковая поездка

Летом 2011 года отношения Гатти и Родригес были уже на пределе. Девушка угрожала мужу разводом. В попытках спасти брак Артуро устроил Аманде сюрприз, организовав большое путешествие. Сначала пара с ребёнком отправилась в Европу, а после двухнедельного пребывания там поехала в Бразилию, где планировалась свадьба сестры экс-чемпиона мира. Семейная чета остановилась в двухэтажном гостиничном номере в городе Ипожука.

Сама Аманда всё длительное путешествие описывала как «прекрасную». Между тем один из друзей Гатти представлял аудиозапись разговора с ним, в котором Артуро называл поездку «ночным кошмаром». Как бы то ни было, худшее было впереди. Июльским вечером пара отправилась на ужин, который и стал отправной точкой трагедии.

«Мы решили пойти в пиццерию. Это начиналось как семейный ужин, но закончилось, как и много других вечеров. Артуро напился. Я сказала ему, что больше не могу оставаться в ресторане, что мне надо идти. Сказала, что, если хочет, он может оставаться. С этого и началась наша ссора. Это был отвратительный скандал. Он не бил меня, но толкнул на пол, я повредила руки и подбородок. После этого он забрал у меня 10-месячного сына, и они просто ушли. В два часа ночи мы встретились в гостинице. У него было рассечение на голове, он сказал, что подрался с четырьмя парнями.

Он уже не был пьян, передо мной уже был мой муж. Он увидел синяки, которые остались у меня после нашей с ним драки. Тогда он спросил, кто это сделал со мной. Я ему сказала, что это сделал он. Он спросил меня: «Так что, наверное, между нами всё кончено?» Я сказала «да», больше не могла этого терпеть. Посреди ночи я проснулась, меня разбудил малыш. Когда я спустилась вниз по лестнице, увидела, что Артуро лежит на полу, но не обратила внимания, он часто бывал в таком состоянии. Через пару часов увидела, что он лежит там же. Тогда я подошла к нему, стала трясти его. Он был холодный. Трясла его и говорила, что простила. У меня началась паника, я выбежала из номера и стала кричать, что мой муж мёртв», — рассказывает Аманда.

«Меня убьют сегодня». Русский Танк предсказал свою смерть в далёком Нью-Йорке Олег Коротаев был самым талантливым советским боксёром и мог стать звездой мирового спорта, но погиб от пули снайпера.

Бразильская полиция арестовала девушку. Но через три недели она неожиданно была выпущена на свободу. Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, что Гатти покончил собой, повесившись на ремешке от сумки Родригес.

Альтернативная версия

Новость о смерти 37-летнего Гатти потрясла всё боксёрское сообщество. Ну а известия о том, что это ещё и было самоубийством, отняло дар речи у многих. Мало кто мог поверить, что воин в ринге, никогда не сдававшийся Артуро вдруг добровольно решил уйти из жизни. Обоснованные сомнения были и у членов семьи Гатти. В первую очередь они были вызваны завещанием экс-чемпиона мира. Как оказалось, за три недели до смерти он переписал все свои деньги и имущество в пользу Родригес и сына. Аманда прекрасно знала об этом. В моменты, когда речь заходила о разводе, девушка грозилась забрать у Гатти самое драгоценное – сына. При этом она не хотела слышать о разделе имущества и получении лишь половины средств. Тогда Артуро, в попытках спасти брак (по версии друзей) принял решение составить завещание.

Именно этот момент, по мнению противниц Родригес, является ключевым. В одном из интервью журналистка прямо заявила Аманде, что факт гибели мужа через три недели после подписания нового завещания «выглядит плохо». На что Аманда пожимала плечами и отвечала, что не знает, почему всё случилось именно так.

В целом после гибели Гатти девушке вспомнили всё. Кое-кто даже откопал её снимки в стрип-клубе в одном нижнем белье и начал утверждать, что именно там Артуро и познакомился с девушкой. Сама Родригес отрицает это и говорит, что представленное фото было сделано на вечернике, где она была в качестве гостьи.

После того как бразильская полиция закрыла дело, семья Гатти наняла частных следователей. Через два года они пришли к выводу, что Артуро был убит. Согласно выводам экспертов, тело боксёра не могло бы оказаться в том положении, в котором было найдено после падения (тот самый ремешок сумки оборвался, и тело Гатти было обнаружено на полу). Кроме того, экс-чемпион мира лежал в луже крови. Да, сторонники теории суицида ссылаются на то, что Артуро в ту ночь получил открытые раны в драке, но уж слишком много крови было вокруг него.

В целом вопросов по этому делу остаётся предостаточно. Слова Родригес о том, что Гатти «часто спал на полу», также не укладываются в голове. Точно так же не верится и в то, что, увидев мужа на полу, она не заметила лужу крови. Множество друзей покойного утверждают, что Аманда была «охотницей за миллионами» и хотела получить от Артуро лишь деньги. Но есть и те, кто защищает девушку, утверждая, что все ссоры с мужем были вызваны желанием Родригес отвадить возлюбленного от вредных привычек и зависимостей.

Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Большая пресс-конференция 2011 года с участием шести лучших экспертов произвела эффект разорвавшейся бомбы. Бразильской полиции был направлен запрос с требованием возобновить расследование и обозначить Родригес в качестве главной подозреваемой. Но все новые собранные факты показались правоохранителям недостаточными. В итоге в Бразилии снова заявили, что Гатти покончил с собой, и закрыли дело окончательно.

Бывший тренер Артуро Бадди Макгирт до сих пор не верит, что его подопечный мог бы пойти на такой шаг.

«Я не верю в самоубийство. Уверен, что его убили», — говорил специалист.

Наверное, тайна гибели Гатти никогда не будет раскрыта. Как бы то ни было, Артуро и его великие бои навсегда останутся в памяти поколений. Спи спокойно, чемпион!