Боец показательно дрался с опущенными руками. Исход решил один удар. Видео

В ночь с 28 на 29 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт последний осенний турнир UFC – UFC Вегас 15. Нельзя сказать, что его кард будет слишком звёздным. Но в нём всё же выступят два экс-претендента на титул, что невозможно проигнорировать. Одним из них будет Энтони Смит, чья карьера сейчас находится на серьёзном спаде. Техасцу не позавидуешь, в последних четырёх встречах он проиграл трижды, опустившись уже на шестое место в рейтинге. Ещё одна осечка, которая может стать третьей кряду, превратит Смита едва ли не в гейткипера. Потому схватка с Девином Кларком для него станет важнейшей за последнее время.

В её преддверии мы решили напомнить, что Смит — это не только унылые поражения от Ракича и Джонса, а уж если Энтони побеждает, то делает это эффектно. Что и говорить, если семь из своих восьми побед в UFC он одержал досрочно. Один из самых ярких «финишей» в его карьере случился на шоу UFC on FOX 24 15 апреля 2017 года.

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Тогда Смит выступил в андеркарде титульного поединка Деметриуса Джонсона с Уилсоном Рейсом. Его соперником стал Эндрю Санчес. Тот бой прошёл в среднем весе.

Смит выходил в октагон на четвёртый бой в UFC, а в предыдущем он одержал досрочную победу над Элвином Мутапчичем. Что касается Санчеса, тот проводил третью схватку в промоушене и шёл на серии из двух побед.

Так что интрига в противостоянии явно просматривалась. Предматчевые расклады подтвердили и события в клетке. Санчес начал бой достаточно живо, Смит под его давлением оступился и едва не поскользнулся. В итоге Санчес прижал его к сетке, а затем провёл тейкдаун. На канвасе он вышел на боковой контроль и некоторое время доминировал. Но Энтони выстоял, а затем и сам перехватил инициативу. В конце раунда бойцы вернулись в стойку и обменялись опасными атаками. В целом пятиминутка осталась за Санчесом. Во втором раунде преимущество Эндрю лишь выросло.

Он перебивал соперника в стойке, выбросил в три раза больше ударов и был в два раза точнее. Кроме этого, Санчес провёл 3 тейкдауна (из 6 попыток), в то время как единственная попытка Смита свалить оппонента провалилась. Второй отрезок Энтони проиграл уже безоговорочно и понимал, что теперь для победы ему нужен нокаут или приём.

Посмотреть видео можно на официальном канале UFC в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Осознавая это, он пошёл ва-банк. В третьем раунде Смит принялся работать намного активнее. Санчес же, словно уже поверив в свой успех, начал действовать не так собранно и моментами даже расхлябанно. В середине раунда он бился с уже опущенными руками, и расплата за это пришла очень быстро.

Смит повалил соперника, сработав на оттяжке спиной, а после этого перешёл в наступление. Техасец шёл вперёд, выбрасывая удар за ударом. Санчес уходил от атак, как мог, но отступал по прямой. Когда Эндрю оказался у сетки, Смит роскошно пробил коленом. Соперник сразу же обмяк и оказался на канвасе. Добивание было уже формальностью. Таким образом, Энтони спас уже почти проигранный поединок. Посмотрим, удастся ли Львиному Сердцу в предстоящие выходные таким же образом спасти и всю карьеру. Ждать осталось недолго.