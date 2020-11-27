Боец выбросил убойный хед-кик и забрал бонус за нокаут вечера. Видео

Прошедший 26 ноября в Лодзе (Польша) турнир АСА 114 однозначно не мог разочаровать поклонников ММА. Яркие финиши начались ещё в прелимах, причём с первого же боя. В итоге пять из восьми поединков предварительного карда завершились досрочно. Радость доставили и любителям болевых и удушающих, и фанатам ударки. Для последних польский боец Камиль Онищук, который выступал против Кристиана Бельски в промежуточном весе (79,5 кг), даже приготовил хед-кик. Красивый, точный и категоричный настолько, что руководство лиги вознаградило парня бонусом за нокаут вечера.

Перед боем в активе Онищука было семь побед и всего одно поражение. У его соперника Бельски, тоже поляка — шесть побед и два поражения. Никаким трештоком до поединка и не пахло, всё было, что называется, чинно, мирно, благородно. В общем-то, вполне логично и предсказуемо. Может быть, ребята и не очень хотели драться друг с другом, но так уж получилось, что в этот вечер им пришлось выяснить, чья Polish power сильнее.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице АСА_ММА в «Инстаграме».

Выясняли достаточно долго — почти три раунда. Всё решилось в конце второй минуты третьего раунда. Этот финиш — ещё один пример, показывающий, что такое тайминг и насколько он важен. Вот, казалось бы, Бельски стоит с поднятыми руками напротив соперника. Но стоило ему их чуть опустить — и вот в наказание в голову бойца летит нога Онищука. Точный удар — моментальное падение. Бельски, правда, потом пытался подняться и показать, что он в порядке, но рефери только развёл руками в знак окончания поединка.



После боя Камиль Онищук выложил нокаут на своей странице в «Инстаграм» и скромно подписал названием турнира и классическими «ударными» хэштегами. Да и в целом никаких смелых и громких высказываний за ним пока не замечено. Впрочем, о том, что его финиш стал нокаутом вечера, было объявлено позже. Может быть, и этот парень скоро начнёт бросать дерзкие вызовы и угрожать другим бойцам. С другой стороны, если он ещё хотя бы пару раз повторит свой успех, то будет иметь на это полное право.