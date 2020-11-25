Лучший боец ноября в Bellator. Непобеждённый Эй Джей вне конкуренции

В ноябре одним из ведущих промоушенов мира ММА Bellator было организовано три крупных турнира. В каждом из них были свои герои, одержавшие яркие и убедительные победы. Лучшего бойца месяца определить было непросто, но мы избрали трёх персон, которые, на наш взгляд, заслуживали этого звания больше других. Все номинанты являются известными и узнаваемыми в мире ММА бойцами, но лучшим стал только один из них.



31-летний полутяжеловес Кори Андерсон (14-5-0) 5 ноября на турнире Bellator 251 проводил свой дебют в рамках этого промоушена. Его бой против ветерана смешанных единоборств Мелвина Манхуфа возглавил это мероприятие.

Ранее Андерсон выступал в лиге UFC, где входил в топ-5 рейтинга полутяжей. Он побеждал таких известных бойцов, как Джонни Уокер, Гловер Тейшейра и нынешний чемпион UFC Ян Блахович. Но в феврале этого года в матче-реванше поляк нокаутировал Андерсона и в августе Кори официально перешёл в Bellator.



И вот этот, имеющий кличку Овертайм, чернокожий боец сдавал вступительный экзамен в рамках новой лиги. Противостоявший ему Мелвин Манхуф по прозвищу Беспощадный ещё не так давно оспаривал звание чемпиона Bellator и является авторитетным ветераном-нокаутёром.

Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео Джей Джею вновь помогла традиционная новозеландская народная пукана.

С первого же раунда Андерсон принялся заявлять о своих чемпионских амбициях, выглядя уверенно и мощно. Очень быстро Кори бросил Манхуфа на канвас и продолжил обрабатывать его граунд-энд-паундом. Ветеран с трудом сумел выбраться из партера, но затем Овертайм снова провёл тейкдаун.



Продолжил громить оппонента Андерсон и во втором отрезке боя. Он снова швырнул Манхуфа на канвас и, немного помучив, стал забивать его жёсткими ударами локтями. Мощный натиск Овертайма заставил рефери прекратить избиение Беспощадного и зафиксировать победу Андерсона техническим нокаутом.

Кори Андерсон Фото: bellator.com

Ликующий Кори сразу же бросил вызов нынешнему чемпиону Bellator россиянину Вадиму Немкову. «Хочу драться с Немковым. Думаю, он выиграет у Фила Дэвиса. В любом случае, я хочу боя с чемпионом. Мне нужен этот пояс», – решительно заявил Андерсон, который намерен совершить блицкриг по покорению новой для себя лиги.



Вторым из трёх богатырей Bellator этого месяца стал чемпион промоушена в двух весах 33-летний бразилец Патрисиу Фрейре (31-4-0) по кличке Питбуль. Его бой против Педру Карвальо возглавил турнир Bellator 252, прошедший 12 ноября. Это была одновременно схватка за звание чемпиона в полулёгком весе и один из боёв 1/4 финала Гран-при в этом дивизионе.



На предыдущей стадии Фрейре одолел по очкам Хуана Арчулету. А теперь бразилец проводил уже четвёртую защиту звания чемпиона лиги. Карвальо имел преимущество в росте над Питбулем на целых 15 см, но в бою это ему никак не помогло.

Поначалу претендент попытался навязать чемпиону свой рисунок поединка, активно выбрасывая лоу-кики. Но на опытного Фрейре этот прессинг не оказывал существенного влияния. В одном из моментов он крепко встретил Карвальо жёстким левым боковым, а немногим спустя проделал тоже самое ударом справа. После этого соперники оказались в партере, но тогда Фрейре не удалось провести удушающий приём.

Питбуль нокаутировал соперника за две минуты. Фрейре просто не замечает соперников Чемпион Bellator в двух весовых категориях заявил, что он лучший в мире.

Однако по истечении двух минут боя Питбуль всё равно расправился с оппонентом, только другим способом. Роковой для Карвальо стала двойка в исполнении Фрейре, состоявшая из левого бокового и правого кросса. Пропустив эти удары, Педру с грохотом завалился на канвас и рефери тут же прекратил схватку.



Теперь одержавшему гроссмейстерскую победу Питбулю предстоит в полуфинале Гран-при встретиться с Эммануэлем Санчесом, которого он уже побеждал два года назад. И в их рематче Фрейре видится однозначным фаворитом. А вот затем Питбуля ожидает поистине достойный оппонент, который, по нашему мнению, стал лучшим бойцом Bellator этого месяца.



Речь идёт о 25-летнем Эй Джее Макки (17-0-0), который в главном бою шоу Bellator 253 обеспечил себе выход в финал Гран-при в полулёгком весе, очень ярко и необычно финишировав экс-чемпиона лиги в легчайшем дивизионе Дариона Колдуэлла.

Лучшие нокауты ноября в Bellator. Круче всех оказался удивительный приём Наёмника. Видео Макки оказался в заведомо проигрышной ситуации. О том, что у его соперника есть проблемы, мы узнали, когда тот сдался.

Имеющий прозвище Наёмник Макки удерживает рекорд по самой длинной в истории промоушена Bellator серии побед. Перед этим боем Эй Джей поведал журналистам о том, что у него имеется план по заработку в боях $ 100 млн. «В детстве я нарисовал себе чек на $ 1 млн. Но теперь я поставил себе задачу закончить с боями после того, как заработаю $ 100 млн», – заявил он.



Обещание, конечно, очень громкое, но Макки действительно рассматривается многими экспертами как потенциальная звезда смешанных единоборств. Сейчас он имеет безукоризненный послужной список из 17 побед без поражений, 11 из которых одержаны им досрочно.

Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца Эй Джею, видимо, надоело просто лупить своих соперников, он придумывает фишки покруче Иезекииля.

На предыдущих стадиях Гран-при Макки нокаутировал Георгия Караханяна и остановил удушающим приёмом Дерека Кампоса. А в схватке с Колдуэллом Наёмник недвусмысленно заявил о своих претензиях не только на скорое завоевание чемпионского титула, но и на обретение звёздного статуса.

Эй Джей Макки Фото: bellator.com

Победа Эй Джея вышла очень яркой и оригинальной. Он заставил сдаться своего визави таким уникальным способом, что журналисты сразу же предложили назвать этот приём именем Наёмника. Для расправы с Колдуэллом ему понадобилось лишь чуть более минуты. Дарион провёл тейкдаун и надеялся оказаться в доминирующей позиции, но в итоге сам стал жертвой великолепно отработавшего в гарде Наёмника.



Эй Джей захватил одновременно и шею, и плечо визави, а затем закрыл гард и задушил Колдуэлла удивительным приёмом, выполнив залом шеи не традиционно руками, а туловищем. Теперь Макки ожидает в финале победителя схватки Фрейре и Санчеса, надеясь стать обладателем одновременно и чемпионского титула, и своего первого из запланированных им ста миллиона долларов.