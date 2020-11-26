«Ожидал Супермена, а увидел человека в перчатках». Тайсон победил Кличко задолго до боя

В издательстве «АСТ» вышла в свет переведённая на русский язык книга непобеждённого чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри под названием «Под маской. Моя автобиография». Точнее, это не биография в привычном понимании — скорее рассказ об избранных моментах карьеры и тех нюансах мира профессионального бокса, о которых простой болельщик не догадывается. Написано и, что важно, переведено лёгким языком, так что фанаты благородного вида спорта должны оценить. По договорённости с издательством мы публикуем четыре фрагмента из книги.
Сегодня будет первый. В нём мы узнаем о том, как Тайсон начал путь к своей исторической победе над Владимиром Кличко. Началось всё в Детройте в зале Эмануэля Стюарда, которого все величали Мэнни. Среди многих больших чемпионов Мэнни тренировал и Владимира…
***
Меня искушала мысль там остаться. Я был частью одного из известнейших боксерских залов в мире, каждый день привлекал к себе внимание, устраивал шоу, а потом отправлялся по местным барам, развлекая ребят своими песнями. Мастерство росло на глазах. С точки зрения развития навыков, остаться было бы отличным решением, но я должен был вернуться домой к Пэрис и семье, потому что они для меня всегда были на первом месте. Мэнни очень нравилось со мной работать и он даже купил мне боксерки, которые пять лет спустя в Германии я надену в судьбоносный вечер моего боя за титул чемпиона мира.
Получив неоценимый опыт, я вынужден был попрощаться с Мэнни и залом Kronk. Правда, четыре недели спустя Мэнни позвонил мне и позвал присоединиться к тренировочному лагерю Владимира Кличко в Австрии, где тот готовился защищать свой титул против Дерека Чисоры. Я сразу же ухватился за эту возможность поближе познакомиться с Кличко и снова поработать с Мэнни. Тогда я и не подозревал, что Мэнни тем самым подготовит почву для моего триумфа в будущем бою с Кличко.
Тайсон Фьюри против Владимира Кличко
Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
Во время одной из тренировочных сессий Мэнни указал на меня и громко произнес:
— Тайсон будет новым непобедимым чемпионом мира в тяжелом весе.
Владимиру это совсем не понравилось — по лицу было видно. В этот момент он был на ринге и спарринговал без особого успеха, так что Мэнни сказал:
— Пожалуй, Тайсона против тебя выпускать не буду, потому что он тебя вырубит нахрен.
После этой спарринг-сессии Мэнни позвонил мне в три утра, чтобы узнать, в какой, на мой взгляд, Владимир форме — он ценил мое мнение о боксерах. Я не стал скрывать, что отправился в Австрию, готовясь встретить Супермена, но увидел простого человека в перчатках, ничего особенного. Мэнни явно волновался, что Кличко отменит бой с Чисорой, потому что во время тренировок он был далеко не на высоте. Так оно и получилось, но сначала мне удалось еще чуть-чуть подорвать его уверенность в себе.
Нас было где-то человек 20 (Энди может подтвердить эту историю), и мы все отправились в сауну, но перед этим один заслуженный тренер-американец, работавший с Кличко, сказал мне: «Учти, Владимир — король сауны, поэтому прояви некоторое уважение. Он всегда выходит последним».
Ну это просто бальзам на душу — никто не любит соревнования так, как я, и какой отличный момент поддеть старину Влада. Так вот, мы заходим, я жирный, как свинья, а сауна невероятно жаркая, с большой печью посередине. Все сидят голые и мажутся какой-то жидкостью, похожей на шоколадный сироп. Потом друг за другом все начинают выходить, пока не остаемся только мы с Владимиром. Мы должны были провести там всего 20 минут, но тут он встает и переворачивает песочные часы — пошли новые 20 минут, и я думаю: «Я сейчас здесь сдохну». Но я не собирался проигрывать.
«Если я вырублюсь, меня польют водой и все будет хорошо», — такие у меня мысли. Чтобы сконцентрироваться, я про себя считаю секунды, проходит пять минут, после чего Владимир встает и в ярости уходит. «Отличненько», — подумал я и просидел еще 10 минут, а когда вышел, то чуть не упал в обморок.
Тот американский тренер, с которым я говорил перед сауной, подошел ко мне и спросил:
— Что ты такое сказал Владимиру?
Я просто посмотрел на него, глубоко вдохнул и сказал:
— Теперь я — король сауны.
Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
Вот как я понял, что побью Владимира Кличко, — он осознал, что я не сдамся. Во время тренировок он постоянно таращился на спарринг-партнеров, пытаясь их запугать. В психологии он был силен — ему было известно, что многих из этих парней он потом может встретить на ринге, и они проиграют еще до первого гонга, потому что воспоминания о тренировочном лагере будут их преследовать. Но со мной у него это не прошло. Он бросал на меня пристальный взгляд, а я в ответ кричал на весь зал: «Эй, у тебя проблемы что ли?»
Я распознал его слабость — стремление все контролировать. После этого тренировочного лагеря мы оба знали, что ему меня не запугать. Ничего не изменилось и спустя пять лет, в 2015-м, когда настало время нашего боя за чемпионские титулы на стадионе Эсприт Арена в Дюссельдорфе.
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