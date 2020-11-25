«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева

Днём 24 ноября стало известно о примирении бывшего бойца UFC Адама Яндиева и бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, что 13 ноября Яндиев избил Харитонова, в результате чего у последнего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и орбитальной кости. Далее были заявление в полицию, просьбы извиниться и взаимные обвинения. И вот наконец бойцы пожали друг другу руки и объявили, что конфликт исчерпан.

Сергей Харитонов обставил всё очень пафосно. Сначала сообщил, что всех нас ждёт масса интересных событий, и собрал на пресс-конференцию журналистов ведущих спортивных изданий. И на этом брифинге объявил, что Яндиев перед ним извинился. После чего прочитал пространную лекцию о том, какая дружба народов была в СССР, облачившись при этом в спортивный костюм в цветах советского флага с гербом Союза и соответствующей надписью.

Яндиев извинился перед Харитоновым! Конфликт к удовлетворению Сергея исчерпан Десантник принял извинения Бороды и прочитал лекцию о дружбе народов.

Естественно, это событие не могло остаться без реакции ММА-общественности. Высказали своё отношение к случившемуся и другие российские бойцы. Брат Адама отметил, что извинился и сам Харитонов: «Сергей признал вину в том, что был несдержан в реакции на непристойные слова и необоснованные обвинения, а Адам — в том, что распустил руки», — сказал Абукар Яндиев.



Завершение этого конфликта прокомментировали и другие российские представители единоборств. Бывший профессиональный боксёр и политик Николай Валуев остался доволен таким исходом: «Могу поздравить вас, что очередная хайповая тема сошла на нет. А по-человечески: разобрались — ну и слава богу!».

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов не упустил возможности поддеть десантника, с которым у него идёт вялотекущая война: «Ну вот, мои пожелания сбылись. Мужчины пожали друг другу руки! А за лживый пост про Таиланд передо мной не хочешь извиниться? Там были наши ученики, наши дети и женщины, им угрожала реальная опасность в виде безумца, бегающего с ножом-тесаком», — написал Носов в своём «инстаграме».

Избитого ветерана ММА Харитонова называют преступником. Что вообще происходит? Сергей оскорбил Носова, Дмитрий ответил очень серьёзным обвинением.

Боец Bellator Виталий Минаков отметил, что участникам конфликта лучше было бы решать свои дела исключительно между собой: «Чем дольше бы они выносили этот, извините за выражение, понос, тем было бы хуже для их репутации. Не нужно было из этого делать событие. Я не сторонник выставлять своё грязное бельё. Нужно показывать, какой ты красавчик, по-другому».

Есть и те, кто считает, что Харитонов поспешил с примирением. Например, боец ММА Александр Шлеменко. «Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца? На мой взгляд, это неправильно и не должно служить примером», — заявил Шторм.



Ветеран ММА и чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров и вовсе считает, что Харитонов своими действиями не оправдал ожиданий определённых людей. «Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь. Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это», — сказал Тактаров.