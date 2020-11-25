«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева

Днём 24 ноября стало известно о примирении бывшего бойца UFC Адама Яндиева и бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, что 13 ноября Яндиев избил Харитонова, в результате чего у последнего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и орбитальной кости. Далее были заявление в полицию, просьбы извиниться и взаимные обвинения. И вот наконец бойцы пожали друг другу руки и объявили, что конфликт исчерпан.
Сергей Харитонов обставил всё очень пафосно. Сначала сообщил, что всех нас ждёт масса интересных событий, и собрал на пресс-конференцию журналистов ведущих спортивных изданий. И на этом брифинге объявил, что Яндиев перед ним извинился. После чего прочитал пространную лекцию о том, какая дружба народов была в СССР, облачившись при этом в спортивный костюм в цветах советского флага с гербом Союза и соответствующей надписью.
Естественно, это событие не могло остаться без реакции ММА-общественности. Высказали своё отношение к случившемуся и другие российские бойцы. Брат Адама отметил, что извинился и сам Харитонов: «Сергей признал вину в том, что был несдержан в реакции на непристойные слова и необоснованные обвинения, а Адам — в том, что распустил руки», — сказал Абукар Яндиев.
Завершение этого конфликта прокомментировали и другие российские представители единоборств. Бывший профессиональный боксёр и политик Николай Валуев остался доволен таким исходом: «Могу поздравить вас, что очередная хайповая тема сошла на нет. А по-человечески: разобрались — ну и слава богу!».
Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов не упустил возможности поддеть десантника, с которым у него идёт вялотекущая война: «Ну вот, мои пожелания сбылись. Мужчины пожали друг другу руки! А за лживый пост про Таиланд передо мной не хочешь извиниться? Там были наши ученики, наши дети и женщины, им угрожала реальная опасность в виде безумца, бегающего с ножом-тесаком», — написал Носов в своём «инстаграме».
Боец Bellator Виталий Минаков отметил, что участникам конфликта лучше было бы решать свои дела исключительно между собой: «Чем дольше бы они выносили этот, извините за выражение, понос, тем было бы хуже для их репутации. Не нужно было из этого делать событие. Я не сторонник выставлять своё грязное бельё. Нужно показывать, какой ты красавчик, по-другому».
Есть и те, кто считает, что Харитонов поспешил с примирением. Например, боец ММА Александр Шлеменко. «Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца? На мой взгляд, это неправильно и не должно служить примером», — заявил Шторм.
Ветеран ММА и чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров и вовсе считает, что Харитонов своими действиями не оправдал ожиданий определённых людей. «Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь. Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это», — сказал Тактаров.
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