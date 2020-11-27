Пудовый кулак американского Халка – лучшее снотворное. В АСА новый король! Видео

В четверг, 26 ноября, в Лодзе (Польша) состоялся турнир АСА 114. Главным событием вечера стал поединок за вакантный чемпионский пояс в тяжёлом весе, который в сентябре оставил Мухумат Вахаев. За титул сразились Даниэль Омельянчук (24-9-1) и Тони Джонсон (13-5-1). Американец подарил публике очередной зрелищный нокаут в первом раунде и стал новым чемпионом.

Статистика Омельянчука перед этим боем выглядела прекрасно: он шёл на серии из четырёх побед подряд, три из которых одержал досрочно. Последние поединки Джонсона — это винегрет из побед и поражений. Однако тот факт, что в своё время Халк одолел таких ребят, как Александр Волков и Деррик Льюис, должен не давать сопернику расслабиться. Даниэль Омельянчук об этом, видимо, забыл или не подумал.

Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть на странице ACA в «Инстаграме».

Поляк выбросил лоу-кик, а затем набросился на соперника с кулаками. Однако Джонсон отлично отзащищался, как будто заранее знал, какую комбинацию использует Омельянчук. Причём Халк смог не только защититься, но и вовремя ответить оппоненту. Одного удара было достаточно, чтобы поляк рухнул на канвас. Американец бросился добивать Даниэля, но рефери Хёрб Дин уже спешил остановить бой.

Тони Джонсон обещал своему народу стать первым американским чемпионом АСА и подарить победу ко Дню благодарения. Мужик сказал — мужик сделал. Ещё «мужик» написал в своём «инстаграме»: «Когда приезжаешь на землю соперника, его нужно отправить спать». Интересно, осмелится ли теперь кто-то приглашать Тони к себе в гости?