«Ожидал Супермена, а увидел человека в перчатках». Тайсон победил Кличко задолго до боя

В издательстве «АСТ» вышла в свет переведённая на русский язык книга непобеждённого чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри под названием «Под маской. Моя автобиография». Точнее, это не биография в привычном понимании — скорее рассказ об избранных моментах карьеры и тех нюансах мира профессионального бокса, о которых простой болельщик не догадывается. Написано и, что важно, переведено лёгким языком, так что фанаты благородного вида спорта должны оценить. По договорённости с издательством мы публикуем четыре фрагмента из книги.

Сегодня будет первый. В нём мы узнаем о том, как Тайсон начал путь к своей исторической победе над Владимиром Кличко. Началось всё в Детройте в зале Эмануэля Стюарда, которого все величали Мэнни. Среди многих больших чемпионов Мэнни тренировал и Владимира…

Фьюри и Джошуа получат за два боя $ 400 млн. Чемпионы UFC — нищие по сравнению с ними Джон Джонс за всю карьеру заработал меньше, чем дадут Цыганскому королю за один поединок.

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Меня искушала мысль там остаться. Я был частью одного из известнейших боксерских залов в мире, каждый день привлекал к себе внимание, устраивал шоу, а потом отправлялся по местным барам, развлекая ребят своими песнями. Мастерство росло на глазах. С точки зрения развития навыков, остаться было бы отличным решением, но я должен был вернуться домой к Пэрис и семье, потому что они для меня всегда были на первом месте. Мэнни очень нравилось со мной работать и он даже купил мне боксерки, которые пять лет спустя в Германии я надену в судьбоносный вечер моего боя за титул чемпиона мира.

Получив неоценимый опыт, я вынужден был попрощаться с Мэнни и залом Kronk. Правда, четыре недели спустя Мэнни позвонил мне и позвал присоединиться к тренировочному лагерю Владимира Кличко в Австрии, где тот готовился защищать свой титул против Дерека Чисоры. Я сразу же ухватился за эту возможность поближе познакомиться с Кличко и снова поработать с Мэнни. Тогда я и не подозревал, что Мэнни тем самым подготовит почву для моего триумфа в будущем бою с Кличко.

Тайсон Фьюри против Владимира Кличко Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Во время одной из тренировочных сессий Мэнни указал на меня и громко произнес:



— Тайсон будет новым непобедимым чемпионом мира в тяжелом весе.



Владимиру это совсем не понравилось — по лицу было видно. В этот момент он был на ринге и спарринговал без особого успеха, так что Мэнни сказал:



— Пожалуй, Тайсона против тебя выпускать не буду, потому что он тебя вырубит нахрен.

Все возможные пояса или повторное уничтожение Уайлдера. Что ждёт Тайсона Фьюри теперь Подобрали Цыганскому Королю несколько хороших вариантов. Есть и русские.

После этой спарринг-сессии Мэнни позвонил мне в три утра, чтобы узнать, в какой, на мой взгляд, Владимир форме — он ценил мое мнение о боксерах. Я не стал скрывать, что отправился в Австрию, готовясь встретить Супермена, но увидел простого человека в перчатках, ничего особенного. Мэнни явно волновался, что Кличко отменит бой с Чисорой, потому что во время тренировок он был далеко не на высоте. Так оно и получилось, но сначала мне удалось еще чуть-чуть подорвать его уверенность в себе.



Нас было где-то человек 20 (Энди может подтвердить эту историю), и мы все отправились в сауну, но перед этим один заслуженный тренер-американец, работавший с Кличко, сказал мне: «Учти, Владимир — король сауны, поэтому прояви некоторое уважение. Он всегда выходит последним».

Ну это просто бальзам на душу — никто не любит соревнования так, как я, и какой отличный момент поддеть старину Влада. Так вот, мы заходим, я жирный, как свинья, а сауна невероятно жаркая, с большой печью посередине. Все сидят голые и мажутся какой-то жидкостью, похожей на шоколадный сироп. Потом друг за другом все начинают выходить, пока не остаемся только мы с Владимиром. Мы должны были провести там всего 20 минут, но тут он встает и переворачивает песочные часы — пошли новые 20 минут, и я думаю: «Я сейчас здесь сдохну». Но я не собирался проигрывать.

Фьюри — король! Тайсон разбил устрашающего чемпиона мира и снова занял трон Спустя пять лет после великой победы над Кличко Цыганский Король сумел повторить подвиг.

«Если я вырублюсь, меня польют водой и все будет хорошо», — такие у меня мысли. Чтобы сконцентрироваться, я про себя считаю секунды, проходит пять минут, после чего Владимир встает и в ярости уходит. «Отличненько», — подумал я и просидел еще 10 минут, а когда вышел, то чуть не упал в обморок.



Тот американский тренер, с которым я говорил перед сауной, подошел ко мне и спросил:



— Что ты такое сказал Владимиру?



Я просто посмотрел на него, глубоко вдохнул и сказал:



— Теперь я — король сауны.

Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Вот как я понял, что побью Владимира Кличко, — он осознал, что я не сдамся. Во время тренировок он постоянно таращился на спарринг-партнеров, пытаясь их запугать. В психологии он был силен — ему было известно, что многих из этих парней он потом может встретить на ринге, и они проиграют еще до первого гонга, потому что воспоминания о тренировочном лагере будут их преследовать. Но со мной у него это не прошло. Он бросал на меня пристальный взгляд, а я в ответ кричал на весь зал: «Эй, у тебя проблемы что ли?»

Я распознал его слабость — стремление все контролировать. После этого тренировочного лагеря мы оба знали, что ему меня не запугать. Ничего не изменилось и спустя пять лет, в 2015-м, когда настало время нашего боя за чемпионские титулы на стадионе Эсприт Арена в Дюссельдорфе.