Сколько заработают Тайсон и Джонс? Тест на знание этого невероятного боя

В ночь на 29 ноября по московскому времени в небольшом городке Карсон (штат Калифорния, США) состоится боксёрский вечер «Битва Легенд», с главным боем Майк Тайсон — Рой Джонс-младший. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях будет носить выставочный характер. Главное событие вечера начнётся в 04:00 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию этого грандиозного события. Следить за развитием событий можно по этой ссылке:
54-летний Майк (50-6-0, 44 KO) и 51-летний Рой (66-9-0, 47 KO), кстати, остались крайне недовольны несколькими моментами, связанными с организацией поединка. Атлетическая комиссия Калифорнии внесла несколько предложений, которые не только удивили легендарных боксёров, но и даже умудрились их разозлить. С одним из ограничений, которые были наложены всемирным боксёрским советом, абсолютным чемпионам мира удалось справиться. Подробнее об этом, по ссылке:
Но, кроме этого, есть ещё масса любопытных подробностей, из которых и складывается уникальный характер предстоящего поединка. И перед тем, как устроиться у телевизора для его просмотра, проверьте себя, насколько хорошо вы знаете о том, как он будет устроен. Специально для вас мы подготовили небольшой тест-викторину. Испытайте свои силы! Быть может, узнаете для себя что-то новое!
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