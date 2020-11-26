Дана Уайт заливался от смеха, когда услышал правила боя Тайсон – Джонс. Их пришлось менять

В ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт долгожданный выставочный поединок легенд профессионального бокса, бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего. Кто-то успел назвать эту схватку «боем столетия», кто-то же относится к идее поединка между спортсменами с изрядной долей скепсиса.

Одним из умеренных критиков этого противостояния является президент UFC Дана Уайт. Из уважения к прославленным чемпионам функционер никогда не переходил на личности и более того, говорил, что сам посмотрит эту схватку.

Майк Тайсон — Рой Джонс: невероятный бой, который нельзя пропустить! LIVE! Железный Майк и Капитан Хук успели поругаться и сплотиться, чтобы доказать, что бой будет настоящим. Главное — в нашей онлайн-трансляции.

Но вместе с тем Уайт не раз заявлял, что бои «стариков» — это неправильно, а уж битвы 50-летних – последнее, что может заинтересовать. Тем не менее явных атак на ивент, намеченный на конец ноября, он не предпринимал.



Но на пресс-конференции после турнира UFC 255 Дана уже не выдержал. Причём нельзя сказать, что он дискредитировал поединок Тайсона и Джонса-младшего нарочно. Уайта просто-напросто удивили те правила боя, которые придумали организаторы. Президент UFC был потрясён тем, что бойцам запрещено друг друга нокаутировать, а зрители не увидят традиционного подсчёта судей. Всё это настолько его удивило, что Уайт расхохотался прямо на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC

«Я не знаю, как закончится этот бой. Это сложно. Когда мы их видели последний раз? Думаете, Джонс победит? Как? Нокаутом?



Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Они не могут друг друга нокаутировать? Как они собираются заставить это правило работать? Я бы хотел поставить, что это не сработает. На этот бой даже нельзя поставить? Чёрт, я этого не знал. Вы меня просвещаете, ребята. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. В бою не будет победителя? Чёрт возьми, я не знал и этого. Что ж, начинается жара», — сказал Уайт, не сдерживая хохота.

Видимо, такая реакция одного их самых влиятельных людей в мире единоборств не осталась без внимания организаторов боя. В итоге один из главных промоутеров предстоящего ивента Райан Кавана объявил, что бойцам позволят нокаутировать друг друга. Кроме того, он сообщил, что, если поединок продлится все восемь раундов, победитель также будет объявлен.

«Делать больно людям – моя профессия». Включит ли Железный Майк режим зверя? Каждый из нас верит, что увидит старого-доброго Тайсона, который сносит всё на своём пути.

Сложно сказать, стала ли реакция Уайта в вопросе смены правил определяющей, но после просмотра видео с речью президента UFC относиться к бою всерьёз стало тяжелее, так что предпринимать что-то было необходимо.



В целом сложно сказать, чем думали промоутеры, когда пытались навязать зрителю первоначальные правила. Тайсон и Джонс в лучшие годы славились в первую очередь своей зрелищностью. Отними у них возможность взрываться и ярко атаковать, и на ринге, с учётом солидного возраста спортсменов, мы не увидим ничего интересного. И вот такой ивент в США пытались продать за $ 50 по системе PPV.



Благо на арену вышел Дана Уайт и немного исправил положение своей забавной реакцией. С точки зрения продаж трансляции кажется, что решение о смене регламента поединка немного запоздалое, ведь в сознании многих укоренилась мысль о том, что нокаута не будет априори, и информировать всех о смене правил игры за несколько дней до боя не получится.



Но с точки зрения хода схватки можно сказать, что поединок спасён и нас ждёт яркое противостояние. Уж что-что, а в умении создавать шоу не откажешь ни Тайсону, ни Джонсу, главное – не сдерживать их. Посмотрим, чем закончится дуэль легенд. Ждать осталось совсем немного.